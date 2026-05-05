Live TV

Video Zelenski propune Bahrainului un acord privind dronele, invocând amenințările comune

Data publicării:
volodimir zelenski
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
Din articol
„Țara noastră se confruntă cu atacuri teroriste similare aproape în fiecare zi”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit marți la Manama cu regele Bahrainului, Hamad bin Isa Al Khalifa, propunându-i un acord de cooperare în domeniul dronelor și un parteneriat de securitate mai amplu, axat pe amenințările regionale și pe securitatea din Golf, relatează Reuters, preluată de Haaretz.

„Am avut o conversație bună și productivă cu Majestatea Sa Hamad bin Isa Al Khalifa, regele Regatului Bahrain”, a declarat Zelenski pe X, adăugând că au discutat „despre situația de securitate din Orientul Mijlociu și din Golf, precum și despre provocările cheie și oportunitățile de securitate”.

„Țara noastră se confruntă cu atacuri teroriste similare aproape în fiecare zi”

El a spus că discuțiile au inclus atacurile Iranului asupra Bahrainului și a altor țări, precum și asupra Strâmtorii Ormuz, menționând că Ucraina se confruntă zilnic cu atacuri similare. „Țara noastră se confruntă cu atacuri teroriste similare aproape în fiecare zi, iar poporul nostru are experiență relevantă în apărarea la scară largă”, a spus el. „Ucraina este gata să împărtășească această expertiză în domeniul securității cu Bahrainul și să contribuie la consolidarea protecției vieții.”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Zelenski a spus că Ucraina a propus un acord de cooperare în domeniul dronelor, adăugând că ambele părți au convenit ca echipele lor să stabilească detaliile. El a mai spus că cele două țări au discutat despre deschiderea de ambasade și extinderea legăturilor economice, inclusiv în agricultură, calificând parteneriatul drept „semnificativ în multe dimensiuni”.

De când a izbucnit războiul SUA-Israel împotriva Iranului, pe 28 februarie, Ucraina a oferit drone și know-how de pe câmpul de luptă țărilor din Orientul Mijlociu afectate de atacurile iraniene cu drone Shahed.

Kievul a acumulat o vastă experiență în combaterea dronelor de fabricație iraniană și rusă, după ce Moscova a lansat sute de mii de astfel de drone de la invazia sa pe scară largă din 2022.

Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatarul au semnat deja acorduri de cooperare în domeniul apărării cu Ucraina, în contextul în care Kievul încearcă să-și consolideze poziția în Orientul Mijlociu, unde Rusia deține de mult timp influență.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_57_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Moțiunea PSD-AUR a fost votată de 281 de parlamentari, Guvernul Bolojan a fost demis...
Screenshot 2025-12-13 232740
2
Nicușor Dan, întrebat dacă îl nominalizează pe Călin Georgescu pentru funcția de premier...
camioane autostrada
3
„Am intrat în camera ilegalităților”. Radu Miruță spune că a descoperit mii de camioane...
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
4
Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
S-au complicat calculele moțiunii de cenzură: unii aleși nu mai susțin demersul. PSD...
Gigi Becali a votat moțiunea de cenzură și n-a stat pe gânduri: "Niciodată în viața lor n-o să fie la guvernare!"
Digi Sport
Gigi Becali a votat moțiunea de cenzură și n-a stat pe gânduri: "Niciodată în viața lor n-o să fie la guvernare!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ukrainian drone in Finland
Finlanda avertizează dur Ucraina după incidente repetate cu drone la granița cu Rusia: „Nu vom permite acest lucru”
Flamingo missile
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
o mare parte din uraniul îmbogățit al Iranului este îngropat la Isfahan
„Cunoștințele nu pot fi distruse prin bombardamente”. Evaluarea serviciilor de informații ale SUA privind programul nuclear iranian
Military strategist drawing a red line from Iran to Oman on a map
„Proiectul Libertate este Proiectul Impas” spune șeful diplomației de la Teheran despre inițiativa lui Trump privind Strâmtoarea Ormuz
Avionul american E3-Sentry complet distrus. Imagini care au circulat online
„Multe poziții militare americane din regiune” au fost avariate de Iran, potrivit unei investigații media
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan.
„Invit la calm.” Nicușor Dan a anunțat că începe consultări informale...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_38_INQUAM_Photos_George_Calin
Liberalii au votat în BPN să nu mai facă alianță cu PSD după...
Dominic Fritz.
Dominic Fritz: USR nu mai face majoritate cu PSD și va propune...
dragos pislaru (1)
Ministrul Dragoș Pîslaru ia în calcul să intre oficial în PNL: „Este...
Ultimele știri
Rheinmetall şi MSC sunt interesate de Şantierul Naval Mangalia. Vor să dezvolte în România un „hub major pentru construcţii navale”
Nicușor Dan a câștigat procesul cu AEP privind banii din campania prezidențială. Decizia Curții de Apel București
Biserica Rusă cere populației să se gândească la nemurirea sufletului în timpul întreruperilor de internet
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o nouă etapă romantică din 5 mai 2026. Dragostea apare când se așteaptă mai puțin, iar...
Cancan
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
Fanatik.ro
Două variante bombă pentru Neluțu Varga la CFR Cluj după plecarea lui Pancu la Rapid. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
Salariul lui Daniel Pancu la Rapid! Ce contract semnează și obiectivele pe care i le-a fixat Dan Șucu...
Adevărul
Cum a paralizat războiul din Iran principala stațiune a planetei și ce se întâmplă acum acolo
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Și-a întâlnit iubirea vieții, apoi a ajuns în scaun rulant: "Mi-a fost teamă că nimeni nu mă va mai vrea"...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Da, e adevărat": Daniel Pancu, de la CFR Cluj la Rapid! Salariul și durata contractului
Pro FM
Connect-R, declarații rare despre viața personală, la opt ani de la divorțul de Misha: „Recunosc, sunt și o...
Film Now
Zoe Kravitz, eleganță „gotică” la Met Gala. Rochie neagră din dantelă, cu transparențe și decolteu larg, i-a...
Adevarul
Adevărul întunecat din folclorul românesc. Ritualurile de sacrificiu care au inspirat balada Meșterului Manole
Newsweek
Efectul căderii guvernului: Indexarea pensiilor nu se dă nici în 2027. Pensionarii mai pierd 400 lei la pensie
Digi FM
Cum s-a schimbat viața actorilor din „The Big Bang Theory”. Vedeta care este om de știință și în realitate
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
9 schimbări mici care îți pot prelungi viața, potrivit experților în longevitate
Digi Animal World
5 fructe sigure pentru câini recomandate de un veterinar. Gustări sănătoase pe care le poți da zilnic
Film Now
Jason Statham și logodnica sa au plătit aproape 30 de milioane de euro pe „casa visurilor”. Detalii despre...
UTV
Dorian Popa și Andreea au făcut publice imaginile de la biserică. Jurământul miresei ar fi fost inspirat...