Zelenski speră ca primul cluster de negociere pentru aderarea Ucrainei la UE să fie deschis în iunie

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că a discutat despre procesul de aderare al ţării sale la Uniunea Europeană cu cancelarul austriac Christian Stocker, relatează dpa.

„Ne aşteptăm ca primul cluster să fie deschis în iunie”, a postat Zelenski pe Telegram.

Procesul de negociere al aderării este împărţit în şase zone tematice cu un total de 32 de secţiuni, numite şi capitole sau clustere. Acestea pot fi deschise şi închise numai prin decizia unanimă a statelor membre, notează dpa, citată de Agerpres.

„Austria susţine deschiderea clusterului în conformitate cu principiul bazat pe rezultate clare. În acest sens, este de asemenea foarte clar pentru noi că nu există o scurtătură sau o cale rapidă pe drumul spre UE”, a declarat o purtătoare de cuvânt a lui Stocker.

Tot vineri, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia ar putea lansa un nou val de lovituri, afirmând că există informaţii care fac referire la un atac iminent de amploare.

Într-o postare pe canale de social media, el a spus că tacticile Rusiei arată că Moscova continuă să caute o soluţie pur militară la conflict.

În acelaşi timp, el le-a cerut din nou partenerilor occidentali să furnizeze arme de apărare aeriene împotriva rachetelor balistice.

Armata rusă a lansat chiar în weekendul trecut un atac major asupra Ucrainei şi în special a capitalei Kiev, folosind şi noua rachetă balistică cu rază medie de acţiune Oreşnilk. Moscova a anunţat că va lansa şi alte atacuri asupra Kievului.

Zelenski a mai precizat că a discutat cu cancelarul austriac Christian Stocker despre pregătirile Rusiei pentru atacarea ţării sale.

