Zelenski: Rusia jefuiește sistematic teritorii din Ucraina ocupată

Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
18 zăcăminte în centrul atenției: titan, litiu, aur

Rusia industrializează radical teritoriile ocupate din Ucraina și extrage materii prime, acuză președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Potrivit lui Zelenski , Rusia intenționează să crească semnificativ exploatarea economică a regiunilor ucrainene ocupate. Aceasta implică cereale și resurse minerale valoroase, a declarat acesta, citat de portalul ucrainean independent Kyiv Independent.

„În regiunile sudice ale Ucrainei ocupate în prezent, Rusia intenționează să desfășoare aceleași procese de jaf și dezindustrializare ca în Donbasul cucerit”, a declarat Zelenski, potrivit Kyiv Independent.

El a adăugat, citând un raport al serviciului de informații militare ucrainean HUR, că acesta deține „documente clare privind planurile Rusiei de a exploata teritoriile noastre ocupate temporar”.

„Există planuri pentru explorare geologică, exploatare rapidă și export de materii prime valoroase din cel puțin 18 zăcăminte – inclusiv titan, litiu, tantal, niobiu, zirconiu, molibden și grafit”, a declarat Zelenski, potrivit Kyiv Independent.

Cercetări ample realizate de agenția de știri Reuters confirmă amploarea transformării economice a teritoriilor ocupate de către Rusia.

Conform relatărilor, Moscova a alocat aproximativ 10 miliarde de euro din fonduri federale pentru dezvoltarea celor patru regiuni ocupate Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson între 2024 și 2026 - aproape de trei ori mai mult decât suma disponibilă pentru aproximativ alte 20 de regiuni rusești pentru programe similare.

Pe fondul atacurilor ucrainene asupra infrastructurii militare ruse, Zelenski a menționat, de asemenea, că „evaluarea internă a Rusiei” privind atacurile ucrainene cu rază lungă de acțiune reflectă impactul crescut al acestora.

„Daunele directe și consecințele întreruperilor din procesele de producție și export din Rusia sunt în creștere, iar acest lucru are un impact deosebit de negativ asupra bugetelor regiunilor rusești. Faptul că o parte semnificativă a bugetelor regionale rusești se află practic în pragul falimentului nu poate fi ascuns”, spune Zelenski.

Kievul consideră că instalațiile energetice sunt ținte militare legitime, deoarece acestea furnizează combustibil și finanțare pentru mașina de război a Kremlinului.

 

