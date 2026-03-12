Zelenski: Mai multe țări ne-au promis rachete pentru Patriot, nu au venit toate. Am stabilit să nu împărtăşim aceste informaţii

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus, în conferința de presă cu omologul său Nicușor Dan de la Cotroceni, că cele două țări pot produce în comun drone, dar că acestea trebuie integrate în sistemele de apărare. El nu a vrut să spună dacă România a furnizat Ucrainei interceptoare pentru sistemele Patriot.

„Despre Patriot nu pot să vă spun mai multe, la nivelul NATO este o informație cunoscută. Ultima dată, câteva state ne-au promis că ne vor trimite câteva zeci de rachete pentru Patriot. Nu vreau să detaliez lista acestor state. Partenerii au am stabilit cu ei să nu împărtășim aceste informații. Din păcate, aceste rachete nu au venit toate, am primit doar o parte dintre ele”, a spus Zelenski, răspunzând la o întrebare din partea jurnaliștilor.

El a spus că documentele semnate astăzi la Palatul Cotroceni au legătură și cu producția de drone: „Sunt chestiuni generale. Ultimul exemplu, cel mai bun, peste 700 de rachete în Orientul Mijlociu au fost folosite în primele 24-36 de ore. În cei 4 ani de război, Ucraina nu a avut atâtea rachete, dar nu mă plâng. Apoi ni s-au adresat partenerii noștri, pentru că 700 rachete, 1000 de rachete nu vor ajuta atunci când zboară mii de drone Shahed”.

El a explicat că dronele iraniene sunt mult mai ieftine decât rachetele, iar producția de rachete nu poate fi suficientă pentru a le combate, mai ales că Teheranul primește ajutor de la Moscova.

„De aceea, experiența noastră, din punctul meu de vedere, este unică. Problema nu este să ai drone de interceptare. Problema este de a integra acest sistem în sistemul de apărare antiaeriană, cu un soft specific, și cea mai importantă ar fi experiența militarilor noștri - militarii ucraineni, operatorii de drone și toți cei care funcționează în acest sistem de apărare antiaeriană.

De aceea aceste detalii, aceste teme - și mă bucur că deja am făcut primii pași - vor fi necesare tuturor, nu doar aceste părți a Europei, pentru că vedeți, dronele ajung în zbor la mii de kilometri. De aceea, orice stat european poate fi în pericol”, a explicat președintele ucrainean.

„Cred că este bine să dezvoltăm acest sistem și împreună cu vecinii noștri europeni, inclusiv România”, a adăugat el.

„Astăzi vorbim de coproducție, de capacități de producție, este posibil pe teritoriul României. Acest lucru a fost stabilit, România este un partener foarte important pentru noi. Suntem vecini buni și putem dezvolta parteneriate de fabricație la fel cum am făcut în Germania și în Danemarca și consider că astfel de capacități în România sunt la fel de utile”, a mai spus Zelenski.

