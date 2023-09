Noi atacuri cu drone au avut loc atât în Rusia cât și în Ucraina. Ministerul rus al Apărării a transmis că în cursul nopții forțele sale au doborât 4 drone ucrainene în regiunile Belgorod și Oriol. Între timp, armata Kievului a transmis că a distrus 17 drone de tip Shahed din cele 24 lansate de Rusia. De la New York, în Adunarea Generală a ONU, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marți că Ucraina are nevoie urgentă de apărare antiaeriană, inclusiv de muniţie, piese de schimb şi întreţinere pentru sistemele pe care armata ucraineană le are deja, „Războiul de uzură devine un război al logisticii”, a precizat șeful Alianței Nord-Atlantice. Iar Volodimir Zelenski, în primul discursul rostit la ONU de la începutul războiului, le-a spus liderilor mondiali „să nu dea înapoi” pentru ca războaie precum cel din Ucraina să nu mai aibă loc.

LiveText-ul Digi24.ro care a acoperit evenimentele din Ucraina poate fi urmărit AICI.

Incendiu la un depozit de combustibil din Soci, după un posibil atac cu dronă kamikaze

ACTUALIZARE 10:05 Anton Gherașenko, consilier în cadrul ministerului ucrainean de interne, a transmis pe Twitter că, potrivit unor canale de Telegram, o dronă kamikaze a lovit un depozit de diesel aproape de Aeroportul Internațional din Soci. Acesta mai spune că presa din Rusia relatează că a fost lovit un depozit de combustibil al Rosneft.

Rusia spune că a doborât 4 drone ucrainene în regiunile Belgorod şi Oriol

ACTUALIZARE 09:40 Rusia a anunţat miercuri că a distrus în cursul nopţii patru drone ucrainene deasupra regiunilor Belgorod, la graniţa cu Ucraina, şi Oriol, de asemenea în vest, informează France Presse, preluat de Agerpres.

În trei comunicate separate publicate în cursul nopţii de marţi spre miercuri, Ministerul rus al Apărării a raportat trei atacuri implicând patru drone.

Primele două au fost doborâte de apărarea antiaeriană deasupra regiunilor Belgorod şi Oriol în jurul orei locale 21:00 (18:00 GMT), o a treia din nou în regiunea Oriol în jurul orei locale 22:30 (19:30 GMT), apoi a patra în timp ce survola regiunea Belgorod în jurul orei locale 23:45 (20:45 GMT), conform ministerului.

Ministerul nu a comunicat în acest stadiu informaţii despre posibile pagube sau victime.

Atacurile ucrainene de acest tip asupra teritoriului rus - capitala Moscova, zone de graniţă cu Ucraina sau Peninsula Crimeea anexată - s-au înmulţit în ultimele luni pe fondul unei contraofensive a Kievului începute în iunie.

Regiunea Belgorod este situată în vestul Rusiei, la graniţa cu Herson pe partea ucraineană.

Regiunea Oriol este de asemenea în vest, la câteva sute de kilometri sud de Moscova.

Duminică seară, Rusia a anunţat că a doborât patru drone ucrainene: una în regiunea Belgorod şi alte trei în sud-vestul Crimeei anexate.

Ucraina spune că a doborât 17 drone ruseşti

Apărarea antiaeriană ucraineană a distrus 17 drone de tip Shahed lansate de Rusia în cursul nopţii de marţi spre miercuri, au afirmat forţele Kievului, potrivit France Presse.

În raportul lor regulat de la începutul zilei, forţele aeriene ucrainene au indicat că ruşii au lansat 24 de drone Shahed, dintre care 17 au fost doborâte, fără să fie în măsură să ofere precizări cu privire la consecinţele acestui asalt.

Cu o zi în urmă, 28 din cele 31 de aparate de acelaşi tip au fost distruse de către apărarea antiaeriană ucrainene, a mai indicat armata.

Rusia recurge aproape zilnic la astfel de drone de fabricaţie iraniană şi la rachete pentru a ataca oraşele şi satele ucrainene.

Două drone ruseşti au fost doborâte în regiunea Dnipropetrovsk (centru-est), a indicat pe Telegram guvernatorul acesteia, Serghii Lisak, menţionând pagubele materiale, dar fără victime în acest stadiu.

Şeful administraţiei militare din regiunea Poltava (centru), Dmitro Lunin, a explicat anterior miercuri că rafinăria de petrol din Kremenciuk a fost lovită de un atac cu rachetă, în pofida eforturilor apărării antiaeriene. „Activitatea la uzină a fost temporar suspendată”, a adăugat el, precizând că nu a fost înregistrată deocamdată nicio victimă.

Stoltenberg: Ucraina are nevoie urgentă de apărare antiaeriană

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marţi, la New York, că Ucraina are nevoie urgentă de apărare antiaeriană, inclusiv de muniţie, piese de schimb şi întreţinere pentru sistemele pe care armata ucraineană le are deja, informează Reuters.

Stoltenberg a spus că războiul este unul de uzură, nefiind vorba de un impas, având în vedere câştigurile pe care Ucraina le-a obţinut prin contraofensivă începută în iunie pentru a încerca să recupereze teritoriul ocupat de forţele ruse.

„Dacă vrem încheierea războiului, dacă vrem o pace justă şi de durată, atunci sprijinul militar pentru Ucraina este calea corectă”, a spus Stoltenberg, aflat la New York pentru Adunarea Generală anuală a ONU. „Ucraina are nevoie de multe tipuri diferite de sprijin”.

„Este o nevoie urgentă de apărare aeriană, nu doar de sisteme noi, ci şi de muniţie, mentenanţă, piese de schimb... Vedem că apărarea aeriană salvează vieţi în fiecare zi în Ucraina şi trebuie să susţinem sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei”.

Declaraţia sa vine după ce un înalt oficial al Departamentului de Stat a declarat mai devreme în cursul zilei de marţi că este esenţială consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei, inclusiv protejarea infrastructurii critice pe măsură ce iarna se apropie.

Secretarul general al NATO a refuzat să spună câte runde de muniţie pot livra anual Ucrainei aliaţii NATO sau când exact vor fi livrate Kievului avioanele F-16.

„Aliaţii lucrează din greu pentru a pregăti (piloţii F-16) cât mai repede posibil”, a spus el. „F-16 este important, de asemenea, pentru că transmite un mesaj de sprijin pe termen lung”.

„Suntem pregătiţi pe termen lung. Nu pentru că suntem capabili să prezicem exact cât timp va dura acest război, ci pentru că trebuie să transmitem un mesaj că preşedintele Putin nu ne poate face să stăm şi să aşteptăm”.

Stoltenberg a spus că ar fi preferat să vadă progrese mai rapide în contraofensiva Ucrainei, dar a apreciat că progresele acesteia în sud şi est sunt, totuşi, „enorme”.

Unii analişti militari au estimat că Ucraina s-ar putea lupta să menţină avântul pe câmpul de luptă odată cu răcirea vremii, dar Stoltenberg a spus că luptele vor putea continua în toamnă şi pe tot parcursul iernii. „Ceea ce trebuie să facem în continuare este să îi sprijinim pe ucraineni, iar apoi ei trebuie să ia deciziile pe teren”, a spus el. „Războiul de uzură devine un război al logisticii”.

Zelenski: Nu dați înapoi, pentru ca războaie precum cel din Ucraina să nu mai aibă loc

Nu dați înapoi, pentru ca războaie precum cel din Ucraina să nu mai aibă loc, le-a transmis Volodimir Zelenski liderilor mondiali, în discursul de la Adunarea Generală ONU. A fost prima oară când a urcat la această tribună, de la începutul conflictului. De altfel, războiul din Ucraina a dominat agenda zilei. Astăzi, Zelenski se va adresa Consiliului de Securitate ONU.

De la tribuna ONU, Volodimir Zelenski le-a cerut liderilor lumii să rămână uniți împotriva Rusiei. "Nu putem avea încredere în rău", le-a transmis el celor adunați în sală.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: "În timp ce Rusia împinge lumea către războiul final, Ucraina face totul pentru a se asigura că, după agresiunea rusă, nimeni din lume nu va îndrăzni să atace vreo națiune. Procesul de înarmare trebuie să fie limitat, crimele de război trebuie pedepsite, iar ocupantul trebuie să se întoarcă pe propriul pământ."

În același discurs, Zelenski a declarat că Rusia nu are dreptul să dețină arme nucleare, că manipulează pieţele globale de alimente și răpeşte copii ucraineni.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: "Am dovezi în privința a sute de mii de copii răpiți de Rusia și ulterior deportați. Ce se va întâmpla cu ei? Acei copii sunt învățați de ruși să urască Ucraina și toate legăturile cu familiile lor sunt rupte. Acesta este, în mod clar, un genocid."

Ceva mai devreme, președintele Statelor Unite a pledat de la tribuna ONU pentru democrație și susținere suplimentară pentru Ucraina.

Joe Biden, președintele SUA: "Numai Rusia poartă responsabilitatea pentru acest război. Numai Rusia poate încheia acest război și numai Rusia stă în calea păcii. Pentru că prețul Rusiei pentru pace este capitularea Ucrainei, teritoriul Ucrainei și copiii Ucrainei."

Rusia a fost condamnată de la tribuna ONU și de către cancelarul german și secretarul general al Națiunilor Unite. Antonio Guterres a zis că războiul pornit de Putin contra Ucrainei a declanșat o furtună de orori și că a făcut întreaga lume să fie mai puțin sigură.

Antonio Guterres, secretarul general al ONU: "Războiul încalcă carta ONU și legile internaționale. A declanșat o furtună de orori: vieți distruse, abuzuri ale drepturilor omului, familii destrămate, copii traumatizați, speranțe năruite. Dar și dincolo de Ucraina, războiul are consecințe serioase pentru noi toți."

Rusia este reprezentată la New York de ministrul de Externe Serghei Lavrov, care nu a fost prezent în sală în timpul discursului lui Volodimir Zelenski. Vladimir Putin nu a călătorit în Statele Unite, și nici liderul chinez Xi Jinping.

