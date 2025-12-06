Live TV

Zelenski se va întâlni luni, la Londra, cu Starmer, Macron şi Merz

Data publicării:
zelenski alaturi de lideri europeni
Volodimir Zelenski alături de Friedrich Merz, Emmanuel Macron și Keir Starmer. Foto: Profimedia
Din articol
Atacurile Rusiei continuă

Premierul britanic Keir Starmer se va întâlni luni, la Londra, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz, pentru a continua discuţiile despre încheierea războiului din Ucraina.

Keir Starmer se va folosi de această ocazie pentru a exprima sprijinul Londrei faţă de Ucraina. Şeful executivului britanic a subliniat că Ucraina trebuie să-şi decidă singură viitorul şi a subliniat că viitoarea forţă de menţinere a păcii va juca un „rol vital” în garantarea securităţii acestei ţări.

Un subiect al întâlnirii va fi reprezentat de discuţiile între reprezentanţii Washingtonului şi ai Kievului menite să contribuie la încheierea unui acord asupra garantării securităţii post-conflict pentru Ucraina, scrie dpa, potrivit Agerpres.

Cu aproape două săptămâni în urmă, cei patru lideri au participat la o videoconferinţă a „Coaliţiei Voinţei”, convocată de Starmer şi Macron, în scopul dotării Europei cu o forţă de menţinere a păcii ce va putea fi desfăşurată în Ucraina în cazul unei încetări a focului.

Atacurile Rusiei continuă

Însă pacea încă pare a fi o perspectivă îndepărtată în Ucraina, unde Rusia a lansat vineri noaptea un atac masiv cu rachete şi drone.

Zelenski a afirmat că infrastructura energetică a ţării sale a fost principala ţintă pentru sute de drone şi circa 50 de rachete ruseşti.

„Coaliţia Voinţei” este formată din 31 de ţări, inclusiv România, care au promis sprijin consolidat pentru Ucraina împotriva agresiunii ruse şi care este condusă de Regatul Unit şi Franţa. Iniţiativa a fost anunţată pe 2 martie 2025 de premierul Keir Starmer, după summitul de la Londra privind Ucraina, desfăşurat sub motto-ul „Securizarea viitorului nostru”.

Obiectivul declarat al iniţiativei este de a facilita încercările de negocieri de pace între Kiev şi Moscova lansate de SUA în februarie acest an, printr-o contribuţie la garanţii de securitate suficient de solide pentru Ucraina pentru a asigura durabilitatea unei potenţiale încetări a focului şi a unui acord de pace.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
JD Vance
1
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a...
sed guv oana gheorghiu
2
Guvernul a stabilit primele 17 companii care intră în procesul de reformă. Care sunt...
copii in drum spre scoala, excursie elevi
3
Daniel David a semnat ordinul privind temele pentru acasă. Ce se schimbă pentru elevi și...
diana buzoianu in birou
4
Diana Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat cu sindicatele dacă mă ating de el, spune...
Hervis se retrage din România
5
Hervis se retrage din România. „Piața s-a îndepărtat de activitatea noastră de bază”
FOTO Apariție rară: Elena Băsescu, de nerecunoscut la jumătate de an după ce a fost dată afară! Cu ce se ocupă acum
Digi Sport
FOTO Apariție rară: Elena Băsescu, de nerecunoscut la jumătate de an după ce a fost dată afară! Cu ce se ocupă acum
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Urmările atacurilor rusești asupra sistemului energetic al Ucrainei. Foto Serviciul de Intervenții de Urgență al Ucrainei
Republica Moldova a cerut ajutor de avarie din România, după...
Președintele rus Vladimir Putin.
Expert în apărare: Rusia ar putea provoca România în zona economică...
Russian President Putin Visits Mandryka Central Military Clinical Hospital
Rusia anulează acordurile militare cu trei state NATO, semnate după...
soldați din Legiunea Străină în Guaya Franceză
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii...
Ultimele știri
Accident grav în Capitală: Un șofer a intrat cu mașina într-un copac și apoi a lovit două ambulanțe venite să-i acorde ajutor
Șefa Euroclear, custodele belgian al activelor rusești înghețate, critică planul UE de a folosi banii Moscovei
303 posturi vacante vor fi scoase la concurs la creșele construite prin PNRR, anunță Ministerul Educației
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Trump And Netanyahu Press Briefing.
„Progresul real” către pace depinde de Rusia. Noi discuții între negociatorii din SUA și Ucraina au loc astăzi în Florida
Miniature pensioners sitting on a calculator
Germania are o nouă lege a pensiilor. Ce ar urma să se schimbe începând cu luna ianuarie a lui 2026
President Emmanuel Macron delivers a speech at Air Base 101, Space Command Headquarters during the inauguration of the French Space Command, in Toulouse, on November 12, 2025. Photo by Fred Scheiber/Pool/ABACAPRESS.COM
Emmanuel Macron susține că unitatea dintre Europa și SUA în privința Ucrainei este „esențială”: „Trebuie să colaborăm”
friedrich merz
Friedrich Merz, vizită în Belgia pentru discuții cu Bart De Wever: „Vreau să-l conving că această cale este cea bună"
Meeting of the Coalition of the Willing, at the Foreign, Commonwealth, and Development Office (FCDO) in London
„O decizie va fi luată în viitorul apropiat”. Volodimir Zelenski a început să-i caute un înlocuitor lui Andrii Iermak
Partenerii noștri
Pe Roz
Jane Seymour, despre cum a redescoperit dragostea la 74 de ani: „Sunt mai fericită decât am fost vreodată”
Cancan
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
Fanatik.ro
Cum votezi la alegerile București 2025. Ghid complet pentru alegători
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Încă un jucător pleacă de la FCSB la finalul anului! Decizia a fost anunţată înaintea meciului cu Dinamo
Adevărul
Cum va fi iarna 2025-2026 și cum vor influența temperaturile preturile energiei
Playtech
Schimbări importante la cazierul judiciar. Noile reguli intră în vigoare sâmbătă
Digi FM
Cine e proaspăta soție a lui Ilie Bolojan. Nimeni n-a știut că premierul s-a recăsătorit
Digi Sport
Cum l-a numit Shakira pe Gerard Pique, după marea împăcare
Pro FM
Isabel Preysler, despre căsnicia cu Julio Iglesias: „Am plâns mult în ziua nunții, nimeni nu trebuia să afle...
Film Now
Judi Dench mărturisește că "nu mai recunoaște pe nimeni" din cauza problemelor de vedere: "Nu pot vedea la...
Elon Musk
Elon Musk, enervat la culme de amenda primită de la CE, cere „abolirea UE”. Noua strategie de securitate a...
Newsweek
În ce județe pensionarii cu grupe de muncă au câștigat bani în plus la pensie? Procentaje crescute în instanță
Digi FM
Ce este Doctrina Monroe pe care vrea să o reînvie Trump. "America pe primul loc" și critici pentru Europa
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Momentul când un pui de focă dă buzna într-un pub din Noua Zeelandă. Angajații au crezut inițial că e un câine
Film Now
Ce face și acum arată acum Lucy din Dallas. Charlene Tilton are 64 de ani, e bunică și a mărturisit că nu s-a...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă