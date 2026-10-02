Zelenski: Rusia încearcă să-i forțeze pe locuitorii Kievului să fugă din capitală. „Inamicul distruge orașul”

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Rusia vizează infrastructura civilă și școlile din Kiev pentru a-i determina pe locuitori să părăsească orașul. Primarul Vitali Kliciko a avertizat că orașul se confruntă cu o „situație foarte dramatică”, în condițiile în care atacurile rusești lovesc infrastructura critică, locuințele, obiectivele logistice și instalațiile energetice, scrie Kyiv Post.

Rusia atacă în mod deliberat infrastructura civilă și școlile din Kiev pentru a-i forța pe locuitori să părăsească capitala, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

Într-un interviu acordat publicației spaniole „El País”, în apropierea unei școli din Kiev lovite de o dronă rusească, Zelenski a afirmat că strategia Moscovei urmărește nu doar să provoace distrugeri în oraș, ci și să determine populația să plece.

El a mai spus că Rusia își sincronizează escaladarea atacurilor cu calendarul politic din Statele Unite, alegerile americane de la jumătatea mandatului reprezentând, potrivit liderului ucrainean, un reper important în strategia Kremlinului.

Potrivit lui Zelenski, atacurile asupra obiectivelor civile și a școlilor sunt menite să creeze impresia unei Rusii puternice și, în același timp, să exercite suficientă presiune asupra locuitorilor Kievului pentru ca aceștia să părăsească orașul.

Președintele ucrainean a afirmat că Moscova folosește tactici similare celor din primele zile ale invaziei pe scară largă, declanșată în februarie 2022, când Rusia a încercat să cucerească sau să paralizeze Kievul și să submineze guvernul Ucrainei.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a avertizat vineri că situația din capitală devine tot mai gravă, pe măsură ce atacurile rusești continuă să afecteze infrastructura critică, rețelele logistice, locuințele și obiectivele sociale.

„Nu ne putem preface că putem trăi așa cum o făceam pe timp de pace”, a declarat Kliciko după o reuniune a Consiliului de Apărare al Kievului, la care au participat reprezentanți ai armatei, Serviciului de Securitate al Ucrainei, serviciilor de urgență și forțelor de ordine.

„Inamicul distruge Kievul”, a spus el, adăugând că Rusia a reluat și atacurile asupra infrastructurii energetice a orașului.

Kliciko a cerut serviciilor municipale să își coordoneze acțiunile, să ia decizii cumpătate și să le ofere locuitorilor informații corecte despre situația din oraș.

„Facem tot ce ne stă în putere pentru a asigura funcționarea serviciilor vitale ale orașului, în condițiile unor atacuri devastatoare constante”, a spus el. „Nu mai este vorba despre confortul obișnuit, ci despre siguranță și supraviețuire.”

Kliciko a declarat că Kievul „va rezista atacurilor”, dar a avertizat că acest lucru va necesita un răspuns comun din partea locuitorilor și a autorităților.

Zelenski a recunoscut, de asemenea, că apărarea împotriva atacurilor a devenit mai dificilă din cauza resurselor limitate și a lacunelor din regimul internațional de sancțiuni. Potrivit acestuia, aceste breșe permit Rusiei să continue să-și extindă capacitățile militare, beneficiind de sprijin din partea Chinei și Indiei.

Declarațiile vin în contextul în care Kievul s-a confruntat, pe 2 octombrie, cu perturbări majore ale transportului în urma atacurilor rusești. Circulația pe mai multe poduri a fost restricționată parțial sau complet, iar pe Podul de Sud au fost raportate cel puțin patru lovituri în decurs de 24 de ore.

Editor : Ș.A.