Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a făcut o escală sâmbătă în oraşul canadian Halifax în drum spre Florida, a primit un sprijin puternic din partea europenilor şi a Canadei în ajunul unei întâlniri cruciale cu omologul său american Donald Trump, scrie Corriere della Sera. Ziarul italian precizează că întâlnirea cu Trump a fost devansată.

Întâlnirea lor a fost reprogramată, potrivit serviciului de presă al Casei Albe. Aceasta era inițial programată pentru ora 22:00, ora Kievului (și ora României). Discuțiile vor începe acum cu două ore mai devreme.

Conform programului actualizat, Trump va participa la o întâlnire bilaterală cu Zelenski la ora 13:00, ora locală (20:00, ora Kievului) - cu două ore mai devreme decât era prevăzut inițial. Motivul reprogramării nu a fost dezvăluit.

Atacuri masive au vizat Kievul

În cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, cu puţin timp înainte de călătoria preşedintelui ucrainean, atacuri aeriene ruseşti masive au vizat capitala Kiev şi regiunea înconjurătoare, provocând moartea a două persoane, rănirea a aproximativ 40 şi lăsând peste un milion de locuinţe fără electricitate.



Aceste noi bombardamente arată că Rusia "nu vrea să pună capăt războiului", a declarat Zelenski furios.



Ulterior, în timpul unei videoconferinţe între şeful statului ucrainean şi principalii lideri europeni cheie, preşedintele francez Emmanuel Macron a subliniat că aceste atacuri ilustrează "contrastul dintre dorinţa Ucrainei de a construi o pace durabilă şi hotărârea Rusiei de a prelungi războiul pe care l-a început acum aproape patru ani".

„Rusia și-a arătat reacția la negocierile de pace”

Președintele ucrainean a reiterat necesitatea ca țara sa să primească garanții solide de securitate pentru a accepta orice angajament cu Rusia și a afirmat că atitudinea Moscovei a fost clarificată de noile atacuri, chiar în momentul în care se lucrează la o nouă inițiativă de pace. „Cel mai important lucru sunt garanțiile de securitate. Pe lângă problemele teritoriale și centrala nucleară de la Zaporojie, există garanții de securitate care sunt foarte importante pentru noi. Astăzi, Rusia și-a arătat reacția la negocierile de pace dintre Ucraina și Statele Unite pentru a pune capăt războiului”, a declarat el pe contul său de Twitter.

Zelenski a abordat și ideea organizării de alegeri și a unui referendum privind potențialele probleme teritoriale, avertizând că acest lucru nu ar fi posibil în condițiile actuale, din cauza protecției insuficiente împotriva atacurilor aeriene. „Astăzi, cea mai importantă considerație a noastră, dacă luăm anumite măsuri, este ca garanțiile de securitate să fie solide și să fim protejați. Și dacă Statele Unite ridică problema unui referendum sau a alegerilor, acest lucru nu ar fi cu siguranță posibil în condițiile actuale”, a remarcat el. „Nu dispunem de suficiente sisteme de apărare aeriană. Avem nevoie de o aprovizionare sistematică cu sisteme și rachete. Avem nevoie de mai multe rachete, deoarece Rusia atacă mai frecvent, cu mai multe drone și rachete”, a adăugat el.

Sprijin deplin

Ţările europene, Canada, UE şi NATO l-au asigurat pe Zelenski de "sprijinul lor deplin" înainte de discuţiile sale programate duminică, în Florida, cu preşedintele american, a declarat cancelarul german Friedrich Merz.



Acesta din urmă a afirmat că eforturile europenilor şi ale Canadei pentru "o pace dreaptă şi durabilă în Ucraina" vor fi desfăşurate "în strânsă coordonare cu Statele Unite".



"Salutăm toate eforturile care duc la obiectivul nostru comun: o pace dreaptă şi durabilă care să păstreze suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei", a adăugat preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen.



La rândul său, premierul canadian Mark Carney a insistat, în timp ce îl primea pe Zelenski în Noua Scoţie, că orice "pace dreaptă şi durabilă" în Ucraina poate fi stabilită doar dacă "Rusia este dispusă să coopereze".



"Trebuie să punem capăt acestui război şi, pentru asta, avem nevoie de două lucruri: să punem presiune asupra Rusiei şi să oferim un sprijin suficient de puternic Ucrainei", a insistat preşedintele ucrainean.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Discuții despre „chestiuni sensibile”

Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească cu Trump pentru a discuta "chestiuni sensibile" cum sunt soarta regiunii miniere Donbas din estul Ucrainei şi garanţiile de securitate occidentale pentru Kiev, în cadrul negocierilor privind planul american de a pune capăt conflictului.



Acest lucru vine după ce, în noaptea vineri spre sâmbătă, capitala Ucrainei şi zonele înconjurătoare au fost ţinta a cel puţin 519 drone şi 40 de rachete, dintre care 474, respectiv 29 au fost neutralizate, potrivit forţelor aeriene.



Aceste atacuri, la fel ca şi cele precedente, au vizat infrastructuri energetice.



În consecinţă, a deplâns compania de electricitate DTEK, peste un milion de gospodării au rămas fără electricitate.



Ministerul rus al Apărării a anunţat în acelaşi timp că peste 230 de drone ucrainene au fost doborâte deasupra Rusiei sâmbătă.



Pe de altă parte, armata rusă, care şi-a accelerat avansul pe front în ultimele luni, a revendicat cucerirea oraşului Mîrnohrad, din provincia ucraineană Doneţk (est), şi localitatea Huliaipol, din provincia Zaporojie (sud).

O nouă versiune a planului de pace

Volodimir Zelenski şi Donald Trump vor discuta în Florida despre planul american prezentat de Washington în urmă cu aproape o lună. Preşedintele ucrainean a dezvăluit săptămâna aceasta versiunea revizuită a acestui document, după negocieri dure cu Kievul.



Această nouă versiune propune îngheţarea frontului pe poziţiile actuale, fără a oferi o soluţie imediată la revendicările teritoriale ale Rusiei, având în vedere că Rusia controlează aproximativ 19% din Ucraina.



Noul document abandonează două cerinţe cheie ale Kremlinului: retragerea trupelor ucrainene din regiunea Doneţk şi un angajament obligatoriu din punct de vedere juridic din partea Ucrainei de a nu adera la NATO.



În aceste condiţii, aprobarea acestui acord de către Moscova pare puţin probabilă. Ministrul adjunct de Externe rus Serghei Riabkov a acuzat vineri Kievul şi aliaţii săi europeni că încearcă să "torpileze" negocierile şi a cerut o revenire la acordurile anterioare, deoarece în caz contrar "nu se poate ajunge la niciun acord".



"Dacă autorităţile de la Kiev nu doresc să rezolve această problemă pe cale paşnică, vom rezolva toate problemele cu care ne confruntăm pe cale militară", a avertizat sâmbătă Vladimir Putin.



Volodimir Zelenski "nu are nimic până când nu-mi dau acordul" a avertizat la rândul său Donald Trump cu o zi înainte. "Cred că va merge bine cu el. Cred că va merge bine cu (preşedintele rus Vladimir) Putin", cu care plănuieşte să vorbească "în curând", a adăugat el.

Editor : M.C