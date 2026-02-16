Live TV

Zelenski se așteaptă ca Rusia să lanseze un atac masiv asupra Ucrainei

Data publicării:
© Press Service Of The President Of Ukraine / YPV.2026
Volodimir Zelenski, luând măsuri în vederea unui așteptat atac masiv al Rusiei Foto: Biroul de presă al președintelui Ucrainei/ Facebook

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a instruit conducerea Forțelor Aeriene, Ministerul Apărării și Ukrenergo să pregătească măsuri suplimentare de protecție, având în vedere informațiile furnizate de serviciile de informații despre pregătirea de către Rusia a unui nou atac masiv, relatează Ukrainskaia Pravda.

„I-am instruit pe comandantul Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei, Anatoli Krivonojko, pe ministrul Apărării al Ucrainei, Mihailo Fedorov, și pe șeful Ukrenergo, Vitali Zaicenko, să pregătească măsurile suplimentare de protecție necesare pe parcursul zilei, ținând cont de informațiile secrete despre pregătirea de către Rusia a unui atac masiv”, a scris Zelenski pe Facebook.

Pe 16 februarie, Zelenski a susținut o conferință de presă despre situația din regiunile Ucrainei. Președintele a audiat un raport despre consecințele atacului nocturn - rușii au folosit din nou rachete împotriva instalațiilor energetice ucrainene. Sistemul de apărare aeriană a funcționat, a menționat șeful statului.

„Fiecare rachetă rusească este răspunsul agresorului la apelurile de a pune capăt războiului și de aceea insistăm: doar cu o presiune suficientă asupra Rusiei și garanții clare de securitate pentru Ucraina se poate pune cu adevărat capăt acestui război”, a subliniat Zelenski.

Președintele a menționat, de asemenea, conferința privind securitatea de la München, unde delegația ucraineană a discutat cu unii dintre partenerii săi în special pe tema energiei.

„În zilele următoare, trebuie să implementăm acordurile existente. De asemenea, lucrăm pentru a accelera furnizarea de rachete pentru apărarea aeriană - aceasta este o prioritate constantă. Sarcina tuturor instituțiilor relevante ale statului nostru este de a accelera partenerii de apărare aeriană”, a subliniat el.

