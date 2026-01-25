Zelenski spune că acordul privind garanţiile de securitate din partea SUA este gata sută la sută

Un document al SUA privind garanţiile de securitate pentru Ucraina este complet pregătit, iar Kievul aşteaptă data şi locul semnării acestuia, a declarat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.

„Pentru noi, garanţiile de securitate sunt în primul rând garanţii de securitate din partea Statelor Unite. Documentul este 100% gata şi aşteptăm ca partenerii noştri să confirme data şi locul în care îl vom semna”, a declarat Zelenski într-o conferinţă de presă în timpul unei vizite la Vilnius, capitala Lituaniei, scrie News.ro.

„Documentul va fi apoi trimis pentru ratificare la Congresul SUA şi la parlamentul ucrainean”, a spus el.

