Zelenski le-a dat oficialilor o săptămână pentru a finaliza acordul privind sistemele Patriot, sub amenințarea cu „măsuri disciplinare”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina a ajuns deja la un acord la nivel politic privind achiziționarea unor sisteme suplimentare de apărare aeriană Patriot, însă punerea în aplicare a acestuia s-a blocat la nivel juridic, financiar și tehnic. El le-a cerut oficialilor ucraineni să accelereze procesul și i-a avertizat că, în cazul în care nu se vor obține rezultate, ar putea avea loc schimbări de personal.

Volodimir Zelenski le-a transmis oficialilor ucraineni că au la dispoziție o săptămână pentru a rezolva problemele restante legate de achiziționarea de sisteme Patriot, avertizând că întârzierile suplimentare ar putea avea consecințe asupra personalului.

Într-o postare pe rețelele sociale, Zelenski a declarat că a ținut o ședință axată pe asigurarea de sisteme suplimentare de apărare aeriană și rachete interceptoare pentru Ucraina, pe măsură ce Rusia continuă să intensifice atacurile cu rachete și drone.

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„Avem un acord la cel mai înalt nivel politic privind achiziționarea de sisteme Patriot, iar acest acord așteaptă să fie pus în aplicare la nivel financiar, juridic și tehnic”, a scris Volodimir Zelenski miercuri, într-un mesaj.

„Așteptarea s-a lungit prea mult.”

La întâlnire au participat reprezentanți ai Ministerului Apărării, ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Consiliului Național de Securitate și Apărare, precum și ai echipei diplomatice din cadrul Biroului Președintelui, potrivit Kyiv Post.

Potrivit lui Zelenski, sarcina încredințată funcționarilor era „absolut clară”: accelerarea lucrărilor la contractul Patriot.

„Aceasta este responsabilitatea personală a funcționarilor implicați”, a spus el.

Zelenski cere rezultate în termen de o săptămână

Președintele ucrainean a mai afirmat că, deși acordul politic este deja în vigoare, pregătirile juridice pentru contract nu au fost încă finalizate.

„Din păcate, până în prezent, nici măcar etapele juridice nu au fost încă finalizate în cadrul acestui contract”, a spus Zelenski.

El a adăugat că Ucraina intenționează să utilizeze fonduri din pachetul financiar de 90 de miliarde de euro al Uniunii Europene, împreună cu alte resurse financiare disponibile, pentru a consolida apărarea aeriană a țării cât mai repede posibil.

„Am stabilit un termen limită final – o săptămână pentru toate etapele pregătitoare”, a spus Zelenski.

„Aștept un raport vineri: fie claritate cu privire la punerea în aplicare a acordului nostru privind sistemele Patriot, fie concluzii serioase privind personalul”, a mai spus el.

Comentariile vin în contextul în care oficialii ucraineni continuă să avertizeze că țara se confruntă cu o penurie de sisteme moderne de apărare aeriană și rachete interceptoare, pe fondul intensificării atacurilor rusești.

La începutul acestei săptămâni, comandantul armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskii, a declarat că Ucraina trebuie să utilizeze în mod rațional resursele existente de apărare aeriană, din cauza stocurilor limitate de rachete de interceptare și a penuriei continue de sisteme avansate.

Ucraina a solicitat în repetate rânduri partenerilor occidentali să furnizeze baterii Patriot suplimentare, pe care Kievul le consideră cea mai eficientă apărare împotriva rachetelor balistice rusești.

Ucraina caută sisteme Patriot suplimentare

Săptămâna trecută, ambasadoarea Ucrainei în Statele Unite, Olga Stefanișina, a declarat că Kievul este pregătit să finanțeze sisteme suplimentare de apărare aeriană Patriot și rachete interceptoare, dacă Washingtonul este de acord să le furnizeze.

„Singurul lucru care se află exclusiv în mâinile guvernului SUA este capacitatea de a intercepta rachetele balistice”, a spus Stefanișina într-un interviu acordat Radio Free Europe/Radio Liberty.

„Și aceasta este capacitatea de apărare de care avem nevoie și singura pentru care suntem cu adevărat disperați să negociem cu Statele Unite.”

Ea a adăugat că Ucraina „poate plăti cu siguranță” pentru sisteme și rachete Patriot suplimentare.

Declarațiile au urmat apelului președintelui Volodimir Zelenski către președintele american Donald Trump și Congres, avertizând că Ucraina se confruntă cu o penurie tot mai mare de rachete interceptoare, pe măsură ce Rusia intensifică atacurile cu rachete balistice împotriva orașelor ucrainene.

Zelenski a descris sistemele Patriot drept cea mai eficientă apărare împotriva rachetelor balistice rusești și a afirmat că ritmul actual al livrărilor nu mai corespunde amplorii amenințării.

„Ritmul actual al livrărilor prin programul PURL nu mai corespunde realității amenințărilor cu care ne confruntăm”, a declarat Zelenski, referindu-se la Lista cerințelor prioritare pentru Ucraina (PURL) a NATO, care contribuie la finanțarea armelor fabricate în SUA destinate Ucrainei.

Un congresman republican, Joe Wilson, a susținut public cererea Ucrainei, afirmând că „apărarea aeriană salvează vieți”, în timp ce fostul ambasador al SUA în Ucraina, William Taylor, a descris sistemele Patriot ca fiind „critice” pentru apărarea orașelor ucrainene împotriva atacurilor cu rachete balistice.

Editor : B.P.