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Zelenski și Trump se întâlnesc la New York. Atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești, discutate în ultima lor convorbire

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Volodimir Zelenski și Donald Trump. Foto: Profimedia
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni marți, la New York, cu Donald Trump, în marja Adunării Generale a ONU, în contextul reluării eforturilor americane de mediere pentru încheierea războiului din Ucraina. Cei doi au discutat duminică la telefon, conversație în care liderul american a adus în discuție și atacurile ucrainene asupra instalațiilor petroliere din Rusia.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească marţi cu omologul său american Donald Trump, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, a declarat luni pentru AFP o sursă familiarizată cu situaţia, transmite Agerpres.

Întâlnirea este programată pentru „marţi după-amiază”, a declarat sursa sub rezerva anonimatului, în contextul în care SUA şi-au reluat eforturile de mediere diplomatică menite să găsească o soluţie la invazia rusă în Ucraina, care continuă din 2022.

Zelenski a anunţat că el şi Donald Trump au convenit să se întâlnească la New York, în urma unei convorbiri telefonice de duminică, însă nu a oferit o dată.

În timpul conversaţiei, preşedintele american a menţionat ideea suspendării atacurilor ucrainene asupra instalaţiilor petroliere din Rusia. „Nu a făcut o cerere. Pur şi simplu a menţionat acest lucru. Problema a fost ridicată în timpul discuţiilor privind măsurile de dezescaladare dintre Kiev şi Moscova”, a spus sursa citată.

La rândul său, preşedintele american a declarat luni pe reţelele sociale că Rusia „a pierdut controlul asupra industriei sale de motorină din cauza războiului împotriva Ucrainei”.

„Un număr mare dintre rafinăriile lor de motorină au fost aruncate în aer şi sunt, cel puţin temporar, scoase din funcţiune. Acest război ridicol şi nesfârşit cu Ucraina trebuie să înceteze”, a afirmat Trump într-o postare pe reţelele de socializare.

Ca răspuns, Zelenski a enumerat pe X „idei pentru instaurarea păcii, începând cu măsuri puternice de dezescaladare”. „Sectorul energetic al Ucrainei, infrastructura sa critică şi exporturile noastre de produse alimentare trebuie să înceteze să mai fie ţinte pentru Rusia, iar acest lucru va duce la măsuri corespunzătoare de dezescaladare din partea noastră”, a subliniat el.

Dacă Moscova nu acceptă propunerile sale, Kievul îşi va continua atacurile pe teritoriul Rusiei, a avertizat Zelenski. „Natura războiului este acum de aşa fel încât şi agresorul va avea de suferit. Tehnologia face acest lucru posibil”, a scris el.

Emisarii speciali ai Casei Albe, Jared Kushner şi Steve Witkoff, au mers în vizită la Kiev în septembrie pentru a relansa eforturile de mediere americane în acest conflict, cel mai sângeros din Europa de la al Doilea Război Mondial.

Editor : M.I.

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