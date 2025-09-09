Zelenski: Putin i-a spus lui Trump că Rusia va cuceri Donbasul în „trei-patru luni”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu pentru ABC News că Vladimir Putin i-ar fi spus lui Donald Trump că Rusia va cuceri regiunea Donbas în „trei-patru luni”. Liderul de la Kiev a mai denunțat un atac rusesc „pur și simplu brutal”, soldat cu cel puțin 21 de civili morți în Donețk.

Vladimir Putin i-a spus lui Donald Trump și emisarului special al SUA pentru Ucraina, Steve Witkoff, că intenționează să ocupe estul Ucrainei, regiunea Donbas, în câteva luni, a afirmat Volodimir Zelenski într-un interviu publicat marți de ABC News și citat de Politico.

„Adică, el \[Putin] spune că în trei-patru luni, și asta le-a spus americanilor, Casei Albe și reprezentantului președintelui Trump, Witkoff. A spus că va lua Donbasul în două-trei luni, maximum patru luni”, a declarat președintele Ucrainei pentru ABC News.

Rusia a invadat pentru prima dată Donbasul, care include regiunile Donețk și Luhansk, în 2014, înainte de a lansa războiul pe scară largă împotriva Ucrainei în 2022.

„Este partea cea mai fortificată, cu cele mai capabile forțe”, a spus Zelenski, explicând de ce cedarea regiunii este inacceptabilă pentru Ucraina. „E ca o fortăreață… iar dacă ne retragem trupele și el va avea tot Donbasul, cine poate garanta că nu se va deplasa 90 de kilometri mai departe, spre Harkov? Mereu a dorit Harkovul”, a adăugat el.

Zelenski cere răspuns internațional după atacul din Donețk

Marți, aceste temeri au fost confirmate de un atac rusesc asupra civililor din regiunea Donețk. O bombă planată a lovit satul Yarova, aflat la mai puțin de 10 kilometri de linia frontului, ucigând cel puțin 21 de persoane și rănind aproape douăzeci de altele, în timp ce așteptau să-și ridice pensiile, au spus Zelenski și oficiali locali.

Numind atacul „pur și simplu brutal”, Zelenski a cerut comunității internaționale să intensifice presiunea asupra Rusiei. „Lumea nu trebuie să rămână inactivă. Este nevoie de un răspuns din partea Statelor Unite. Este nevoie de un răspuns din partea Europei. Este nevoie de un răspuns din partea G20. Este nevoie de o acțiune fermă pentru ca Rusia să înceteze să aducă moartea”, a spus el.

Reacție la summitul Trump-Putin din Alaska

Declarațiile lui Zelenski despre Donbas vin după relatări potrivit cărora Putin i-ar fi prezentat lui Trump un plan de pace în cadrul întâlnirii bilaterale SUA-Rusia din Alaska, din 15 august, prin care Ucraina ar fi trebuit să cedeze teritorii neocupate în schimbul unei garanții scrise din partea Moscovei că nu va mai invada.

Reacționând la summitul prezidențial, Zelenski a spus că „a fost păcat” că Ucraina nu a fost invitată și că „Trump i-a dat lui Putin ceea ce a dorit”.

„El \[Putin] și-a dorit foarte mult să se întâlnească cu președintele Trump, cu președintele Statelor Unite, și cred că Putin a obținut asta, iar acest lucru e regretabil”, a declarat Zelenski. „Putin nu vrea să se întâlnească cu mine, dar vrea să se întâlnească cu președintele Statelor Unite pentru a arăta tuturor imagini și înregistrări că este acolo”, a adăugat el.

După o întâlnire la nivel înalt cu Zelenski și lideri europeni la Casa Albă, pe 18 august, Trump a anunțat că pregătește o întrevedere bilaterală între Zelenski și Putin. Kremlinul, însă, nu a arătat nicio disponibilitate pentru o întâlnire în persoană între cei doi lideri. Pe 3 septembrie, Putin a spus că s-ar întâlni față în față cu Zelenski, dar numai dacă întâlnirea ar avea loc la Moscova.

„Nu pot merge la Moscova atunci când țara mea e sub atacuri cu rachete, sub bombardamente zilnice. Este de înțeles și el înțelege asta”, a spus Zelenski. „Face asta pentru a amâna întâlnirea. Se joacă, iar el se joacă și cu Statele Unite.”

