Zelenski, mesaj amar după înțelegerea Trump - Putin: Rusia a mulțumit pentru ridicarea sancțiunilor bombardând orașe și ucigând copii

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat sâmbătă un atac rusesc cu bombe asupra orașului Zaporojie, în care au murit mai mulți civili, inclusiv copii, spunând că este felul în care „Rusia a mulțumit pentru ridicarea sancțiunilor asupra exporturilor de motorină”, în urma înțelegerii dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Zelenski mai spune că Rusia interpretează ca pe o încurajare slăbirea sancțiunilor și a promis că va răspunde la atacurile rusești.

„Astăzi, Rusia a mulțumit pentru ridicarea sancțiunilor asupra exporturilor de motorină prin lansarea a cinci bombe cu planare asupra unor clădiri rezidențiale din Zaporojie. Până în acest moment, din păcate, s-a confirmat moartea a 12 persoane, printre care trei copii. Transmit condoleanțe tuturor familiilor și celor dragi ai acestora. Alte 14 persoane au fost rănite, iar două dintre ele se află în stare critică - medicii luptă pentru a le salva viețile. Se verifică în continuare starea altor 12 persoane care ar fi putut fi prezente acolo. Toate serviciile de urgență se află la fața locului, iar operațiunile de căutare și salvare sunt în desfășurare. Peste noapte, 13 dintre regiunile noastre au fost atacate. Clădiri rezidențiale, infrastructură și instalații feroviare au fost avariate.

Noaptea trecută a confirmat încă o dată că, în Rusia, orice slăbire a presiunii este interpretată ca un semnal că pot continua luptele, că pot continua să arunce bombe asupra orașelor. Sunt necesare semnale diferite. Rusia trebuie să înțeleagă că trebuie să oprească războiul, iar pentru ca acest lucru să se întâmple, Rusia trebuie să simtă pierderile sale. În acest moment, capacitățile noastre de lungă distanță sunt cele care asigură acest lucru. Și vom răspunde la atacurile rusești. Mulțumesc tuturor celor care ne ajută”, a scris Volodimir Zelenski într-un mesaj pe rețeaua X, alături de un clip video cu urmările atacului din Zaporojie.

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Cel puţin 17 morţi la Zaporojie

17 persoane, dintre care trei sunt copii, au fost ucise în urma unui atac rusesc care a avut loc sâmbătă dimineaţa asupra oraşului Zaporojie, din sudul Ucrainei, în timp ce echipele de salvare căutau şi alte persoane sub dărâmături, relatează Ukrainska Pravda, potrivit News.ro.

Un bilanţ anterior indica 11 morţi, dar autorităţile l-au actualizat după ora locală 15:00 şi au raportat 17 decese. Echipele de salvare au reuşit, de asemenea, să găsească în viaţă o femeie care se afla sub dărâmături de mai bine de opt ore.

16 persoane au fost rănite în atac, iar doi dintre răniţi erau în stare gravă.

Guvernatorul Mîhailo Semikin a spus că atacul a lovit mai multe locaţii simultan în primele ore ale zilei de sâmbătă, iar un bloc de locuinţe cu cinci etaje a fost lovit de bombe aeriene ghidate.

Duminică, în Zaporojie a fost declarată zi de doliu pentru victimele atacului rus.

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că a avut o convorbire telefonică cu omologul său rus, Vladimir Putin, în cursul căreia au convenit că Rusia va furniza Statelor Unite, dar și pe „piața mondială”, cantități importante de motorină, ceea ce va conduce la scăderea prețurilor combustibilului pe plan mondial.

La rândul său, Kremlinul și-a confirmat disponibilitatea de a „furniza petrol și produse petroliere pe piețele americane și mondiale”.

Decizia a atras o reacție dură din partea UE, care, prin vocea Înaltei Reprezentante pentru Politică Externă a transmis că în înțelegerea „îi oferă Moscovei venituri suplimentare pentru a-şi duce războiul”.

Editor : B.P.