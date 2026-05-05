Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit marți la Manama cu regele Bahrainului, Hamad bin Isa Al Khalifa, propunându-i un acord de cooperare în domeniul dronelor și un parteneriat de securitate mai amplu, axat pe amenințările regionale și pe securitatea din Golf, relatează Reuters, preluată de Haaretz.

„Am avut o conversație bună și productivă cu Majestatea Sa Hamad bin Isa Al Khalifa, regele Regatului Bahrain”, a declarat Zelenski pe X, adăugând că au discutat „despre situația de securitate din Orientul Mijlociu și din Golf, precum și despre provocările cheie și oportunitățile de securitate”.

El a spus că discuțiile au inclus atacurile Iranului asupra Bahrainului și a altor țări, precum și asupra Strâmtorii Ormuz, menționând că Ucraina se confruntă zilnic cu atacuri similare. „Țara noastră se confruntă cu atacuri teroriste similare aproape în fiecare zi, iar poporul nostru are experiență relevantă în apărarea la scară largă”, a spus el. „Ucraina este gata să împărtășească această expertiză în domeniul securității cu Bahrainul și să contribuie la consolidarea protecției vieții.”

Zelenski a spus că Ucraina a propus un acord de cooperare în domeniul dronelor, adăugând că ambele părți au convenit ca echipele lor să stabilească detaliile. El a mai spus că cele două țări au discutat despre deschiderea de ambasade și extinderea legăturilor economice, inclusiv în agricultură, calificând parteneriatul drept „semnificativ în multe dimensiuni”.

De când a izbucnit războiul SUA-Israel împotriva Iranului, pe 28 februarie, Ucraina a oferit drone și know-how de pe câmpul de luptă țărilor din Orientul Mijlociu afectate de atacurile iraniene cu drone Shahed.

Kievul a acumulat o vastă experiență în combaterea dronelor de fabricație iraniană și rusă, după ce Moscova a lansat sute de mii de astfel de drone de la invazia sa pe scară largă din 2022.

Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatarul au semnat deja acorduri de cooperare în domeniul apărării cu Ucraina, în contextul în care Kievul încearcă să-și consolideze poziția în Orientul Mijlociu, unde Rusia deține de mult timp influență.

