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Zelenski se plânge că Ucraina nu a fost avertizată de către aliați privind un atac iminent cu rachete al rușilor

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Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski. Foto: GettyImages
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Alertele de atac aerian răsună la Kiev abia după ce se aud exploziile Ucraina afirmă că acum are cărți de jucat

Ucraina nu a primit nicio avertizare prealabilă din partea partenerilor săi occidentali cu privire la un atac rusesc cu rachete balistice asupra capitalei sale, a declarat marți președintele Volodimir Zelenski, în contextul în care Kievul se află sub o presiune intensă din partea SUA pentru a înceta atacurile asupra rafinăriilor rusești, transmite Reuters.

Rusia nu a lovit nicio țintă energetică ucraineană în timpul nopții, pentru prima dată de la anunțul surprinzător făcut duminică de președintele american Donald Trump privind un „armistițiu energetic”, dar a lovit cu rachete balistice și drone sectorul transporturilor și al logisticii.

Reuters și alte surse media au relatat că oficialii americani au amenințat că vor întrerupe schimbul de informații și vânzările de arme către Ucraina, dacă aceasta nu încetează atacurile asupra rafinăriilor rusești. Kievul se bazează în mare măsură pe informațiile furnizate de SUA pentru avertismente timpurii privind atacurile cu rachete, afirmă experții și oficialii.

Zelenski a declarat că Ucraina nu a mai vizat rafinăriile rusești de la anunțul lui Trump. Cu toate acestea, el a afirmat că Kievul nu a primit avertismentul obișnuit din partea aliaților cu privire la lansările de rachete balistice înaintea unui atac „deosebit de abject” asupra Kievului din timpul nopții, în cadrul căruia cinci rachete au lovit infrastructura civilă.

Alertele de atac aerian răsună la Kiev abia după ce se aud exploziile

„Informațiile privind lansările de rachete balistice rusești ajută la salvarea de vieți”, a declarat Zelenski pe X, „iar aceasta este una dintre cele mai critice probleme”.

Alertele aeriene au sunat la Kiev luni seara abia după ce mai multe explozii zguduiseră deja orașul.

Zelenski s-a abținut să facă legătura între lipsa avertismentului și eventualele amenințări din partea SUA.

Ministrul de Externe Andrii Sîbiha a încercat să calmeze îngrijorările, afirmând că Ucraina primește în continuare informații militare din partea SUA. Vorbind la Forumul de Securitate de la Varșovia, el a spus că întârzierea s-a datorat specificului armamentului folosit de Rusia.

În timp ce Ucraina se luptă cu un inamic mai mare, mai bogat și mai bine echipat, Kievul consideră atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești drept unul dintre puținele sale instrumente de a reduce capacitatea de luptă a Moscovei.

Cu toate acestea, Trump a dat în repetate rânduri vina pe atacurile ucrainene - care au determinat Moscova să suspende exporturile de motorină - pentru creșterea bruscă a prețurilor la combustibil din SUA din acest an, o bătaie de cap pentru Partidul Republican în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului din Congres, care vor avea loc peste trei săptămâni.

Majoritatea analiștilor afirmă însă că războiul lui Trump împotriva Iranului a avut un impact mult mai mare asupra creșterii prețurilor.

Rusia a lovit luni șase obiective energetice ucrainene, dar nu s-au raportat atacuri asupra unor ținte energetice în timpul nopții și marți. Nu era clar dacă Rusia a evitat în mod deliberat să vizeze infrastructura energetică.

Un purtător de cuvânt al Kremlinului, întrebat despre încetarea focului în domeniul energetic, s-a limitat să spună că discuțiile sunt în curs, dar a refuzat să ofere detalii suplimentare.

Ucraina afirmă că acum are cărți de jucat

Patru persoane au fost ucise în urma atacurilor rusești asupra celui de-al doilea oraș ca mărime al Ucrainei, Harkov, iar zeci de persoane au fost rănite în toată țara, au declarat oficialii ucraineni.

Forțele aeriene ucrainene au afirmat că nu au primit avertismente de supraveghere înainte ca Rusia să lanseze rachete balistice asupra Kievului luni seara, adăugând că investighează problema.

Fabian Hoffmann, expert în rachete la Institutul Norvegian pentru Studii de Apărare, a afirmat că aliații europeni ai Ucrainei au o capacitate „foarte limitată” de a înlocui informațiile de avertizare timpurie furnizate de SUA cu privire la atacurile cu rachete rusești:

„Ucraina se bazează pe așa-numitul Sistem Spațial cu Infraroșu pe care SUA îl utilizează - iar sistemul american este cu adevărat de neegalat și numai Statele Unite îl pot furniza.”

Sîbiha a afirmat că solicitarea SUA de a opri atacurile asupra rafinăriilor rusești a arătat cum s-a consolidat poziția Ucrainei, făcând aluzie la comentariul lui Trump adresat lui Zelenski într-o întâlnire tensionată de la Biroul Oval de anul trecut, potrivit căruia „nu ai cărți de jucat”.

„În mai puțin de doi ani, am trecut de la «a nu avea cărți» la «a nu-ți juca cărțile». Aceasta este o realizare”, a spus Sîbiha.

Zelenski a reiterat poziția Ucrainei, afirmând că Kievul este pregătit pentru măsuri reciproce de dezamorsare a conflictului și a făcut apel la parteneri să exercite presiuni asupra Rusiei.

Editor : B.E.

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