Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a prezentat public roboții militari realizați de Ucraina, anunțând că, pentru prima dată în acest război, o poziție inamică a fost capturată în întregime de sisteme robotice terestre și drone, fără niciun soldat de infanterie. Un robot a pătruns în cele mai periculoase zone în locul unui soldat și a cucerit pozițiile, a spus președintele Zelenski.

„Viitorul este aici, pe câmpul de luptă, iar Ucraina îl creează. Acestea sunt sistemele noastre robotice terestre. Pentru prima dată în istoria acestui război, o poziție inamică a fost cucerită exclusiv de platforme GRS fără pilot și drone. Ocupanții s-au predat, iar această operațiune a fost finalizată fără implicarea infanteriei și fără pierderi din partea noastră”, a spus Zelenski.

Ratel, Termite, Ardal, Lynx, Zmii, Protector, Volia și alte GRS au îndeplinit peste 22.000 de misiuni pe front în doar trei luni. „Cu alte cuvinte, au fost salvate peste 22.000 de vieți. Un robot a intrat în cele mai periculoase zone în locul unui soldat”, a adăugat Zelenski, într-un discurs adresat lucrătorilor din complexul industrial de apărare al Ucrainei la 13 aprilie.

Zelensky presents Ukraine’s robot soldiers to the world:



“For the first time in the war, an enemy position was captured entirely by ground robotic systems and drones. No infantry. A robot entered the most dangerous area instead of a soldier & captured it” pic.twitter.com/Z1cxMwryxN — Visegrád 24 (@visegrad24) April 14, 2026

