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Video Zelenski mulțumește SUA pentru rachetele Patriot, dar subliniază că livrarea lor durează ani, iar Ucraina trebuie să se apere acum

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sistem patriot
Sistem de rachete Patriot. Foto: Profimedia
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Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat decizia Departamentului de Stat al SUA de a autoriza vânzarea a 500 de rachete Patriot PAC-3 către Ucraina, însă a solicitat găsirea unei soluţii, având în vedere că livrările ar putea începe abia peste câţiva ani. „Ucraina este recunoscătoare Departamentului de Stat al SUA şi administraţiei americane în ansamblu pentru acordarea acestei autorizaţii. Dar cerem decizii care să poată garanta protejarea vieţilor omeneşti nu poimâine sau cândva mai târziu, ci chiar în momentul în care ameninţarea există – atunci când Rusia ucide şi distruge”, a scris Zelenski pe X.

„O decizie fermă a Departamentului de Stat al SUA - autorizarea achiziţionării de către Ucraina a unor rachete interceptoare Patriot pentru a contracara rachetele balistice ruseşti. Cinci sute de rachete interceptoare PAC-3 reprezintă un număr considerabil şi, foarte curând - în această iarnă - acestea AR PUTEA constitui un pachet de apărare extrem de eficient. Cu toate acestea, s-a precizat că livrările ar putea începe ABIA PESTE CÂŢIVA ANI. Le cerem partenerilor noştri americani să găsească o soluţie pentru perioada în care există un pericol real şi o nevoie reală de a utiliza rachetele interceptoare PAC-3”, a afirmat kiderul de la Kiev, potrivit News.ro.

El subliniază că ruşii atacă infrastructura energetică ucraineană în fiecare zi.

„Numai în ultimele două săptămâni ale lunii octombrie au avut loc deja peste 30 de atacuri ruseşti asupra unor componente esenţiale ale reţelei noastre electrice. Chiar acum, înainte de începutul iernii, Putin a început să desfăşoare operaţiunea sa de atacare a sistemelor care susţin viaţa în oraşele şi comunităţile noastre. Ţintele sunt electricitatea, încălzirea, alimentarea cu apă, podurile şi, în general, viaţa din oraşele noastre”, explică el.

Zelenski aminteşte că a cerut partenerilor americani să ofere Ucrainei un pachet de sprijin pentru iarnă - într-un ritm de 100 de rachete interceptoare Patriot pe lună.

„Cinci sute de rachete ar fi suficiente pentru a ne proteja spaţiul aerian în lunile următoare - tocmai în perioada în care este atât de important ca Ucraina să se afle într-o poziţie puternică la negocieri şi ca Rusia SĂ NU reuşească să distrugă viaţa din oraşele şi comunităţile ucrainene. Statele Unite, partenerii noştri europeni şi alţi parteneri din întreaga lume dispun de stocuri suficiente de rachete interceptoare PAC-3 în depozitele lor. Furnizarea acestora către Ucraina chiar acum – în iarna 2026-2027 – şi refacerea arsenalelor partenerilor noştri ULTERIOR, ÎN ANII URMĂTORI, prin producţia deja contractată şi plătită de Ucraina şi de partenerii noştri ar reprezenta abordarea corectă. Iar acest lucru este pe deplin realizabil”, consideră Volodimir Zelenski.

El îşi exprimă recunoştinţa faţă de preşedintele SUA Donald Trump.

„Este important că am discutat recent despre rachetele interceptoare PAC-3 cu secretarul de stat Marco Rubio. Ucraina este recunoscătoare Departamentului de Stat al SUA şi administraţiei americane în ansamblu pentru acordarea acestei autorizaţii. Dar cerem decizii care să poată garanta protejarea vieţilor omeneşti nu poimâine sau cândva mai târziu, ci chiar în momentul în care ameninţarea există - atunci când Rusia ucide şi distruge. Le mulţumesc tuturor celor care sunt alături de Ucraina!”, afirmă preşedintele Ucrainei în finalul mesajului.

Departamentul de Stat al SUA a anunţat vineri că a aprobat vânzarea a 500 de rachete Patriot PAC-3 către Ucraina, pentru o sumă estimată la 2,1 miliarde de dolari, ceea ce ar reprezenta unul dintre cele mai semnificative demersuri de furnizare a armelor defensive către Kiev de la începutul celui de-al doilea mandat al administraţiei Trump, relatează Reuters.

Ucraina va plăti rachetele interceptoare cu contribuţii din partea Canadei, Germaniei şi Norvegiei, canalizate prin intermediul unui program numit US JUMPSTART, alături de fonduri naţionale finanţate din Împrumutul de sprijin pentru Ucraina al Uniunii Europene, a precizat Departamentul de Stat într-un comunicat.

Ucraina nu va primi însă prea rapid rachetele interceptoare.

De obicei, vânzările de arme durează ani de zile, dar având în vedere nevoia urgentă a Ucrainei de arme defensive, aceste rachete Patriot ar putea ajunge la Kiev într-un termen mai scurt.

Editor : B.E.

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