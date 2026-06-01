Live TV

Zelenski spune că armata ucraineană poate lovi infrastructura logistică rusă în toate zonele ocupate: „Nu există drumuri sigure”

Data publicării:
volodimir zelenski
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, luni, că armata ucraineană este de acum capabilă să lovească infrastructura logistică rusă în toate zonele ocupate ale Ucrainei şi a provocat penurie de combustibil în Crimeea şi în alte regiuni aflate sub control rusesc, relatează Reuters.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Forţele noastre sunt de acum capabile să atingă logistica militară rusă practic pe întreaga adâncime a teritoriilor temporar ocupate”, a spus Zelenski în mesajul său video de luni seara, potrivit Agerpres. 

„În practică, aproape că nu mai există drumuri sigure pentru ocupant în sudul şi estul ţării noastre”, a spus el.

În ultimele luni, Ucraina şi-a intensificat atacurile asupra unor ţinte situate la distanţe medii, precum şi asupra altor obiective aflate la sute de kilometri de graniţele sale, concentrându-se în special asupra industriei petroliere ruse.

Zelenski a indicat că, din ianuarie până în mai, forţele ucrainene au lovit 15 rafinării de petrol ruseşti.

Acţiunile Ucrainei, a spus el, reprezintă „o dovadă suplimentară că nu vor exista vremuri paşnice pentru ocupant pe pământul nostru”.

„Aceasta se reflectă în penuria de provizii, mai ales în penuria de combustibil din Crimeea şi din alte zone care sunt sub ocupaţie”, a adăugat preşedintele ucrainean.

Conducătorii auto din Crimeea, peninsula ucraineană anexată de Rusia în 2014, s-au confruntat luni cu raţionalizarea benzinei, după ce atacurile cu drone ucrainene au restricţionat aprovizionarea pe cale rutieră în sud-estul Ucrainei.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2026-06-01T005240.556
1
Criză politică la Budapesta. Președintele Tamas Sulyok refuză să demisioneze după...
photo-collage.png - 2026-05-31T195822.720
2
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul...
nicusor dan viziteaza apartamentul distrus de drona ruseasca la galati
3
Reacția Kremlinului după ce președintele Nicușor Dan a reconfirmat că drona de la Galați...
Sanae Takaichi
4
Japonia investește 14,7 milioane de dolari într-un efort pentru a echipa Ucraina și...
Senatorul jim risch
5
Senator american, despre drona de la Galați: „Încălcarea spațiului aerian românesc de...
FOTO Gigi Becali: ”E cea mai frumoasă din lume”. A scos 10.000.000€ din buzunar și a anunțat ce urmează pe 14 iunie
Digi Sport
FOTO Gigi Becali: ”E cea mai frumoasă din lume”. A scos 10.000.000€ din buzunar și a anunțat ce urmează pe 14 iunie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mihail Ulianov. Foto: Profimedia
Un diplomat rus acuză România că dă vina pe Rusia pentru orice incident. „Sunt persoane uşuratice”
cimitir al militarilor sovietici in lituania
Moscova a convocat o diplomată lituaniană după deshumarea unor soldaţi sovietici: „În Rusia se pedepsește penal”
volodimir zelenski face declaratii
Când ar putea fi semnat un acord pentru a încheia războiul cu Rusia. Consilierul principal al lui Zelenski: Ar fi un scenariu realist
maria zaharova sustine o conferinta de presa
Rusia amenință direct România după decizia lui Nicușor Dan. „Acțiunile autorităților române nu vor rămâne fără răspuns”
vladimir putin la birou
Uniunea Europeană acuză Rusia că face presiuni asupra Armeniei înaintea alegerilor legislative
Recomandările redacţiei
consiliul securitate ONU
Cazul dronei din Galați, dezbătut la ONU. 56 de țări condamnă...
Washington, United States. 03rd Mar, 2026. U.S. President Donald Trump during a bilateral meeting with German Chancellor Friedrich Merz in the Oval Office at the White House on March 3, 2026 in Washington, DC Trump is meeting with the German Chancellor ju
Prima reacție a lui Donald Trump după ce Iranul a suspendat...
fake news MAI 1
MAI avertizează: conturi false pe rețelele sociale răspândesc...
Kaja Kallas face declaratii
Kaia Kallas vrea ca UE să aibă un rol în negocierile de pace...
Ultimele știri
După o convorbire cu Netanyahu, Trump spune că nu vor fi trimise trupe israeliene la Beirut
Primăria Capitalei anunţă că începe golirea Lacului Herăstrău pentru lucrări de reabilitare. Ce se întâmplă cu peștii și rațele
Trei vaccinuri experimentale împotriva Ebola sunt dezvoltate în regim de urgență: „Fiecare zi contează”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii care atrag norocul și bogăția în fiecare zi din iunie 2026. Leii intră într-una dintre cele mai bune...
Cancan
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce...
Fanatik.ro
Trecutul tulburător al hotelului din Tbilisi unde stau Gică Hagi şi jucătorii naționalei României. De la...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Pleacă Darius Olaru de la FCSB?! Mihai Stoica a confirmat negocierile pentru transfer: “Suntem în discuţii!”...
Adevărul
În interiorul imperiilor mafiei: conace-fortăreață, averi uriașe ascunse și grădini zoologice private
Playtech
Ai cumpărat teren ieftin lângă oraș? Problema ascunsă care poate bloca orice construcție
Digi FM
A atras toate privirile. Salma Hayek a făcut spectacol la Roland Garros alături de soțul ei miliardar
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Meci de 750.000€ pentru Sorana Cîrstea la Roland Garros
Pro FM
Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit! Cântăreața a fost imaginea eleganței la cununia civilă din Londra
Film Now
Doliu în familia lui Jamie Lee Curtis: sora ei, actrița Kelly Curtis, a murit la 69 de ani. Mesajul sfâșietor...
Adevarul
Ucraina integrează rachete S-5 din epoca sovietică pe drone FPV, într-o nouă etapă a războiului la distanță
Newsweek
De ce a amânat Poșta livrarea pensiilor? Când intră pe card - pensiile, indemnizația de handicap și alocațiile
Digi FM
Țara care îndeamnă părinţii să lase deoparte telefoanele în prezenţa copiilor. Agenția de sănătate publică...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Cum arată un păianjen verde neon. Are un desen neobișnuit pe abdomen care seamănă cu o față zâmbitoare
Film Now
"Credeam că sunt privilegiat”. Declarația sfâșietoare a lui Christopher Reeve după tragedia care l-a lăsat...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”