Zelenski: SUA revin mereu în discuții la subiectul concesiilor, dar deseori sunt numai în ceea ce privește Ucraina, nu Rusia

v zelenski si un militar in uniforma participa la discutii in sua
Foto: Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, sâmbătă, la Conferinţa anuală internaţională pe probleme de securitate de la Munchen, că SUA par să revină mereu la subiectul concesiilor în ceea ce privește discuțiile trilaterale care au avut loc în ultimele luni pentru obținerea unui armistițiu în Ucraina, dar, prea frecvent aceste concesii sunt discutate numai în contextul Ucrainei - „nu al Rusiei”, potrivit BBC

Europa, adaugă el, este practic absentă de la masa negocierilor, iar asta este o mare greșeală, în opinia sa. Pacea poate fi construită numai pe baza unor garanții clare de securitate, spune președintele ucrainean, înainte de a adăuga că, acolo unde nu există un sistem clar de securitate, „războiul revine întotdeauna”. 

În ceea ce privește continuarea acestor negocieri, Zelenski afirmă că delegația ucraineană va face tot posibilul pentru ca acestea să aibă succes, adăugând că echipa sa se află în „comunicare constantă” cu negociatorii președintelui Trump.  

