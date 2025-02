Zelenski: Putin caută să-și instaleze „marioneta” la cârma Ucrainei, cum a făcut în Belarus și Georgia. „Întotdeauna procedează așa”

Președintele Volodimir Zelenski spune că dictatorul rus Vladimir Putin caută să-și instaleze „marioneta” la conducerea Ucrainei, așa cum a făcut în Belarus, Georgia și Cecenia, pentru a împiedica calea de dezvoltare pro-occidentală a Ucrainei.

Șeful statului ucrainean a declarat acest lucru într-un interviu cu Piers Morgan, relatează Ukrinform.

„Este clar că nu le convine pentru că aici au nevoie de un om marionetă. Au nevoie de omul lor care să conducă Ucraina și, sincer, așa a fost înainte de război și așa a fost înainte, când aveau al doilea partid ca mărime în parlamentul nostru. Au controlat în totalitate acel partid, au influențat parlamentul ucrainean și au făcut totul pentru ca Ucraina să nu aleagă niciodată calea europeană, astfel încât să rămână mereu sub tutela Rusiei. Dorința lor este să își instaleze omul. Ca să fiu sincer, doresc, în principiu, să facă ceea ce au făcut în Cecenia, au distrus-o complet, iar astăzi face parte din zona lor de influență, din teritoriile lor. Au făcut-o și în Georgia. Mai întâi, conflictul a fost înghețat, iar apoi și-au pus oamenii la conducerea țării. Întotdeauna procedează astfel. Au făcut-o, de asemenea, în mare parte, în Belarus”, a declarat Zelenski.

Oricine, doar să fie împotriva NATO și UE

El a subliniat că lui Putin nu-i pasă cine anume va fi următorul președinte al Ucrainei.

„Principalul lucru este să fie cineva care este împotriva valorilor occidentale, împotriva Occidentului, împotriva Uniunii Europene, care va percepe NATO ca un adversar, așa cum îl percepe Rusia. Ei bine, cel puțin Kremlinul face totul pentru ca poporul său să vadă NATO ca pe un agresor. Deși aceasta este, desigur, o alianță defensivă care nu atacă pe nimeni”, a subliniat președintele.

El a reamintit că, înainte de invazia la scară largă, a încercat de mai multe ori să negocieze cu Putin, dar dictatorul rus nu a avut nevoie, deoarece scopul său real era să distrugă Ucraina și independența acesteia.

„Am vrut să vorbesc cu Putin la telefon”

„Chiar am vrut chiar să ajung la Putin prin telefon, a fost după întâlnirea noastră din Normandia (în decembrie 2019 - n.r.) de mai multe ori. După ce am convenit asupra unei încetări a focului, iar ei au încălcat-o, am avut mai multe apeluri cu Putin, iar apoi el a fost plecat pentru mai mult de un an. A fost plecat timp de un an, iar după aceea a fost declanșată invazia la scară largă. În tot acest timp i-am întins mâna, am vrut cu adevărat să vorbesc cu el, să am ocazia să mă întâlnesc în orice condiții, să vorbesc, fără nicio condiție prealabilă, doar să mă întâlnesc și să încep un dialog despre încheierea războiului, o încetare a focului din nou. Și cel mai important atunci, înainte de invazia la scară largă, a fost vorba despre schimbul tuturor prizonierilor de război, am vrut să ne aducem cetățenii înapoi. Ce a spus atunci secretarul său de presă și ce a spus Putin? A fost: „Ce este de discutat? Nu este nimic de discutat. Nu înțelegem motivele întâlnirii. Ucraina încalcă încetarea focului', deși ei erau cei care ne bombardau constant”, a notat Zelenski.

El a subliniat că rușii nu sunt pregătiți să pună capăt războiului și nici nu doresc să o facă.

„Ei nu vor ca acest război să se încheie. Mâine vor spune că sunt gata să se întâlnească direct cu Trump, că nu au nevoie de Ucraina, pentru că acesta nu este un război între Rusia și Ucraina, există doar un fel de operațiune, ci acesta este un război global între Rusia și NATO, iar NATO este Statele Unite. Suntem pregătiți să discutăm doar cu Statele Unite, dar totul este un nonsens, vor căuta motive pentru a nu pune capăt acestui război. Pentru că singura dorință a lui Putin este ca noi să încetăm să existăm”, a spus președintele.

