Zelenski: „Să fim corecţi! Ucraina nu are nevoie de o aderare simbolică la Uniunea Europeană”

Ucraina „merită o aderare deplină” la Uniunea Europeană, nu doar una „simbolică”, a declarat joi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a salutat aprobarea definitivă a ajutorului financiar european de 90 de miliarde de euro pentru ţara sa, relatează agenţiile AFP şi EFE.

„Să fim corecţi! Ucraina nu are nevoie de o aderare simbolică la UE. Ucraina se apără pe sine şi apără fără nicio îndoială Europa (...), nu simbolic, ci în mod real", luptând împotriva invaziei ruse, a susţinut Zelenski, adresându-se presei în avionul care-l ducea în Cipru la un summit european informal.

„Noi merităm o aderare deplină la UE”, a insistat el, reacţionând astfel faţă de un articol din Financial Times conform căruia Franţa şi Germania doresc să ofere Ucrainei în stadiul actual numai avantaje simbolice.

Zelenski a mai spus că diverse instituţii europene şi ucrainene discută despre unele formate care ar face posibilă avansarea în procesul de integrare a Ucrainei în blocul comunitar, dar a subliniat că nici el şi nici cetăţenii ucraineni nu susţin o apartenenţă pur simbolică la UE.

„Am avut deja destule alianţe simbolice - Memorandumul de la Budapesta -, garanţii de securitate simbolice, o cale simbolică spre NATO. Noi merităm o participare deplină în diverse alianţe şi cu siguranţă în UE”, consideră el, potrivit Agerpres.

Ucraina le solicită ţărilor UE o dată precisă pentru aderarea sa, dar atât Bruxelles-ul, cât şi majoritatea statelor membre au explicat faptul că nu pot avansa o astfel de dată şi că aderarea Ucrainei va depinde de îndeplinirea criteriilor de aderare.

În aceeaşi declaraţie, Zelenski a salutat aprobarea finală dată mai devreme joi de statele UE unui ajutor financiar de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, ajutor acordat de UE sub forma unui împrumut, dar pe care Kievul îl va rambursa numai dacă Rusia îi va plăti „reparaţii de război”, altfel va fi plătit de statele UE, cu excepţia Ungariei, Republicii Cehe şi Slovaciei, care au refuzat să participe la mecanismul de garantare.

Două treimi din cele 90 de miliarde de euro vor fi destinare susţinerii nevoilor armatei ucrainene în războiul cu Rusia şi o treime acoperirii deficitului bugetar al Ucrainei, primele fonduri din acest pachet financiar urmând să fie transferate Kievului începând din luna mai.

Odată cu acest împrumut, cele 27 de state membre ale UE au validat joi definitiv şi al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, după ce Ungaria ridicat veto-ul asupra ambelor măsuri, în urma reparării şi repunerii în funcţiune de către Ucraina a conductei petroliere Drujba, care furnizează petrol rusesc către ţările central-europene.

Acest nou pachet de sancţiuni europene împotriva Rusiei este axat pe impunerea de noi restricţii ce privesc serviciile financiare, comerţul şi energia, inclusiv transportul de petrol pe mare şi serviciile maritime legate de transportul petrolului şi gazelor naturale lichefiate ruseşti, urmând de asemenea să fie adăugate pe „lista neagră” a UE noi petroliere din aşa-numita „flotă din umbră” folosită de Rusia pentru a ocoli sancţiunile occidentale.

Editor : C.L.B.