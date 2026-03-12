Live TV

Zelenski: Mai multe țări ne-au promis rachete pentru Patriot, nu au venit toate. Am stabilit să nu împărtăşim aceste informaţii

Data actualizării: Data publicării:
Volodimir Zelenski ajunge la Palatul Cotroceni.
Volodimir Zelenski ajunge la Palatul Cotroceni. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus, în conferința de presă cu omologul său Nicușor Dan de la Cotroceni, că cele două țări pot produce în comun drone, dar că acestea trebuie integrate în sistemele de apărare. El nu a vrut să spună dacă România a furnizat Ucrainei interceptoare pentru sistemele Patriot.

„Despre Patriot nu pot să vă spun mai multe, la nivelul NATO este o informație cunoscută. Ultima dată, câteva state ne-au promis că ne vor trimite câteva zeci de rachete pentru Patriot. Nu vreau să detaliez lista acestor state. Partenerii au am stabilit cu ei să nu împărtășim aceste informații. Din păcate, aceste rachete nu au venit toate, am primit doar o parte dintre ele”, a spus Zelenski, răspunzând la o întrebare din partea jurnaliștilor.

El a spus că documentele semnate astăzi la Palatul Cotroceni au legătură și cu producția de drone: „Sunt chestiuni generale. Ultimul exemplu, cel mai bun, peste 700 de rachete în Orientul Mijlociu au fost folosite în primele 24-36 de ore. În cei 4 ani de război, Ucraina nu a avut atâtea rachete, dar nu mă plâng. Apoi ni s-au adresat partenerii noștri, pentru că 700 rachete, 1000 de rachete nu vor ajuta atunci când zboară mii de drone Shahed”.

El a explicat că dronele iraniene sunt mult mai ieftine decât rachetele, iar producția de rachete nu poate fi suficientă pentru a le combate, mai ales că Teheranul primește ajutor de la Moscova.

„De aceea, experiența noastră, din punctul meu de vedere, este unică. Problema nu este să ai drone de interceptare. Problema este de a integra acest sistem în sistemul de apărare antiaeriană, cu un soft specific, și cea mai importantă ar fi experiența militarilor noștri - militarii ucraineni, operatorii de drone și toți cei care funcționează în acest sistem de apărare antiaeriană.

De aceea aceste detalii, aceste teme - și mă bucur că deja am făcut primii pași - vor fi necesare tuturor, nu doar aceste părți a Europei, pentru că vedeți, dronele ajung în zbor la mii de kilometri. De aceea, orice stat european poate fi în pericol”, a explicat președintele ucrainean.

„Cred că este bine să dezvoltăm acest sistem și împreună cu vecinii noștri europeni, inclusiv România”, a adăugat el.

„Astăzi vorbim de coproducție, de capacități de producție, este posibil pe teritoriul României. Acest lucru a fost stabilit, România este un partener foarte important pentru noi. Suntem vecini buni și putem dezvolta parteneriate de fabricație la fel cum am făcut în Germania și în Danemarca și consider că astfel de capacități în România sunt la fel de utile”, a mai spus Zelenski.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Israel launched new airstrikes on Beirut
2
Spania avertizează Israelul că o invazie terestră a Libanului ar fi „o greşeală imensă”
Ursula von der Leyen.
3
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
4
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
HIMARS lanseaza racheta
5
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Trump amenință Iranul cu „consecințe nemaivăzute”...
Neverosimil: în plin război, a publicat imaginile cu Donald Trump și a ”rupt internetul”!
Digi Sport
Neverosimil: în plin război, a publicat imaginile cu Donald Trump și a ”rupt internetul”!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
militar american
Dan: România este sigură şi, odată ce aceste capabilităţi, echipamente şi militari americani vor fi în România, va fi şi mai sigură
Ukraine and Romania flag waving in the wind against white cloudy blue sky together. Diplomacy concept, international relations.
Ucraina va sărbători Ziua Limbii Române, la fel ca România și Republica Moldova, pe 31 august. Anunțul, făcut de Zelenski la București
nicusor dan (1)
Nicuşor Dan: „Am primit garanţii cu privire la continuarea funcţionării şcolilor în limba română”
nicusor dan
Nicușor Dan atacă frontal Ungaria pentru că se opune împrumutului UE pentru Ucraina: „Nu este acceptabil”
photo-collage.png (87)
Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, declarații la Cotroceni: „Vom continua să ajutăm Ucraina”/ „Europa are nevoie de expertiza noastră”
Recomandările redacţiei
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate...
INSTANT_COTROCENI_ZELENSKYY_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
România și Ucraina au semnat un parteneriat strategic. „Istoric, a...
ID334113_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cristina Chiriac, propunerea pentru funcția de procuror general, a...
Drivers Cross European Borders To Queue For Cheap Fuel
Guvernul vrea să prelungească sprijinul pentru transportatori până în...
Ultimele știri
Interlopi din clanul Cârpaci, acuzaţi că au obligat un bărbat să le doneze un rinichi în Germania. Poliția a descins la locuința lor
Guvernul a aprobat un împrumut de 500 de milioane de euro pentru Autostrada Sibiu-Pitești. Cum vor fi folosiți banii
„Europa nu mai are muniție”, avertizează șeful celui mai mare concern german de armament
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vineri 13 nu e zi cu ghinion pentru ele. Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii după 13 martie...
Cancan
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă...
Fanatik.ro
Aryna Sabalenka, dezvăluire de senzație despre animalul său de companie. I-a dat numele unui legendar tenismen
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Mirel Rădoi a pierdut un trofeu la debutul pentru FCSB. De ce trebuie să aibă emoții Gigi Becali
Adevărul
Când au apărut în realitate românii pe scena istoriei și cum i-au găsit ungurii în Pannonia
Playtech
România trece la ora de vară 2026 mai devreme. Când se dau ceasurile înainte
Digi FM
"Nu știu dacă mai e cineva atât de bun, blând, generos și un prieten minunat". Prietenii lui Mugurel Vrabete...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata! S-au încheiat negocierile pentru revenirea lui Jurgen Klopp pe banca tehnică
Pro FM
Mugurel Vrabete, basistul de la Holograf, a murit. Ce se știe despre cei trei copii ai săi, unul avut dintr-o...
Film Now
Ce face și cum arată azi Izzie Stevens din "Anatomia lui Grey". Katherine Heigl e măritată și are trei copii
Adevarul
Donald Trump și insula aflată în centrul noii ordini mondiale
Newsweek
Subofițer - 8.000 lei pensie militară. Pensionarii civili iau de 3 ori mai puțin, deși muncesc 10 ani în plus
Digi FM
Adio, Oscar? Gafa care l-ar putea costa trofeul pe Timothée Chalamet
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O terapie care combină trei medicamente elimină cancerul pancreatic şi previne reapariţia acestuia, potrivit...
Digi Animal World
Momentul când un polițist prinde un crocofil cu lopata. Reptila se afla pe veranda unei familii din Australia
Film Now
De ce arată Brad Pitt atât de tânăr la 62 de ani. Ce spune celebrul chirurg plastician Terry Dubrow despre...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...