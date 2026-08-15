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Zelenski: Rusia ar putea pierde 30.000 de militari în august. Ucraina îşi întăreşte poziţiile în Doneţk

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Volodimir Zelenski
Foto: Profimedia
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Din articol
Câştigurile teritoriale ale Rusiei nu sunt ireversibile

Preşedintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a declarat că Kievul se aşteaptă ca cel puţin 30.000 de militari ruşi să fie „eliminaţi” în luna august, în timp ce armata ucraineană îşi consolidează poziţiile pe direcţiile Sloviansk şi Kostiantînivka, informează Kyiv Post.

„Mă aştept ca acum, în august, să fie eliminaţi nu mai puţin de 30.000 de ocupanţi”, a declarat Zelenski în discursul său de vineri seară.

Declaraţia a fost făcută după o informare privind situaţia de pe front prezentată de comandantul-şef al armatei ucrainene, Mîhailo Drapatîi.

„Am stabilit măsurile şi resursele necesare pentru consolidarea direcţiilor Sloviansk şi Kostiantînivka”, a spus Zelenski.

Potrivit preşedintelui ucrainean, forţele Kievului reuşesc să contracareze atacurile ruseşti şi tentativele trupelor Moscovei de a se infiltra în poziţiile defensive ucrainene.

La începutul acestei săptămâni, Zelenski a anunţat că trupele ucrainene au restabilit controlul asupra a 26 de localităţi pe direcţia Oleksandrivka.

Preşedintele ucrainean a mai afirmat că deciziile adoptate începând din toamna trecută au permis Kievului să avanseze către „o apărare semnificativ mai tehnologizată”, bazată tot mai mult pe drone şi alte sisteme fără pilot.

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Câştigurile teritoriale ale Rusiei nu sunt ireversibile

Ţinta de 30.000 de militari reflectă strategia Ucrainei de a folosi tehnologia pentru a provoca pierderi importante forţelor ruse şi, în acelaşi timp, pentru a încetini înaintarea acestora.

Sloviansk şi Kostiantînivka sunt puncte esenţiale ale centurii defensive ucrainene din regiunea Doneţk, iar consolidarea acestor sectoare are o importanţă strategică pentru Kiev.

Recucerirea recentă a mai multor localităţi pune, de asemenea, sub semnul întrebării eforturile Moscovei de a prezenta teritoriile ucrainene ocupate drept câştiguri ireversibile, notează Kyiv Post.

La o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU din 9 iulie, reprezentantul permanent adjunct al Ucrainei, Volodîmîr Pavlicenko, a declarat că un recrut rus s-ar putea aştepta să supravieţuiască doar între zece zile şi trei săptămâni, din momentul sosirii într-un centru de instruire şi până la moartea pe câmpul de luptă.

El a susţinut că Rusia a pierdut peste 30.000 de militari în luna mai şi aproximativ 28.000 în iunie.

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Editor : Ana Petrescu

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