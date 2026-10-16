Președintele SUA, Donald Trump, și-a reluat atacurile la adresa lui Volodimir Zelenski, afirmând, de data aceasta, că președintele Ucrainei este „mai dificil de gestionat decât președintele rus Vladimir Putin”. Într-un interviu pentru Newsmax, Trump a calificat, de asemenea, noul val de atacuri ale Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol rusești drept o „rușine”. Zelenski nu a comentat ultimele critici ale lui Trump. El se află la Bruxelles, în căutare de sprijin, scrie BBC.

Zelenski, care se află la Bruxelles pentru un summit cu liderii UE, suspendase atacurile timp de trei zile la cererea lui Trump de a se înceta focul asupra țintelor din sectorul energetic, dar a declarat joi că atacurile vor fi reluate, deoarece Moscova nu s-a oprit niciodată.

Rusia și-a continuat atacurile mortale

Între timp, atacurile mortale asupra Ucrainei au continuat pe parcursul nopții, mai multe persoane fiind ucise într-un atac cu drone rusești în orașul Harkov, din nord-estul țării, a declarat guvernatorul regional.

Cel puțin 19 persoane au fost rănite, a scris Oleg Sinegubov pe Telegram.

Zelenski nu a comentat ultimele critici ale lui Trump. El a sosit la summitul de la Bruxelles însoțit de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și de președintele Consiliului European, António Costa.

„Desigur, am susținut armistițiul energetic al președintelui Trump, dar am văzut că Rusia nu l-a respectat nici măcar un minut”, a declarat Von der Leyen reporterilor. „Rusia a escaladat conflictul și, prin urmare, trebuie să intensificăm sancțiunile împotriva Rusiei... Nu vom ridica nicio sancțiune până când Rusia nu va opri războiul.”

Moscova a afirmat că nu a fost niciodată de acord cu armistițiul energetic pe care Trump l-a anunțat brusc săptămâna trecută.

Agenda summitului UE se va concentra pe finanțarea Ucrainei

Agenda summitului UE se va concentra pe finanțarea Ucrainei și pe sprijinirea acesteia pentru a face față unei alte ierni reci – a cincea de când Rusia a lansat invazia pe scară largă în februarie 2022.

„Rusia încearcă totul pentru a distruge infrastructura energetică și de apă”, i-a spus Von der Leyen lui Zelenski înainte de începerea summitului, „dar noi suntem alături de dumneavoastră, vă sprijinim așa cum am făcut-o și în celelalte ierni”.

Zelenski a afirmat că țara sa dorește ca războiul să se încheie „cât mai repede posibil”, dar a adăugat că Rusia nu dă semne că ar dori același lucru.

„De aceea trebuie să ne pregătim pentru iarnă. Un pachet de iarnă nu înseamnă doar energie, ci și apărare și finanțare”, a spus el.

Deteriorarea relațiilor dintre SUA și Ucraina

Comentariile lui Trump despre Zelenski, făcute în timpul unui interviu acordat postului american Newsmax, reflectă deteriorarea relațiilor dintre SUA și Ucraina.

Președintele SUA a declarat că „nu este un mare admirator al lui Zelenski” și că acesta „nu este o persoană cu care să ne fie ușor să colaborăm”.

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„El nu vrea să ajungă la o înțelegere. Spune că vrea să ajungă la o înțelegere, dar nu o face”, a spus Trump.

„După cum știți, Putin îl urăște pe Zelenski, iar Zelenski îl urăște pe Putin”, a adăugat el. „Iar când există un astfel de sentiment de ură, este foarte greu să se ajungă la o înțelegere.”

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Întrebat despre noile atacuri ale Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol rusești, Trump a spus că este „o rușine”. „Tot ce face el este să crească prețul mondial al petrolului... Există o mulțime de ținte pe care le poți lovi.”

Trump este frustrat de faptul că Ucraina continuă să vizeze rafinăriile de petrol rusești, deoarece SUA au anunțat recent un acord pentru importul a 300.000 de tone de motorină rusească pe piața americană, în efortul de a reduce prețurile la combustibil.

La rândul său, acest acord l-a înfuriat pe Zelenski, care l-a numit un cadou pentru Putin.

Furia lui Zelenski s-a intensificat la începutul acestei săptămâni, când au fost impuse restricții asupra rețelei de internet Starlink, deținută de SUA, care este esențială pentru capacitatea militară a Kievului de a se apăra împotriva atacurilor rusești.

Marți seara, când rețeaua de comunicații a fost limitată, au avut loc mai multe atacuri rusești mortale asupra Ucrainei, locuitorii și guvernul afirmând că nu au existat avertismente prealabile cu privire la atacul iminent.

Administrația Trump avertizase anterior că ar putea suspenda schimbul de informații – care este crucial pentru apărarea Ucrainei – dacă Kievul nu încetează să lovească rafinăriile de petrol rusești.

Zelenski a purtat discuții consecutive cu liderii UE în timpul vizitei sale la Bruxelles. Joi s-a întâlnit cu șeful NATO, Mark Rutte, precum și cu liderii Poloniei, Franței, Danemarcei și Belgiei.

Cu o zi înainte, s-a întâlnit cu prim-ministrul britanic Andy Burnham la sediul din Downing Street 10 din Londra.

Cu cine discută Zelenski la summitul de vineri

La summitul de vineri, Zelenski a declarat că va purta discuții cu președinții Consiliului European și ai Comisiei Europene, precum și cu prim-miniștrii Ungariei, Finlandei și Suediei.

Ucraina și-a continuat, de asemenea, atacurile împotriva Rusiei pe parcursul nopții. Spațiul aerian de deasupra Moscovei a fost închis timp de câteva ore, provocând întârzieri ale zborurilor, întrucât 644 de drone au fost interceptate deasupra a 26 de regiuni rusești, a declarat Ministerul Apărării.

Nouăzeci și patru de drone ucrainene au fost doborâte în timp ce se apropiau de Moscova, a declarat primarul. Iar în regiunea Vladimir, la est de Moscova, guvernatorul a afirmat că dronele ucrainene au fost interceptate pentru a preveni un atac asupra infrastructurii de încălzire din zonă.

Editor : M.C