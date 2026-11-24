Volodimir Zelenski a confirmat că Ucraina se află în spatele atacului cu drone lansat sâmbătă asupra unei nave cargo rusești în Golful Finlandei, în timp ce Norvegia, unul dintre susținătorii importanți ai Kievului, a îndemnat Ucraina să dea dovadă de prudență în astfel de operațiuni, relatează Reuters.

Nave finlandeze, estoniene și rusești au participat la o operațiune comună de salvare pentru stingerea incendiului. Duminică, o navă rusească a remorcat cargoul înapoi în apele teritoriale ale Rusiei, acesta fiind în prezent ancorat la Sankt Petersburg.

Zelenski a declarat că operațiunea a vizat o țintă militară legitimă.

„Am făcut totul corect”, a declarat luni Zelenski pentru Bloomberg. „Orice navă care arborează pavilionul Rusiei, orice transportă arme sau mărfuri supuse sancțiunilor și care poate transporta Dumnezeu știe ce reprezintă pentru noi o țintă legitimă în apele teritoriale rusești sau în apele internaționale.”

Sparta II este o navă cargo sub pavilion rusesc, deținută de Oboronlogistika, o companie de transport maritim din Rusia care furnizează servicii logistice Ministerului rus al Apărării, potrivit site-ului companiei.

Zelenski a afirmat că atacul a avut loc în apele teritoriale rusești.

„Aveam tot dreptul să facem acest lucru, apoi nava a plutit în derivă și, desigur, există întrebări”, a spus acesta.

Președintele ucrainean a recunoscut că unii aliați europeni sunt „îngrijorați atunci când se întâmplă ceva în Marea Baltică” și a precizat că le-a cerut miniștrilor săi și reprezentanților armatei „să comunice mai mult cu partenerii, astfel încât aceștia să dispună de suficiente informații și să nu existe surprize”.

Ministrul norvegian al Apărării, Tore Sandvik, a declarat marți că există un dialog în desfășurare cu Ucraina privind „necesitatea menținerii stabilității în regiunile din vecinătatea noastră”.

„Toate atacurile ar înceta imediat dacă Rusia ar pune capăt acestui război. Acestea fiind spuse, insistăm asupra faptului că Ucraina trebuie să desfășoare aceste acțiuni cu respectarea normelor dreptului internațional. Prin urmare, discutăm această chestiune cu ei”, le-a declarat Sandvik jurnaliștilor.

„De asemenea, insistăm asupra faptului că trebuie să respecte nevoia noastră de stabilitate în regiunile din vecinătate, iar în prezent avem un dialog bun cu ucrainenii în această privință”, a adăugat acesta.

Sandvik a făcut aceste declarații după ce a semnat un acord cu omologul său ucrainean, Evhenii Hmara, privind extinderea cooperării bilaterale în domeniul unui sistem antidronă, pentru a permite utilizarea acestuia în mai multe regiuni ale Ucrainei.

Forțele ruse supun Kievul și alte orașe ucrainene unor atacuri aeriene aproape neîntrerupte încă din luna septembrie.

Sandvik nu a precizat dacă a discutat cu Hmara despre atacul din Golful Finlandei în cadrul întâlnirii lor.

Norvegia, stat membru NATO, a instituit, cu sprijinul tuturor partidelor din Parlament, un program de finanțare pe termen lung pentru Ucraina, în valoare de aproximativ 27 de miliarde de dolari pentru perioada 2023-2030. Astfel, Norvegia se numără printre cei mai generoși susținători ai Kievului, raportat la numărul de locuitori.

Editor : Ș.A.