Zelenski susține că „Putin devine din ce în ce mai slab”, dar avertizează: „Este posibil să intensifice atacurile cu rachete și drone”

Președintele Volodimir Zelenski a avertizat vineri că Rusia ar putea intensifica atacurile cu rachete și drone împotriva Ucrainei, pe măsură ce președintele rus Vladimir Putin își pierde din putere, relatează Kyiv Post.

În cadrul unei declarații adresate jurnaliștilor, liderul de la Kiev i-a îndemnat pe ucraineni să respecte măsurile de siguranță în caz de raid aerian și să se adăpostească în timpul atacurilor.

„Putin devine din ce în ce mai slab. Se slăbește din punct de vedere politic, pe câmpul de luptă și fizic”, a declarat Zelenski. „De aceea, este posibil ca el să intensifice atacurile împotriva noastră, împotriva poporului nostru, cu rachete și drone. Vă rog să vă adăpostiți în adăposturi. Vă rog din suflet”.

Conform lui Zelenski, aliații Ucrainei recunosc că declarațiile lui Putin privind dorința de pace sunt false și că Rusia continuă să urmărească o escaladare militară.

„Putin vrea ca totul în jurul nostru să ardă, iar el este un nebun – partenerii noștri simt asta”, a mai spus liderul de la Kiev.

El a mai afirmat că Ucraina rămâne deschisă la negocieri menite să ducă la instaurarea păcii. Zelenski a mai precizat că ultima reuniune în formatul Ramstein a adus rezultate importante pentru capacitățile de apărare aeriană ale Ucrainei.

Potrivit spuselor sale, nouă țări și-au confirmat participarea la inițiativa PURL, care finanțează achiziționarea de rachete și interceptoare Patriot, angajamentele depășind 1 miliard de dolari.

El a mai spus că Uniunea Europeană pregătește sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei.

„Europa trebuie să se implice pe deplin pentru ca Ucraina să aibă o poziție puternică”, a declarat Zelenski. „Să se implice pe deplin în ceea ce privește sancțiunile – fără excepții. În ceea ce privește confiscarea – fără excepții. Și în ceea ce privește finanțarea Ucrainei”.

Declarațiile au fost făcute la o zi după ce dronele ucrainene au lovit rafinăria de petrol din Kapotnia, de lângă Moscova, pentru a doua oară într-o săptămână, într-un atac pe care presa rusă l-a descris drept unul dintre cele mai ample bombardamente asupra capitalei ruse din ultimii ani.

În urma atacului, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că Moscova va continua atacurile la scară largă împotriva țintelor despre care Rusia susține că susțin capacitățile militare ale Ucrainei.

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Editor : A.M.G.