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Zelenski refuză să-l readucă pe Fedorov la Apărare, în ciuda protestelor. Ce pregătesc manifestanții la Kiev

Data actualizării: Data publicării:
photo-collage.png - 2026-07-28T135024.472
Volodimir Zelenski și Mîhailo Fedorov. Foto: Profimedia
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Din articol
Proteste în mai multe orașe din Ucraina

Președintele Volodimir Zelenski nu intenționează să-l reinstaleze pe Mihailo Fedorov în funcția de ministru al Apărării, în ciuda protestelor care continuă la Kiev și în alte orașe din Ucraina, potrivit Kyiv Post. Zelenski consideră că demiterea comandantului-șef Oleksandr Sîrski a îndeplinit una dintre principalele revendicări ale manifestanților, care iau acum în calcul organizarea unui marș în capitală.

Potrivit unor persoane apropiate președintelui, citate de RBC-Ukraine, Zelenski consideră că demiterea fostului comandant-șef al Forțelor Armate, Oleksandr Sîrski, reprezintă o concesie suficientă făcută protestatarilor și nu este dispus să-și schimbe decizia în privința lui Fedorov.

Conform publicației, disponibilitatea președintelui de a „asculta” sau de a face concesii are anumite limite. Sursele au prezentat demiterea lui Sîrski și numirea generalului-maior Mîhailo Drapatîi în funcția de comandant-șef al Armatei ucrainene drept îndeplinirea uneia dintre revendicările principale ale manifestanților.

Cea de-a doua revendicare, revenirea lui Fedorov la conducerea Ministerului Apărării, nu ar urma însă să fie acceptată.

Fedorov a demisionat la 15 iulie, în contextul unei remanieri guvernamentale pregătite de Zelenski. O zi mai târziu, el l-a acuzat pe Sîrski că provoacă dezbinare și împiedică reformele, susținând că demisia sa a fost provocată de disputele cu fostul comandant.

Ulterior, Zelenski l-a numit la conducerea Ministerului Apărării pe Evgheni Hmara, fostul comandant al unității speciale Alfa din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU).

Proteste în mai multe orașe din Ucraina

Manifestații au avut loc la Kiev și în alte câteva orașe, participanții cerând revenirea lui Fedorov și schimbarea conducerii Forțelor Armate.

Protestele au început după ce Fedorov nu a mai fost inclus în noul guvern al Ucrainei, pe fondul informațiilor privind un conflict prelungit între acesta și Sîrski în legătură cu reformele militare.

Zelenski a declarat anterior că a înțeles și a auzit reacția publicului, adăugând că ucrainenii au dreptul să protesteze.

Manifestațiile, descrise adesea drept „protestele cartoanelor”, din cauza pancartelor realizate manual și purtate de participanți, au continuat și după demiterea lui Sîrski.

Organizatorii discută acum despre schimbarea formei de protest.

În locul unei noi manifestații statice în apropierea Teatrului Ivan Franko din Kiev, participanții ar putea organiza vineri un marș, în perioada în care Zelenski ar urma să revină din deplasarea sa externă.

Surse din cadrul echipei prezidențiale cred că protestele își vor pierde în cele din urmă din amploare, dacă organizatorii nu vor crea o mișcare mai bine structurată, cu un singur obiectiv clar definit.

„Nu poți continua să protestezi mult timp doar pe baza unei stări de spirit”, a declarat una dintre surse pentru publicație.

Sursa a comparat manifestațiile lipsite de o direcție clară cu Hyde Park și a susținut că protestele sunt mai eficiente atunci când participanții se reunesc în jurul unei singure revendicări clare, în loc să promoveze mai multe cauze fără legătură între ele.

RBC-Ukraine a mai relatat că, în timpul primului val al așa-numitelor „proteste ale cartoanelor”, din vara anului 2025, oficialii au discutat propuneri privind organizarea unor provocări nespecificate în timpul manifestațiilor.

Potrivit surselor publicației, Zelenski a respins însă aceste propuneri.

Editor : Ș.A.

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