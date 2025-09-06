Live TV

Zelenski, replică pentru Putin, care vrea ca o întrevedere între ei să aibă loc la Moscova. Ce oraș a propus liderul ucrainean

Data publicării:
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)

Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a replicat propunerii preşedintelui rus Vladimir Putin, care insistă ca locul unei eventuale întrevederi între ei doi să fie Moscova, propunând la rândul său Kievul drept posibil loc de întâlnire, informează sâmbătă dpa.

„El poate veni la Kiev”, a declarat Zelenski pentru canalul american ABC News într-un interviu difuzat sâmbătă, potrivit Agerpres.

Liderul ucrainean a spus că el nu se poate duce la Moscova în timp ce ţara sa este atacată de Rusia şi a subliniat că Putin a propus Moscova ca loc de întâlnire doar ca tactică de tergiversare.

„Eu nu mă pot duce la Moscova... în timp ce ţara mea este vizată de rachete, de atacuri în fiecare zi. Nu mă pot duce în această capitală a acestui terorist. Este de înţeles şi el înţelege asta”, a spus Volodimir Zelenski.

Vorbind în engleză, Zelenski a a spus că în Putin nu se poate avea încredere şi că preşedintele rus se „joacă” cu SUA.

Preşedintele ucrainean a îndemnat în repetate rânduri la o întrevedere cu Putin, pentru a negocia un armistiţiu în războiul Rusiei împotriva ţării sale, război pe care Putin l-a declanşat în februarie 2022.

Potrivit unor surse ucrainene, cel puţin şapte ţări s-au oferit să găzduiască o astfel de întâlnire, printre care se numără Turcia, precum şi trei ţări din Golf, care sunt considerate neutre în acest conflict.

Miercuri, Putin a spus că Zelenski poate merge la Moscova dacă există perspective pentru un rezultat pozitiv.

Susţinând vineri un discurs în cadrul forumului economic de la Vladivostok, Vladimir Putin a pus iarăşi sub semnul întrebării utilitatea unor astfel de discuţii, contestând din nou legitimitatea lui Zelenski.

Volodimir Zelenski a respins deja joi Moscova drept loc de desfăşurare a negocierilor. „Dacă vreţi ca o întâlnire să nu aibă loc, atunci invitaţi-mă la Moscova”, a declarat el.

ANALIZĂ Ce se ascunde în spatele recentei poziții intransigente a lui Putin privind războiul din Ucraina

