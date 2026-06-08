Zelenski pare a evita Polonia în vizitele externe. Aeronava prezidențială a tranzitat alt spațiu aerian în drum spre Londra

Aeroportul Internațional Chișinău pare să fi devenit noul punct de plecare pentru vizitele externe ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Cel puțin asta sugerează datele platformei de monitorizare a zborurilor FlightAware, citate de publicația Evropeiskaia Pravda.

Potrivit sursei citate, aeronava utilizată de liderul ucrainean a aterizat duminică dimineață la Chișinău după un zbor din orașul polonez Rzeszów. La scurt timp, avionul și-a continuat drumul spre Londra, unde Zelenski a participat la reuniuni cu liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei.

Datele istorice ale zborurilor arată că, în ultimii ani, aeroportul Rzeszów-Jasionka din Polonia a fost principalul punct de plecare și sosire pentru deplasările externe ale președintelui ucrainean și ale altor delegații oficiale care utilizau aceeași aeronavă, scrie noi.md.

Deocamdată nu este clar de ce a fost schimbată ruta. Totuși, mutarea are loc pe fondul unor tensiuni recente între Kiev și Varșovia.

Editor : M.C