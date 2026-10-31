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Zelenski: Rusia a atacat din nou infrastructura energetică a Ucrainei. Aproape 280.000 de familii au rămas fără curent electric

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Volodimir Zelenski.
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
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Din articol
Ucraina a atacat un combinat din regiunea rusă Rostov Civili evacuați dintr-un oraș ucrainean aflat sub control rusesc

Drone lansate de forțele ruse au lovit infrastructura energetică a Ucrainei în noaptea de vineri spre sâmbătă, lăsând fără curent electric aproximativ 280.000 de familii din regiunile Kiev și Dnipropetrovsk, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters. Între timp, armata ucraineană a anunțat că a atacat un obiectiv industrial din regiunea rusă Rostov.

„Aceste lovituri ruse au creat o situație dificilă pentru furnizarea energiei electrice în regiunile noastre”, a scris Zelenski pe Telegram.

„Lumea vede că Rusia țintește deliberat infrastructura civilă în fiecare zi. Orice persoană care nu vrea să asiste la extinderea acestei escaladări rusești în Europa trebuie să ajute Ucraina”, a adăugat șeful statului ucrainean.

Ucraina a atacat un combinat din regiunea rusă Rostov

La rândul său, armata ucraineană a anunțat sâmbătă că a lovit un obiectiv industrial important din regiunea rusă Rostov, potrivit Agerpres.

Într-un comunicat publicat pe Telegram, conducerea forțelor armate ucrainene a precizat că atacul efectuat în noaptea de vineri spre sâmbătă a vizat combinatul Kamenski, o companie chimică de stat din Kamensk-Șahtinski.

În atac au fost folosite atât drone, cât și rachete de croazieră Neptun.

Civili evacuați dintr-un oraș ucrainean aflat sub control rusesc

Patru avioane care transportau civili evacuați din orașul Oleșki, situat în sudul Ucrainei și aflat sub control rusesc, au aterizat pe aeroportul din Gomel, Belarus.

„Ultimul avion, al patrulea, a aterizat la Gomel”, a declarat David Arahamia, un colaborator apropiat al președintelui Zelenski.

Persoanele evacuate au călătorit cu autobuzul prin peninsula Crimeea până în orașul rusesc Anapa, de unde au fost îmbarcate în avioane cu destinația Belarus.

Epuizați și înfometați, civilii au fost evacuați vineri în cadrul unei operațiuni comune a Ucrainei și Rusiei, prima de acest fel desfășurată de cele două țări de la începutul războiului, în urmă cu peste patru ani și jumătate.

„În câteva ore, toți cetățenii ucraineni evacuați din Oleșki, împreună cu o delegație ucraineană, vor fi pe teritoriul ucrainean”, a adăugat Arahamia.

Deocamdată, nu este clar câți civili au decis să plece din Oleșki și câți au rămas în oraș. Persoanele care au ales să plece au posibilitatea de a merge în Rusia sau de a reveni în Ucraina.

Oficiali ucraineni au afirmat că aproximativ 1.700 de persoane au rămas în Oleșki, oraș care avea circa 24.000 de locuitori înainte de război.

Editor : Ș.A.

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