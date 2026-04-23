Zelenski: „Să fim corecţi! Ucraina nu are nevoie de o aderare simbolică la Uniunea Europeană”

Volodimir Zelenski.
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Ucraina „merită o aderare deplină” la Uniunea Europeană, nu doar una „simbolică”, a declarat joi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a salutat aprobarea definitivă a ajutorului financiar european de 90 de miliarde de euro pentru ţara sa, relatează agenţiile AFP şi EFE.

„Să fim corecţi! Ucraina nu are nevoie de o aderare simbolică la UE. Ucraina se apără pe sine şi apără fără nicio îndoială Europa (...), nu simbolic, ci în mod real", luptând împotriva invaziei ruse, a susţinut Zelenski, adresându-se presei în avionul care-l ducea în Cipru la un summit european informal.

„Noi merităm o aderare deplină la UE”, a insistat el, reacţionând astfel faţă de un articol din Financial Times conform căruia Franţa şi Germania doresc să ofere Ucrainei în stadiul actual numai avantaje simbolice.

Zelenski a mai spus că diverse instituţii europene şi ucrainene discută despre unele formate care ar face posibilă avansarea în procesul de integrare a Ucrainei în blocul comunitar, dar a subliniat că nici el şi nici cetăţenii ucraineni nu susţin o apartenenţă pur simbolică la UE.

„Am avut deja destule alianţe simbolice - Memorandumul de la Budapesta -, garanţii de securitate simbolice, o cale simbolică spre NATO. Noi merităm o participare deplină în diverse alianţe şi cu siguranţă în UE”, consideră el, potrivit Agerpres. 

Ucraina le solicită ţărilor UE o dată precisă pentru aderarea sa, dar atât Bruxelles-ul, cât şi majoritatea statelor membre au explicat faptul că nu pot avansa o astfel de dată şi că aderarea Ucrainei va depinde de îndeplinirea criteriilor de aderare.

În aceeaşi declaraţie, Zelenski a salutat aprobarea finală dată mai devreme joi de statele UE unui ajutor financiar de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, ajutor acordat de UE sub forma unui împrumut, dar pe care Kievul îl va rambursa numai dacă Rusia îi va plăti „reparaţii de război”, altfel va fi plătit de statele UE, cu excepţia Ungariei, Republicii Cehe şi Slovaciei, care au refuzat să participe la mecanismul de garantare.

Două treimi din cele 90 de miliarde de euro vor fi destinare susţinerii nevoilor armatei ucrainene în războiul cu Rusia şi o treime acoperirii deficitului bugetar al Ucrainei, primele fonduri din acest pachet financiar urmând să fie transferate Kievului începând din luna mai.

Odată cu acest împrumut, cele 27 de state membre ale UE au validat joi definitiv şi al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, după ce Ungaria ridicat veto-ul asupra ambelor măsuri, în urma reparării şi repunerii în funcţiune de către Ucraina a conductei petroliere Drujba, care furnizează petrol rusesc către ţările central-europene.

Acest nou pachet de sancţiuni europene împotriva Rusiei este axat pe impunerea de noi restricţii ce privesc serviciile financiare, comerţul şi energia, inclusiv transportul de petrol pe mare şi serviciile maritime legate de transportul petrolului şi gazelor naturale lichefiate ruseşti, urmând de asemenea să fie adăugate pe „lista neagră” a UE noi petroliere din aşa-numita „flotă din umbră” folosită de Rusia pentru a ocoli sancţiunile occidentale.

Top Citite
Echipamente auto obligatorii. Inquam Photos George Calin
1
Echipamente auto obligatorii în 2026: Amenzi pentru șoferii care circulă cu trusa...
Screenshot 2026-04-22 at 14.57.01
2
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței...
ilie bolojan
3
„De ce rămâne Bolojan premier, indiferent de ce face PSD." Un lider PNL explică...
Ghennadi Ziuganov la o manifestatie
4
Ghennadi Ziuganov, liderul comuniştilor ruși: Până în toamnă ne aşteaptă o revoluție...
bolojan si grindeanu in parlament
5
Planul PSD pentru ieșirea din guvernul Bolojan: Cei 7 miniștri vor demisiona joi, iar...
Te-ar putea interesa și:
drona ucraineana profimedia
Ucraina a ucis 12 ofițeri FSB într-un atac cu drone
steagurile ucrainei si ue
UE a aprobat oficial împrumutul pentru Ucraina și noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Reacția lui Zelenski: „O zi importantă”
Ihor-Prokopchuk_avatar_1746693496
40 de ani de la catastrofa de la Cernobîl: Impact, lecții și provocări actuale
Drone is flying in the sky. Operator controls the drone. War in Ukraine
Ucraina a atacat mai multe obiective strategice din Rusia. Peste 10 aeroporturi au fost închise temporar
conducta drujba
Fluxul de petrol rusesc către Slovacia a fost reluat după luni de blocaj. Conducta Druzhba, din nou în funcțiune
Recomandările redacţiei
nicusor dan consiliul european
Nicușor Dan participă la reuniunea Consiliului European din Cipru. Ce...
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan: „Am luat act de demisiile miniștrilor PSD”. Cine preia...
U.S. Navy USS New Orleans Takes Part In Iranian Blockade
Război în Orientul Mijlociu, ziua 55. Trump a ordonat Marinei SUA să...
INSTANT_CONSULTARI_PNL_90_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a...
Ultimele știri
O fetiță de 2 ani a murit în ambulanță, după ce i s-a făcut rău, în Constanța. Poliția a deschis o anchetă
Țara în care radioactivitatea încă se menţine „mai ridicată” în anumite regiuni la 40 de ani după explozia de la Cernobîl
Un copil de 10 ani a suferit arsuri pe 80% din corp după ce s-a electrocutat. El va fi transferat de urgenţă la Bucureşti
Citește mai multe
