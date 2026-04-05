Zelenski spune că preşedintele sirian e interesat de „schimburi de experienţă în domeniile militar şi de securitate”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit duminică la Damasc cu omologul său sirian Ahmed al-Sharaa, pentru discuţii axate pe securitatea regională şi războiul cu Rusia, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Am discutat despre situaţia din regiune şi perspectivele de îmbunătăţire a acesteia. Am examinat de asemenea circumstanţele războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, a afirmat Zelenski într-o postare pe reţelele sociale după întâlnire.

„Există un interes puternic pentru schimburi de experienţă în domeniile militar şi de securitate”, a mai menţionat el, adăugând că printre temele abordate s-au numărat de asemenea securitatea alimentară şi rolul Ucrainei ca furnizor de alimente.

Zelenski a sosit la Damasc însoţit de ministrul turc de externe Hakan Fidan, amândoi venind de la Istanbul, unde preşedintele ucrainean s-a întâlnit sâmbătă cu omologul său turc Recep Tayyip Erdogan pentru discuţii despre eforturile de a pune capăt războiului cu Rusia, precum şi despre securitatea energetică şi maritimă, după atacurile ucrainene cu drone în Marea Neagră asupra unor petroliere folosite de Rusia pentru a-şi exporta petrolul.

Războiului declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului a pus în aşteptare negocierile între Kiev şi Moscova mediate de Washington. Pe lângă faptul că nu mai primeşte atenţia pe care o primea înainte, Ucraina este îngrijorată că un război prelungit în Orientul Mijlociu va reduce livrările de echipamente militare care îi sunt furnizare de aliaţii săi şi va permite Rusiei să îşi crească veniturile în urma creşterii preţului petrolului şi gazului.

Înlăturarea de la putere a preşedintelui sirian Bashar al-Assad, care a fost susţinut de Rusia, a dat o lovitură influenţei Moscovei în Orientul Mijlociu. Totuşi, Rusia şi Siria continuă să menţină relaţii cordiale, iar noul guvern sirian nu a cerut încă Moscovei să îşi retragă trupele staţionate în Siria.

Mai mult, preşedintele sirian Ahmed al-Sharaa a vizitat deja Moscova de două ori pentru întâlniri cu omologul său rus Vladimir Putin, cea mai recentă vizită fiind în ianuarie. În acest timp, fostul preşedinte sirian Bashar al-Assad trăieşte în exil în Rusia, unde s-a refugiat după ce trupele lui Al-Sharaa au ajuns la Damasc la sfârşitul anului 2024, iar noua putere siriană solicită extrădarea sa.

