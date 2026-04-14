Live TV

Video Zelenski: „Pentru prima dată în război, o poziție inamică a fost capturată în întregime de sisteme robotice terestre și drone”

Data actualizării: Data publicării:
Ukrainian President Zelenskyy New Year Address, Kyiv, Kiev Oblast, Ukraine - 31 Dec 2024
Volodimir Zelenski Foto: Profimedia

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a prezentat public roboții militari realizați de Ucraina, anunțând că, pentru prima dată în acest război, o poziție inamică a fost capturată în întregime de sisteme robotice terestre și drone, fără niciun soldat de infanterie. Un robot a pătruns în cele mai periculoase zone în locul unui soldat și a cucerit pozițiile, a spus președintele Zelenski.

„Viitorul este aici, pe câmpul de luptă, iar Ucraina îl creează. Acestea sunt sistemele noastre robotice terestre. Pentru prima dată în istoria acestui război, o poziție inamică a fost cucerită exclusiv de platforme GRS fără pilot și drone. Ocupanții s-au predat, iar această operațiune a fost finalizată fără implicarea infanteriei și fără pierderi din partea noastră”, a spus Zelenski.

Ratel, Termite, Ardal, Lynx, Zmii, Protector, Volia și alte GRS au îndeplinit peste 22.000 de misiuni pe front în doar trei luni. „Cu alte cuvinte, au fost salvate peste 22.000 de vieți. Un robot a intrat în cele mai periculoase zone în locul unui soldat”, a adăugat Zelenski, într-un discurs adresat lucrătorilor din complexul industrial de apărare al Ucrainei la 13 aprilie.

Zelensky presents Ukraine’s robot soldiers to the world:

“For the first time in the war, an enemy position was captured entirely by ground robotic systems and drones. No infantry. A robot entered the most dangerous area instead of a soldier & captured it” pic.twitter.com/Z1cxMwryxN

— Visegrád 24 (@visegrad24) April 14, 2026

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Totul se schimbă pe 14 aprilie 2026. Zodiile ale căror vieți vor fi influențate complet de energia numărului...
Cancan
Lidia Buble și Răzvan Simion, război total în tribunal pentru bani mulți. Finalul civilizat a fost doar de...
Fanatik.ro
Dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile Securității: atacantul naționalei, alungat din România pentru că a...
editiadedimineata.ro
Peste 1000 de influenceri din America Latină, instruiți să răspândească propaganda rusă
Fanatik.ro
Câte campionate le-a furat Dinamo celor de la Rapid. „Au bătut pe Lupeni cu 8-1. Japcă pe față”
Adevărul
Povestea româncei de la NASA care a contribuit la Artemis protejând astronauții de radiațiile ucigașe
Playtech
Povestea lui Robert, elevul din Constanța admis la Harvard cu bursă de peste 1 milion de dolari. Ce a făcut...
Digi FM
A rupt tăcerea după 40 de ani. Actrița Anna Széles, dezvăluiri despre divorțul de Florin Piersic: „Sufeream...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali se teme pentru fata sa. ”Mă doare inima. Vedeți-vă, mă, de treabă!”
Pro FM
Britney Spears, decizie drastică după ce a fost arestată pentru conducere sub influenţa alcoolului...
Film Now
După trei divorțuri, Robin Wright și-a găsit marea dragoste într-un pub din Anglia. Motivul pentru care...
Adevarul
Ce se schimbă pe axa București-Budapesta după victoria opoziției ungare. „Autoritățile române au fost «legate...
Newsweek
Care pensionari primesc sute lei în plus la pensie lunar? Banii se dau în funcție de județ. „Este nedrept!”
Digi FM
Săptămâna Luminată 2026. Când se spală rufe. Ce alte tradiții sunt în fiecare zi
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
Dezvăluiri despre ultimele zile din viața actriței Catherine O'Hara. Fratele ei a rupt tăcerea: „Nu mai...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...