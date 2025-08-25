Live TV

Zelenski s-a întâlnit cu emisarul lui Trump: „Am discutat despre cum îi putem forţa pe ruşi să se angajeze în negocieri reale”

President Volodymyr Zelenskyy, left, presents the Orders of Merit, 1st Class to U.S Ret. Gen. Keith Kellogg, right, during ceremonies marking Ukrainian Independence Day at Sophia Square
Volodimir Zelenski l-a decorat pe emisarul american Keith Kellogg de Ziua Independenței Ucrainei. Foto: Profimedia
Negocieri de pace complicate

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că a discutat cu emisarul american Keith Kellogg, aflat în vizită în Ucraina, despre potenţiale sancţiuni şi alte mijloace de presiune asupra Rusiei.

„Am avut o întâlnire bună cu trimisul special al preşedintelui Statelor Unite, generalul Keith Kellogg”, a scris Volodimir Zelenski pe reţelele de socializare.

„Am discutat despre cum îi putem influenţa pe ruşi, cum îi putem forţa să se angajeze în negocieri reale şi să pună capăt războiului. Sancţiuni, tarife - totul trebuie să rămână pe ordinea de zi. Suntem pregătiţi să discutăm într-un format de lideri. Este nevoie de asta pentru rezolvarea chestiunilor cheie”, a adăugat el, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

De asemenea, Zelenski a spus că Washingtonul şi Kievul lucrează la garanţii de securitate, pe care Ucraina le-a solicitat aliaţilor săi occidentali pentru a se proteja de viitoarele atacuri ruseşti în cazul unui acord de pace.

Volodimir Zelenski a declarat că se aşteaptă ca principalele lor puncte să fie conturate „în curând”.

El a adăugat că Kievul apreciază „disponibilitatea Statelor Unite de a face parte din arhitectura de securitate a Ucrainei” şi consideră cooperarea în domeniul securităţii importantă, în special în ceea ce priveşte achiziţionarea de arme şi dezvoltarea şi vânzarea de drone.

Însă obţinerea unui acord privind garanţiile de securitate va fi complicată.

Europenii şi americanii au discutat diverse posibilităţi, de la o clauză de securitate colectivă inspirată de Articolul 5 al NATO, până la desfăşurarea unui contingent militar în Ucraina sau chiar sprijin pentru antrenament şi armament.

Moscova, care consideră extinderea NATO la graniţele sale drept una dintre „cauzele profunde” care au dus la conflict, respinge categoric majoritatea acestor posibilităţi şi doreşte ca cererile sale să fie luate în considerare.

Emisarul american Keith Kellogg s-a deplasat în Ucraina în weekend pentru a participa la festivităţile de celebrare a independenţei acestei foste republici sovietice, invadată de Rusia în 2022.

