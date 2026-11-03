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Zelenski spune că nu îl cheamă pe Putin la Kiev. „Au venit la noi fără invitație în 2022”. Ce crede despre o discuție telefonică

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Am Donnerstag koennte in Istanbul ein Gipfeltreffen zwischen Wolodymyr Selenskyj und Putin stattfinden
Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Sursa foto: Profimedia Images
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski exclude posibilitatea unei invitații adresate președintelui rus Vladimir Putin de a merge la Kiev pentru negocieri de pace. El a avut o serie de declarații tăioase marți, în cadrul unei vizite la Berlin, unde a vorbit de atitudinea „distructivă” a Rusiei, care dă „o palmă întregii lumi care dorește ca acest război să se termine”. Zelenski a mai spus că, pentru a încheia războiul, este nevoie de un armistițiu și de o întâlnire față în față cu Putin.

„Nu îl invităm pe Putin la Kiev. Au venit la noi fără invitație în 2022. Dar nu acesta este motivul pentru care nu are rost să-l invităm pe Putin la Kiev. Ci pentru că nu va veni. Același lucru este valabil și în cazul unei invitații adresate mie la Moscova. Ceea ce face Rusia este distructiv. Este pur și simplu o palmă dată întregii lumi care dorește ca acest război să se termine. De aceea, nimeni nu va susține o deplasare la Moscova”, a scris Volodimir Zelenski marți pe rețeaua X, rezumând declarațiile pe care le-a făcut presei după întâlnirea cu cancelarul german Friedrich Merz la Berlin.

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El nu-și pune speranțe nici într-o discuție la telefon cu Vladimir Putin, pentru că ar fi „formală și seacă” și nu ar duce la niciun rezultat.

„În ceea ce privește o convorbire telefonică, Rusia o va folosi ca pretext pentru a evita orice alte întâlniri. Și noi înțelegem acest joc. Nu duce nicăieri. Ar fi doar o conversație telefonică foarte formală și seacă, în care ar trebui să ascult din nou o prelegere de istorie din partea liderului Federației Ruse, în loc să aud despre măsuri concrete pentru a pune capăt războiului”, a mai spus liderul de la Kiev.

În opinia lui Zelenski, singura soluție care ar putea funcționa ar fi un armistițiu între cele două țări, urmat de o întâlnire față în față cu Putin.

„Dacă vrem să punem capăt războiului, trebuie să ne întâlnim și să facem primul pas: un armistițiu”, a mai afirmat Volodimir Zelenski.

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Editor : B.P.

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