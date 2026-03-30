Zelenski: Rusia a fotografiat de trei ori baza aeriană a SUA din Arabia Saudită, înaintea atacului iranian asupra acesteia

Rusia a obținut imagini din satelit ale bazei aeriene americane din Arabia Saudită de trei ori în zilele premergătoare atacului iranian asupra bazei, în urma căruia au fost răniți soldați americani, potrivit unui rezumat al serviciilor de informații ucrainene transmis postului NBC News de către președintele Volodimir Zelenski.

Într-un interviu acordat sâmbătă din Qatar, Zelenski a declarat că este „100%” convins că Rusia împărtășește astfel de informații cu Iranul pentru a ajuta la țintirea forțelor americane din Orientul Mijlociu.

„Cred că este în interesul Rusiei să ajute iranienii. Și nu cred — știu — că împărtășesc informații”, a spus el. „Îi ajută pe iranieni? Desigur. În ce proporție? Sută la sută.”

În timpul interviului, Zelenski a prezentat un rezumat al briefingului prezidențial zilnic pe care îl primește de la agențiile de spionaj ucrainene. Raportul menționa că sateliții ruși au capturat imagini ale bazei aeriene Prince Sultan din Arabia Saudită pe 20, 23 și 25 martie.

Pe 26 martie, Iranul a atacat baza, care găzduiește atât forțe americane, cât și trupe saudite. Atacul a rănit mai mulți militari americani, au declarat vineri doi oficiali americani, deși niciuna dintre răni nu a fost considerată a le pune militarilor viața în pericol.

Zelenski a spus că, pe baza experienței Ucrainei, fotografierea repetată de către Rusia a instalațiilor pe parcursul mai multor zile este un indiciu al planificării unui atac.

„Știm că, dacă fac fotografii o dată, se pregătesc. Dacă fac fotografii a doua oară, este ca o simulare. A treia oară înseamnă că, în una sau două zile, vor ataca”, a spus el. Briefingul nu a inclus dovezi ale imaginilor din satelit rusești și nici nu a specificat cum a aflat Ucraina despre acestea, iar NBC News nu a putut verifica acuratețea acestora.

NBC News a relatat la începutul acestei luni că Rusia furniza informații Iranului cu privire la localizarea forțelor americane din Orientul Mijlociu, citând patru surse cu cunoștințe despre această chestiune. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a negat că ar fi furnizat informații Teheranului într-un interviu acordat joi presei franceze, deși a afirmat că Moscova a trimis echipament militar în Iran în cadrul alianței militare de lungă durată dintre cele două țări.

Zelenski a vizitat statele din Golf săptămâna aceasta, încercând să încheie acorduri pentru furnizarea tehnologiilor de apărare aeriană testate în luptă ale Ucrainei către națiunile aflate sub focul rachetelor și dronelor iraniene.

El a declarat că au fost semnate acorduri de apărare cu Arabia Saudită și Qatar, în cadrul cărora Ucraina va furniza know-how tehnic în schimbul unor investiții de „miliarde” de dolari în industriile de apărare ucrainene. „Ei recunosc expertiza noastră”, a adăugat el. Dronele Shahed ieftine ale Iranului, printre armele cheie folosite pentru a ataca vecinii Teheranului, au fost utilizate de Rusia pe parcursul războiului de patru ani cu Ucraina.

Războiul SUA-Israel cu Iranul a creat o cerere enormă de interceptoare de rachete fabricate în SUA în rândul aliaților americani din Orientul Mijlociu, stocurile epuizându-se după o lună de atacuri zilnice din partea Iranului. Zelenski a declarat că este îngrijorat de faptul că acest conflict ar putea duce la redirecționarea armelor americane de la Ucraina către Orientul Mijlociu, dar că, până în prezent, nu au existat întreruperi în livrările programate către Kiev.

„Sunt foarte îngrijorat. Sper că Statele Unite nu vor face astfel de greșeli”, a spus el, adăugând că fluxurile de arme de la aliații occidentali sunt esențiale pentru apărarea țării sale împotriva Rusiei.

