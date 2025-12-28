Live TV

Zelenski și Trump se confruntă cu divergențe serioase în privința planului de pace (Reuters)

În cadrul întâlnirii de duminică din Florida, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele american Donald Trump se vor confrunta cu dezacorduri serioase în privința elementelor cheie ale planului de pace, potrivit Reuters.

Agenția a reamintit că în noaptea de sâmbătă spre duminică, Rusia a atacat Ucraina cu sute de drone și zeci de rachete. Zelenski a descris atacul ca fiind răspunsul Moscovei la negocierile de pace mediate de Statele Unite.

Președintele ucrainean a declarat jurnaliștilor că, în cadrul întâlnirii cu Trump, intenționează să discute despre viitorul Donbasului, centrala nucleară de la Zaporojie și alte probleme.

Moscova a cerut în repetate rânduri Ucrainei să predea întreaga regiune Donbas, inclusiv teritoriile care rămân sub controlul forțelor de apărare ucrainene. Oficialii ruși s-au opus și altor părți ale ultimei propuneri.

Potrivit Reuters, acest lucru ridică îndoieli cu privire la faptul că liderul rus Vladimir Putin ar accepta rezultatul discuțiilor din Florida.

Anterior, Zelenski a declarat că speră să modereze propunerea SUA care solicită retragerea completă a trupelor ucrainene din Donbas. În caz contrar, a spus liderul ucrainean, planul de pace în 20 de puncte — rezultatul unor negocieri îndelungate — ar trebui supus unui referendum.

Eforturi diplomatice îndelungate

Întâlnirea dintre Zelenski și Trump din Florida urmează unor eforturi diplomatice îndelungate. Aliații europeni, care uneori au fost excluși din proces, și-au intensificat eforturile pentru a defini cadrul garanțiilor de securitate postbelice pentru Kiev, care ar fi susținute de Statele Unite.

Kievul și Washingtonul au căzut de acord asupra multor aspecte, iar planul în 20 de puncte este gata în proporție de 90%. Cu toate acestea, problema teritorială rămâne nerezolvată.

Zelenski, ale cărui întâlniri anterioare cu Trump nu s-au desfășurat întotdeauna fără probleme, împărtășește îngrijorările liderilor europeni că Trump ar putea trăda Ucraina, lăsând țările europene să suporte costurile sprijinirii unei națiuni devastate de război.

Reuters notează, de asemenea, că pe 19 decembrie, Putin a declarat că orice acord de pace trebuie să se bazeze pe condițiile pe care le-a propus în 2024: retragerea forțelor ucrainene din toate teritoriile regiunilor Donbas, Zaporojie și Herson, precum și refuzul Ucrainei de a adera la NATO.

Oficialii ucraineni și liderii europeni avertizează că, dacă Rusia va avea succes în Ucraina, ar putea ataca ulterior statele membre NATO.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni cu președintele american Donald Trump la reședința Mar-a-Lago a lui Trump din Florida.

Trebuie adăugat că Zelenski a sosit deja în Statele Unite pentru întâlnirea cu Trump, care este programată pentru ora 20:00, ora Kievului.

Zelenski: „Asigurarea păcii depinde de partenerii Kievului”

Ucraina face tot posibilul pentru a încheia războiul cu Rusia, dar, în cele din urmă, "asigurarea păcii" va depinde de partenerii Kievului, a declarat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

"Acestea sunt unele dintre cele mai active zile diplomatice ale anului şi multe pot fi rezolvate înainte de Anul Nou, iar noi facem totul pentru asta, dar, dacă vor exista decizii, depinde de parteneri", a scris Zelenski în aplicaţia Telegram într-o serie de comentarii înainte de discuţiile din Florida pe care urmează să le aibă cu preşedintele SUA, Donald Trump.

El a adăugat că partenerii Ucrainei ar trebui să sporescă presiunea asupra Moscovei, "astfel încât ruşii să resimtă consecinţele propriei agresiuni".

