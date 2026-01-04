Live TV

Video Zelenski, reacție virală după atacul din Venezuela. Președintele ucrainean a izbucnit în ras și i-a făcut o sugestie lui Trump

Ukraine's President Zelenskiy visits Washington, D.C.
Întâlnire între Donald Trump și Volodimir Zelenski, la Casa Albă, pe 17 octombrie. Foto: Reuters

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comentat sâmbătă intervenția militară a Statelor Unite în Venezuela și capturarea lui Nicolas Maduro. Întrebat de jurnaliști despre subiect, Zelenski a izbucnit în râs și i-a sugerat lui Donald Trump să procedeze la fel și în cazul Rusiei. „Dacă este posibil să fie tratați astfel dictatorii, atunci SUA știu ce au de făcut în continuare”, a declarat acesta. 

„Dacă este posibil să fie tratați astfel dictatorii, atunci Statele Unite ale Americii știu ce au de făcut în continuare”, a declarat Zelenski râzând, la întrebarea jurnaliștilor privind capturarea preșdintelui venezuelean Nicolas Maduro.

Îi sugerează astfel lui Trump să procedeze la fel și în cazul lui Putin. 

Reacția vine după ce SUA au lovit Venezuela sâmbătă dimineaţa, cu explozii observate în capitala Caracas şi în alte trei state. Forţa militară Delta Force a pătruns în complexul lui Maduro şi l-a capturat pe acesta şi pe soţia sa, Cilia Flores. Procurorul general Pam Bondi a declarat că cei doi au fost puşi sub acuzare în districtul de sud al New York-ului.

Maduro şi Flores sunt acuzaţi de conspiraţie pentru narcoterorism, conspiraţie pentru import de cocaină, posesie de mitraliere şi dispozitive distructive şi conspiraţie pentru posesie de mitraliere şi dispozitive distructive împotriva Statelor Unite.

Trump a declarat în cadrul conferinţei de presă că SUA vor „conduce” Venezuela până când va avea loc o tranziţie „sigură”.

„O vom conduce împreună cu un grup şi ne vom asigura că este condusă corespunzător”, a spus Trump. „Ne vom asigura că există grijă faţă de poporul venezuelean şi ne vom asigura că poporul venezuelean care a fost alungat de acest bandit primeşte grija necesară”, a spus el.

Președintele venezuelean înlăturat, Nicolas Maduro, a ajuns sâmbătă la New York, după ce a fost capturat de forțele americane. După aterizare, mai mulți agenți FBI au urcat cu diverse echipamente la bord, apoi l-au debarcat pe Maduro. De acolo a fost dus în Manhattan cu elicopterul.

Liderul venezuelean capturat a fost văzut purtând haine gri, în cătuşe, în timp ce era escortat de mai mult de o duzină de agenţi federali îmbrăcaţi în negru, potrivit imaginilor difuzate de WCBS.

Urmează să fie prezentat zilele următoare în fața unui judecător pentru a răspunde acuzațiilor care includ „conspirație narco-teroristă” și deținere de mitraliere.

 

