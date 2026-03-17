Zelenski se oferă să-l ajute pe Netanyahu în războiul împotriva Iranului: „Eu am ceea ce îi trebuie lui”

Benjamin Netanyahu.
Foto: Alex Kolomoisky/Pool via REUTERS
Ucraina oferă din nou ajutor Statelor Unite

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a oferit public să-l ajute pe premierul israelian Benjamin Netanyahu în ceea ce priveşte contracararea atacurilor iraniene cu drone şi rachete, insistând că Rusia sprijină Iranul prin furnizarea de componente pentru aparatele sale de atac fără pilot, relatează EFE, potrivit Agerpres. 

„El (Netanyahu) are ceea ce îmi trebuie mie, iar eu am ceea ce îi trebuie lui. Sunt pregătit pentru acest dialog, un dialog important, cred”, a declarat Zelenski într-un interviu acordat postului israelian de televiziune i24News, din care preşedintele ucrainean a publicat marţi fragmente pe conturile sale de social media.

Zelenski a declarat anterior că Netanyahu nu a vorbit nici măcar o dată cu el de la începutul războiului. Preşedintele ucrainean a explicat, de asemenea, că emisari israelieni au contactat administraţia sa pentru a-i propune o discuţie cu Netanyahu, dar nu a precizat când a făcut Israelul această ofertă.

Guvernul israelian a respins până acum multe dintre propunerile de colaborare ale Ucrainei pentru a nu irita Rusia.

În interviu, preşedintele ucrainean susţine că Ucraina are o experienţă unică în contracararea atacurilor aeriene cu tehnologie iraniană, pe care a dobândit-o în timpul celor peste patru ani de război cu Rusia, în care forţele Kremlinului au folosit drone kamikaze iraniene Shahed împotriva teritoriului său.

Totodată, Volodimir Zelenski a insistat că Rusia ajută Iranul să fabrice drone şi a subliniat că s-au găsit componente de fabricaţie rusească în una dintre dronele iraniene Shahed doborâte recent într-o ţară din din Orientul Mijlociu, care fusese vizată de atacuri iraniene.

„Ştim asta pentru că (piesa) nu a fost fabricată de iranieni”, a declarat liderul de la Kiev, care a amintit că Iranul a sprijinit Moscova încă din primul an al războiului în Ucraina, furnizându-i drone Shahed pe care Rusia le produce acum în propriile fabrici.

Zelenski a subliniat, de asemenea, importanţa pe care a avut-o pentru Iran faptul că dronele sale Shahed au fost testate în condiţii reale de luptă, de când Rusia a început să le utilizeze împotriva Ucrainei în toamna anului 2022, şi a evidenţiat numeroasele modificări pe care ruşii şi iranienii le-au adus de atunci modelului iniţial al acestui tip de dronă kamikaze cu rază lungă de acţiune.

Preşedintele ucrainean a avertizat că aceste îmbunătăţiri şi extinderea la scară largă de către Rusia a producţiei de drone Shahed şi de alte tipuri de aparate fără pilot pot avea consecinţe nu doar pentru Ucraina, ci şi pentru toate ţările pe care Moscova şi aliaţii săi le consideră inamice.

Ucraina a trimis deja trei echipe de experţi în Qatar, Emiratele Arabe Unite şi Arabia Saudită pentru a ajuta aceste ţări să facă faţă atacurilor iraniene cu drone. Zelenski a anunţat, de asemenea, că a trimis experţi şi drone de interceptare fabricate în Ucraina la o bază americană din Iordania.

Preşedintele Donald Trump a refuzat să confirme această asistenţă din partea Kievului şi a minimalizat importanţa contribuţiei pe care Ucraina o poate aduce la securitatea trupelor şi a aliaţilor SUA din Orientul Mijlociu.

Ucraina oferă din nou ajutor Statelor Unite

Cu toate acestea, într-un interviu acordat luni publicaţiei americane The New York Post, Volodimir Zelenski a oferit din nou SUA expertiza şi capacităţile tehnologice ale Ucrainei.

„Ucraina deţine întregul sistem de apărare antiaeriană, cu excepţia capacităţilor balistice antirachetă. SUA dispun de sisteme antibalistice excelente. Combinând aceste două forţe este posibil să închizi cerul asupra oricărei ţări care suferă un atac masiv şi să protejezi nu doar civilii şi militarii, ci şi orice infrastructură critică”, a afirmat Zelenski în acest interviu, din care a postat fragmente pe contul său de pe platforma X.

Preşedintele ucrainean a explicat că rachetele Patriot de care dispun SUA nu pot face faţă utilizării masive a dronelor, precum modelele iraniene Shahed.

„O dronă de acest tip este de 40 de ori mai ieftină decât o singură rachetă Patriot. Prin urmare, din punct de vedere al timpului şi al costurilor de producţie a rachetelor, este imposibil să concurezi cu dronele”, a precizat el.

Zelenski a spus că armata americană este „cea mai puternică şi eficientă din lume”, dar a adăugat că Ucraina „este nr.1” în tehnologia ieftină de doborâre a dronelor.

Trump a declarat săptămâna trecută într-un interviu că Statele Unite nu au nevoie de ajutorul Ucrainei pentru a doborî dronele iraniene. „Ştim mai multe despre drone decât oricine. Avem cele mai bune drone din lume”, a adăugat el când a fost întrebat despre asistenţa pe care ar putea să o ofere Kievul în acest sens.

Kievul speră să se facă util SUA pentru a primi mai mult sprijin din partea Washingtonului şi pentru ca ţările europene care susţin Ucraina să poată achiziţiona de la companii americane un număr mai mare de rachete Patriot pentru armata ucraineană împotriva rachetelor balistice ruseşti.

