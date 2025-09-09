Live TV

Zelenski: Putin i-a spus lui Trump că Rusia va cuceri Donbasul în „trei-patru luni”

Data publicării:
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Donald Trump, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images
Din articol
Zelenski cere răspuns internațional după atacul din Donețk Reacție la summitul Trump-Putin din Alaska

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu pentru ABC News că Vladimir Putin i-ar fi spus lui Donald Trump că Rusia va cuceri regiunea Donbas în „trei-patru luni”. Liderul de la Kiev a mai denunțat un atac rusesc „pur și simplu brutal”, soldat cu cel puțin 21 de civili morți în Donețk.

Vladimir Putin i-a spus lui Donald Trump și emisarului special al SUA pentru Ucraina, Steve Witkoff, că intenționează să ocupe estul Ucrainei, regiunea Donbas, în câteva luni, a afirmat Volodimir Zelenski într-un interviu publicat marți de ABC News și citat de Politico.

„Adică, el \[Putin] spune că în trei-patru luni, și asta le-a spus americanilor, Casei Albe și reprezentantului președintelui Trump, Witkoff. A spus că va lua Donbasul în două-trei luni, maximum patru luni”, a declarat președintele Ucrainei pentru ABC News.

Rusia a invadat pentru prima dată Donbasul, care include regiunile Donețk și Luhansk, în 2014, înainte de a lansa războiul pe scară largă împotriva Ucrainei în 2022.

„Este partea cea mai fortificată, cu cele mai capabile forțe”, a spus Zelenski, explicând de ce cedarea regiunii este inacceptabilă pentru Ucraina. „E ca o fortăreață… iar dacă ne retragem trupele și el va avea tot Donbasul, cine poate garanta că nu se va deplasa 90 de kilometri mai departe, spre Harkov? Mereu a dorit Harkovul”, a adăugat el.

Zelenski cere răspuns internațional după atacul din Donețk

Marți, aceste temeri au fost confirmate de un atac rusesc asupra civililor din regiunea Donețk. O bombă planată a lovit satul Yarova, aflat la mai puțin de 10 kilometri de linia frontului, ucigând cel puțin 21 de persoane și rănind aproape douăzeci de altele, în timp ce așteptau să-și ridice pensiile, au spus Zelenski și oficiali locali.

Numind atacul „pur și simplu brutal”, Zelenski a cerut comunității internaționale să intensifice presiunea asupra Rusiei. „Lumea nu trebuie să rămână inactivă. Este nevoie de un răspuns din partea Statelor Unite. Este nevoie de un răspuns din partea Europei. Este nevoie de un răspuns din partea G20. Este nevoie de o acțiune fermă pentru ca Rusia să înceteze să aducă moartea”, a spus el.

Reacție la summitul Trump-Putin din Alaska

Declarațiile lui Zelenski despre Donbas vin după relatări potrivit cărora Putin i-ar fi prezentat lui Trump un plan de pace în cadrul întâlnirii bilaterale SUA-Rusia din Alaska, din 15 august, prin care Ucraina ar fi trebuit să cedeze teritorii neocupate în schimbul unei garanții scrise din partea Moscovei că nu va mai invada.

Reacționând la summitul prezidențial, Zelenski a spus că „a fost păcat” că Ucraina nu a fost invitată și că „Trump i-a dat lui Putin ceea ce a dorit”.

„El \[Putin] și-a dorit foarte mult să se întâlnească cu președintele Trump, cu președintele Statelor Unite, și cred că Putin a obținut asta, iar acest lucru e regretabil”, a declarat Zelenski. „Putin nu vrea să se întâlnească cu mine, dar vrea să se întâlnească cu președintele Statelor Unite pentru a arăta tuturor imagini și înregistrări că este acolo”, a adăugat el.

După o întâlnire la nivel înalt cu Zelenski și lideri europeni la Casa Albă, pe 18 august, Trump a anunțat că pregătește o întrevedere bilaterală între Zelenski și Putin. Kremlinul, însă, nu a arătat nicio disponibilitate pentru o întâlnire în persoană între cei doi lideri. Pe 3 septembrie, Putin a spus că s-ar întâlni față în față cu Zelenski, dar numai dacă întâlnirea ar avea loc la Moscova.

„Nu pot merge la Moscova atunci când țara mea e sub atacuri cu rachete, sub bombardamente zilnice. Este de înțeles și el înțelege asta”, a spus Zelenski. „Face asta pentru a amâna întâlnirea. Se joacă, iar el se joacă și cu Statele Unite.”

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldat rus într-un sat din Kursk după retragerea trupelor ucrainene
1
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk...
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
sticle de plastic pe plaja
3
„Afacere” pe plajă: la cules de ambalaje reciclabile. Ce spun turiștii despre cei care...
profimedia-1034794824
4
„Operațiunea Tensiune Joasă”. Mărturia unui muncitor de la fabrica Hyundai despre raidul...
mercenari romani aeroport
5
Ministrul Apărării: Cei din DGIA care au știut că militarii români luptă în Congo nu vor...
Victor Pițurcă a făcut anunțul, la 69 de ani: ”Am renunțat!”. Care e ocupația fostului selecționer: ”Îmi spun: `Nu, nu, nu`”
Digi Sport
Victor Pițurcă a făcut anunțul, la 69 de ani: ”Am renunțat!”. Care e ocupația fostului selecționer: ”Îmi spun: `Nu, nu, nu`”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Donald Tusk, premierul Poloniei
Polonia anunță că a reținut un agent bielorus și va extrăda un...
qatar
Israelul a bombardat mai multe ținte Hamas în capitala Qatarului...
Alexandru Bălan este adus de către jandarmi la sediul central al DIICOT din București, 9 septembrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin
Fostul șef din serviciul de informații al R. Moldova, acuzat că ar fi...
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul...
Ultimele știri
Un șomer din Austria a fost la un pas să facă pușcărie după ce a mers în vacanță în Grecia. Ce trebuia să facă bărbatul
Un județ din România interzice concursurile cu cai care trag diferite greutăți: „Prevenim cruzimea față de animale”
Ministrul Pîslaru prezintă detalii din pachetul 3 de relansare economică. „Există discuţii din ce în ce mai avansate în coaliție”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
cladire guvern kiev
Peste un sfert dintre componentele rachetei cu care Moscova a lovit guvernul de la Kiev erau fabricate în SUA
photo_2025-09-08_23-57-06
Dronele ucrainene au lovit o stație de carburant importantă, care aprovizionează Moscova. „Benzina a devenit un lichid rar”
Russian President Putin Meets With Russia Armed Forces Chief Gerasimov
Vladimir Putin l-a decorat pe șeful armatei pentru „pentru curaj, vitejie şi dăruire”. Valeri Gherasimov e acuzat de crime de război
ramasite ale unei rachete iskander
Racheta lui Putin care a lovit clădirea guvernului de la Kiev nu a explodat. Incendiul a pornit de la combustibilul proiectilului
volker turk
ONU denunță propaganda globală a războiului. Volker Turk: De la Beijing la Washington, defilările militare iau locul păcii
Partenerii noștri
Pe Roz
Haos, revelații și schimbări neașteptate. Ce aduce Uranus retrograd în Gemeni pentru fiecare zodie
Cancan
Elena Udrea se angajează! Unde va activa fosta blondă de la Cotroceni, la 2 luni după ce a fost eliberată din...
Fanatik.ro
Atac israelian în Qatar: o bombă a zguduit hotelul din Doha în care e cazat Florinel Coman!
editiadedimineata.ro
Un tip de muzică ar putea fi un remediu pentru răul de mișcare
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, Claudiu Crețu, directorul ELCEN, vizat într-un dosar de corupție la DNA. Averea...
Adevărul
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with...
Playtech
Schimbare la înmatricularea unei mașini second-hand adusă din străinătate. Procesul s-a simplificat, anunţă...
Digi FM
Un bărbat rămas blocat într-un lift din Germania, eliberat după patru zile. Autorităţile spun că a fost...
Digi Sport
FOTO A ajuns ”de nerecunoscut” după ce și-a stors un coș: ”Imaginile sunt oribile”
Pro FM
Prietenii lui Britney Spears, îngrijorați de condițiile în care locuiește: „Casa ei este o harababură. Nu...
Film Now
Un debut global impresionant. „The Conjuring: Last Rites” înregistrează cifre excelente pentru franciză, la...
Adevarul
Scene bizare la o grădiniță din Satu Mare: Copiii, îmbrăcați în uniforme de Șoimi ai Patriei și Pionieri. Cum...
Newsweek
Pensionar trecut la „limită de vârstă&quot;: pensie 6.000 lei/luna și 5.000 lei bonus. Cât a lucrat?
Digi FM
Țara în care Crăciunul a fost devansat la 1 octombrie. Președintele spune că apără "dreptul la fericire"
Digi World
Legătura la care nu te-ai fi gândit între farfurie și somn. Ce schimbare simplă în alimentație îți poate...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Ce a răspuns Julia Roberts când i s-a cerut să numească șapte persoane pe care le-ar invita în oraș...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea