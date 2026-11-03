Zelenski: Peste 50 de persoane s-ar putea afla sub dărâmături, după atacul de la Komîşuvaha. Bilanțul a crescut la 33 de morţi

Peste 50 de persoane s-ar putea afla în continuare sub dărâmături, la o zi după un atac rus soldat cu 33 de morţi la Komîşuvaha, în regiunea Zaporojie, potrivit unui nou bilanţ, anunţă marţi, la Berlin, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Un singur atac s-a soldat cu 33 de morţi. Cinci persoane au fost salvate, iar peste 50 s-ar putea afla în continuare blocate sub dărâmături”, a declarat şeful statului ucrainean la Berlin, potrivit AFP, preluată de News.ro.

Zelenski a denunţat „un atac îngrozitor, unul dintre cele mai mari masacre comise de către ruşi de la începutul acestui război”.

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Editor : B.P.