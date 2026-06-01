Zelenski spune că armata ucraineană poate lovi infrastructura logistică rusă în toate zonele ocupate: „Nu există drumuri sigure”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, luni, că armata ucraineană este de acum capabilă să lovească infrastructura logistică rusă în toate zonele ocupate ale Ucrainei şi a provocat penurie de combustibil în Crimeea şi în alte regiuni aflate sub control rusesc, relatează Reuters.

„Forţele noastre sunt de acum capabile să atingă logistica militară rusă practic pe întreaga adâncime a teritoriilor temporar ocupate”, a spus Zelenski în mesajul său video de luni seara, potrivit Agerpres.

„În practică, aproape că nu mai există drumuri sigure pentru ocupant în sudul şi estul ţării noastre”, a spus el.

În ultimele luni, Ucraina şi-a intensificat atacurile asupra unor ţinte situate la distanţe medii, precum şi asupra altor obiective aflate la sute de kilometri de graniţele sale, concentrându-se în special asupra industriei petroliere ruse.

Zelenski a indicat că, din ianuarie până în mai, forţele ucrainene au lovit 15 rafinării de petrol ruseşti.

Acţiunile Ucrainei, a spus el, reprezintă „o dovadă suplimentară că nu vor exista vremuri paşnice pentru ocupant pe pământul nostru”.

„Aceasta se reflectă în penuria de provizii, mai ales în penuria de combustibil din Crimeea şi din alte zone care sunt sub ocupaţie”, a adăugat preşedintele ucrainean.

Conducătorii auto din Crimeea, peninsula ucraineană anexată de Rusia în 2014, s-au confruntat luni cu raţionalizarea benzinei, după ce atacurile cu drone ucrainene au restricţionat aprovizionarea pe cale rutieră în sud-estul Ucrainei.

