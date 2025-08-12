Zelenski știe deja cine a câștigat din viitoarea întâlnire Trump - Putin: „Este o victorie personală pentru el”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a exclus marţi orice retragere a forţelor ucrainene din Donbas pentru a pune capăt războiului cu Moscova, cu câteva zile înaintea summitului dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump, care provoacă îngrijorări la Kiev cu privire la un posibil acord în defavoarea sa.

„Nu ne vom retrage din Donbas (care include regiunile ucrainene Doneţk şi Lugansk)”, a declarat preşedintele ucrainean pentru presă, adăugând că, dacă teritoriul ar ajunge sub controlul Moscovei, acesta ar servi drept rampă de lansare pentru Kremlin pentru o „viitoare ofensivă” împotriva Ucrainei, scrie AFP, potrivit Agerpres.

Zelenski a estimat totodată că sosirea planificată a lui Vladimir Putin în Alaska, vineri, pentru a se întâlni cu omologul său american este o „victorie” pentru Kremlin.

„În primul rând, el (Putin) va avea o întâlnire pe teritoriul american, ceea ce cred că este o victorie personală pentru el”, a spus Zelenski, adăugând că această întâlnire l-a scos pe preşedintele rus din „izolare” şi a amânat posibile sancţiuni americane împotriva Moscovei.

Liderul de la Kiev a confirmat totodată că „grupuri” de soldaţi ruşi au avansat aproximativ 10 kilometri în anumite sectoare ale frontului din estul Ucrainei, dând în acelaşi timp asigurări că aceste unităţi vor fi „distruse”.

Aceste grupuri „nu au echipament (greu), ci doar armele în mâini. Unele au fost distruse, alţii au fost luaţi prizonieri. Îi vom găsi pe ceilalţi şi îi vom distruge în curând”, a spus Zelenski, estimând că aceste atacuri au avut drept scop crearea „poveştii” conform căreia „Rusia avansează şi Ucraina pierde”, înainte de întâlnirea prevăzută dintre Putin şi Trump.

Preşedintele ucrainean a declarat marţi că Moscova pregăteşte „noi ofensive” în trei sectoare ale frontului: „Zaporojie, Pokrovsk şi Novopavlivka”.

