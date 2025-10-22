Zelenski spune că propunerea lui Trump de a îngheța războiul la actualele linii ale frontului este „un compromis bun”

Volodimir Zelenski spune că ideea lui Donald Trump de a opri războiul la actualele linii ale frontului este „un compromis bun”, dar se îndoiește că Vladimir Putin o va susține. Reacția liderului ucrainean vine după ce președintele SUA a sugerat că luptele ar trebui oprite pentru moment, până la noi negocieri.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus că propunerea liderului american Donald Trump de a îngheța războiul la actualele linii ale frontului ar fi „un compromis bun”. Declarația marchează o schimbare notabilă de ton a Kievului, deși Zelenski a recunoscut că Moscova a transmis clar că nu va accepta o astfel de înțelegere, notează The Guardian.

Un compromis bun, dar nu sunt sigur că Putin îl va susține.

„Cred că este un compromis bun, dar nu sunt sigur că Putin îl va susține, i-am spus asta președintelui”, a declarat Zelenski în timpul unei vizite la Oslo, parte a unui turneu în Scandinavia pentru obținerea de sprijin militar suplimentar.

Donald Trump, președintele SUA, le spusese reporterilor la bordul Air Force One că „ucrainenii și rușii pot negocia mai târziu, dar acum trebuie să se oprească la linia frontului”.

Afirmația a venit înainte ca un summit planificat între Trump și Vladimir Putin să fie amânat, după ce Moscova a anunțat că își menține obiectivul de a cuceri întreaga regiune Donbas, inclusiv zonele încă aflate sub control ucrainean.

Reacția Moscovei: „Nu putem opri conflictul pur și simplu”

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a respins ideea, acuzând Washingtonul că vrea „să oprească totul imediat și să lase istoria să judece”. „O simplă oprire a luptelor ar însemna să uităm cauzele profunde ale conflictului”, a spus Lavrov.

Potrivit Moscovei, aceste „cauze” includ pretențiile de control total asupra Donbasului, restricții pentru armata ucraineană și un rol al Rusiei în politica internă a Kievului.

Rusia a reiterat aceste condiții într-o comunicare trimisă Washingtonului la sfârșitul săptămânii trecute și în discuția telefonică de luni dintre ministrul rus de externe și secretarul de stat american Marco Rubio.

Schimbare de poziție la Kiev

Deși Ucraina a afirmat până acum că va recuceri toate teritoriile ocupate, oficialii de la Kiev au admis în privat că o victorie militară totală este puțin probabilă.

Surse diplomatice au transmis că Ucraina a discutat deja, în spatele ușilor închise, cu Washingtonul și partenerii europeni despre posibilitatea înghețării frontului actual. Sprijinul public al lui Zelenski pentru o astfel de soluție marchează, însă, o schimbare semnificativă față de retorica anterioară.

Putin supervizează exerciții nucleare

Pe fondul incertitudinii privind eventualele negocieri, Rusia a lansat cel mai mare atac aerian asupra Ucrainei din ultimele două săptămâni. Rachete și drone rusești au lovit Kievul și alte orașe mari. Autoritățile ucrainene spun că cel puțin șase persoane au murit, printre care un bebeluș de șase luni și o fetiță de 12 ani. La Harkov, o dronă a lovit o grădiniță, omorând un bărbat și rănind alte șapte persoane.

În aceeași zi, Vladimir Putin a supervizat exercițiile forțelor nucleare strategice ruse. Acestea au inclus lansări simulate de rachete și au avut ca scop, potrivit Statului Major rus, „verificarea procedurilor de autorizare a folosirii armelor nucleare”.

Kremlinul a insistat că exercițiile sunt „de rutină”, însă analiștii notează că ele au loc pe fondul intensificării discursului nuclear al Rusiei. Recent, Moscova a coborât pragul de utilizare a armelor nucleare, semnalând disponibilitatea de a răspunde agresiv la amenințările percepute.

