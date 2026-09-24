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Zelenski: „SUA propun trei pași pentru dezamorsarea războiului”

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volodimir zelenski profimedia
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
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Administrația Trump insistă asupra adoptării a trei măsuri imediate în efortul său de a dezamorsa conflictul din Ucraina și de a relua dialogul diplomatic cu Rusia, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu acordat miercuri publicației Axios.

Washingtonul propune ca Rusia și Ucraina să înceteze reciproc atacurile asupra infrastructurii energetice, să reia coridorul cerealier al Mării Negre și să poarte discuții trilaterale între SUA, Rusia și Ucraina.

Potrivit lui Zelenski, Washingtonul consideră că, după încetarea atacurilor asupra infrastructurii energetice și deschiderea coridorului cerealier, se pot organiza negocieri trilaterale. El a menționat Abu Dhabi ca o posibilă gazdă pentru întâlnire.

Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită pentru un armistițiu energetic și negocieri trilaterale. „Suntem deschiși – oricărei țări, oricărui format”, a spus Zelenski. 

Președintele ucrainean i-a propus, de asemenea, lui Trump să organizeze o întâlnire trilaterală a președinților la summitul G20, care va avea loc la Miami în decembrie. Potrivit lui Zelenski, Statele Unite l-au invitat deja pe președintele rus Vladimir Putin la summit.

Zelenski a subliniat că încă se îndoiește de disponibilitatea lui Vladimir Putin pentru negocieri și crede că va „găsi un motiv” pentru a evita o întâlnire între liderii celor trei țări.

Președintele Trump depune noi eforturi pentru a relansa o cale diplomatică care să pună capăt războiului, dar prioritatea sa imediată este un acord care să oprească atacurile ucrainene asupra rezervelor ruse de motorină - atacuri care au contribuit la creșterea drastică a prețurilor atât în SUA, cât și la nivel global.

Zelenski a discutat marți, la New York, cu Trump despre eforturile de a pune capăt războiului și despre un posibil armistițiu în domeniul energetic.

Ultima întâlnire între SUA, Ucraina și Rusia a avut loc în februarie, înainte de războiul cu Iranul. De atunci, negocierile au intrat într-un impas profund.

Eforturile actuale de reluare a negocierilor au început acum trei săptămâni, când directorul CIA, John Ratcliffe, a vizitat Moscova.

Zelenski a spus că emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner s-au arătat foarte optimiști când l-au informat după întâlnirea cu Putin. Da, dar Zelensky a spus că el continuă să se îndoiască de intențiile lui Putin și crede că liderul rus ar putea găsi motive pentru a evita o întâlnire trilaterală cu liderii prezenți.

La începutul lunii septembrie, trimisii speciali ai lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au purtat discuții la Moscova și Kiev. În urma întâlnirilor, Kushner a declarat că Trump le-a cerut să pregătească un „pachet de pace”. Partea americană speră, de asemenea, să reia discuțiile trilaterale, care au fost suspendate în urmă cu aproximativ șase luni, în urma izbucnirii războiului dintre SUA și Iran.

Pe 10 septembrie, secretarul de presă al prezidențialului rus, Dmitri Peskov, a declarat că cele două părți nu erau angajate în „discuții de fond” despre un armistițiu energetic. Pe 14 septembrie, Trump a anunțat că Rusia și Ucraina au convenit să nu mai atace instalațiile energetice ale celeilalte părți. Cu toate acestea, de atunci, cele două părți și-au continuat atacurile. Peskov a numit declarația lui Trump „în general o idee foarte bună”.

Pe 24 septembrie, Peskov a declarat că „trebuie să tindem către pace, nu către un armistițiu temporar”.

Editor : M.C

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