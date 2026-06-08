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Zelenski pare a evita Polonia în vizitele externe. Aeronava prezidențială a tranzitat alt spațiu aerian în drum spre Londra

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Volodimir Zelenski Foto: C.com / Volodimir Zelenski

Aeroportul Internațional Chișinău pare să fi devenit noul punct de plecare pentru vizitele externe ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Cel puțin asta sugerează datele platformei de monitorizare a zborurilor FlightAware, citate de publicația Evropeiskaia Pravda.

Potrivit sursei citate, aeronava utilizată de liderul ucrainean a aterizat duminică dimineață la Chișinău după un zbor din orașul polonez Rzeszów. La scurt timp, avionul și-a continuat drumul spre Londra, unde Zelenski a participat la reuniuni cu liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei.

Datele istorice ale zborurilor arată că, în ultimii ani, aeroportul Rzeszów-Jasionka din Polonia a fost principalul punct de plecare și sosire pentru deplasările externe ale președintelui ucrainean și ale altor delegații oficiale care utilizau aceeași aeronavă, scrie noi.md.

Deocamdată nu este clar de ce a fost schimbată ruta. Totuși, mutarea are loc pe fondul unor tensiuni recente între Kiev și Varșovia.

Editor : M.C

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