Zelenski susține că Rusia „își pierde inițiativa în fiecare zi” în război: „I-am spus întotdeauna președintelui Trump că Putin minte”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a părut optimist în cadrul unui interviu acordat The Guardian la Londra. La mai bine de patru ani de la invazia pe scară largă a lui Vladimir Putin, el este de părere că cel mai mare război din Europa de după 1945 pare să se întoarcă încet în favoarea Ucrainei. Situația militară este cea mai promițătoare pentru Kiev din ultimii doi ani și jumătate, a declarat liderul ucrainean. „Nu putem spune că Rusia pierde acest război. Dar putem spune că își pierd inițiativa în fiecare zi, zi de zi”, a susținut el.

În ultima săptămână, Kremlinul a suferit o serie de eșecuri. Dronele ucrainene cu rază lungă de acțiune au lovit Sankt Petersburg, orașul natal al lui Vladimir Putin, provocând incendii la terminalele petroliere și generând nori de fum care se ridică deasupra orizontului. Atacuri similare au paralizat Crimeea ocupată. O arteră rutieră esențială pentru aprovizionare este acoperită de camioane și cisterne în flăcări, iar peninsula anexată de Rusia în 2014 se confruntă cu o gravă penurie de combustibil.

Între timp, pe frontul de est, avansul anevoios al Rusiei s-a oprit aproape complet. Potrivit lui Zelenski, care încă din 2022 a afirmat în mod constant că, cu un sprijin suficient, Ucraina se poate apăra împotriva invadatorului, Kremlinul pierde peste 30.000 de soldați pe lună, dintre care 23.000-24.000 sunt uciși, iar restul sunt răniți „grav”. Cifra reală, a sugerat el, ar putea fi chiar mai mare. „În total, este un număr foarte mare. Înseamnă că nu câștigă războiul”, a subliniat el. Ucraina a pierdut și ea personal militar, dar într-o măsură mai mică.

Războiul purtat de Moscova poate părea într-un impas, dar distrugerile continuă, iar în ultimele luni atacurile aeriene asupra orașelor ucrainene s-au intensificat, cu scopul evident de a teroriza populația civilă. Unul dintre atacurile de marțea trecută a implicat 73 de rachete și 656 de drone. Optsprezece persoane au fost ucise în Kiev și Dnipro, printre care și un băiețel de trei ani. Acesta a fost îngropat sub dărâmăturile unui bloc de apartamente. Potrivit primarului orașului, rușii folosesc în mod deliberat muniții cu dispersie în zonele populate.

Săptămâna trecută, liderul de la Kiev i-a adresat o scrisoare deschisă președintelui Rusiei, propunându-i o întâlnire față în față pentru a pune capăt conflictului. Vineri, în cadrul forumului economic de la Sankt Petersburg, Putin a respins oferta. El a calificat scrisoarea drept „nepoliticoasă” și a afirmat că pretențiile teritoriale ale Rusiei – regiunea Donbas și două provincii din sudul Ucrainei – rămân neschimbate. De asemenea, el a insistat că forțele ruse avansează pe toate fronturile, spunându-le: „Continuați să luptați, fraților”.

Atitudinea implacabilă a lui Putin i-a determinat pe unii observatori să se întrebe dacă acesta are iluzii sau dacă primește informații eronate de la comandanții săi. Zelenski a afirmat că aceste teorii sunt plauzibile, dar a subliniat că „motivul pentru care minte nu contează”. Putin, a adăugat el, a mințit despre război încă de la început, susținând că era necesar să ocupe teritoriul ucrainean pentru a „salva” vorbitorii de limbă rusă. Minciunile sale sunt un liant, folosit pentru a „uni” diferite elemente ale societății ruse, este de părere el.

Pe scena internațională, Rusia a suferit recent mai multe înfrângeri politice. În aprilie, cel mai apropiat aliat al lui Putin din Europa, Viktor Orban, a suferit o înfrângere zdrobitoare la alegerile parlamentare din Ungaria. Eforturile recente ale Rusiei de a sprijini candidații pro-Kremlin în Moldova și – în weekend – în Armenia au eșuat, de asemenea. „Își pierd influența în diferite țări, inclusiv în Azerbaidjan”, a declarat Zelenski. El a adăugat: „Sunt izolați în interiorul Europei și, de asemenea, față de Statele Unite. Așadar, sunt singuri”.

Președintele american Donald Trump și-a început al doilea mandat în 2025, afirmând că va pune capăt războiului, iar liderul ucrainean a lăudat cu prudență eforturile diplomatice ale SUA, în ciuda întâlnirii tensionate din Biroul Oval, a summitului prietenos de vara trecută dintre liderul de la Casa Albă și Putin din Alaska și a reducerilor ajutorului american acordat Kievului.

„I-am spus întotdeauna președintelui Trump că Putin minte. Se joacă cu dumneavoastră, cu Casa Albă”, a afirmat Zelenski, adăugând că le este recunoscător americanilor pentru „sprijinul puternic” acordat țării sale.

Președintele Ucrainei a admis că atenția Washingtonului s-a îndreptat spre Orientul Mijlociu. „Desigur, încă de la începutul războiului cu Iranul, atenția lor s-a îndreptat în altă parte”, a afirmat Zelenski referindu-se la administrația Trump. El a înțeles de ce SUA au folosit „atât de multe rachete și arme” în războiul pe care l-au ales cu Teheranul. Totuși, liderul ucrainean a observat cu regret că Ucraina – spre deosebire de aliații SUA din Golf și de Israel – nu a primit niciodată „un astfel de volum de sprijin”. „E păcat”, a declarat el.

Din 2022, Ucraina s-a transformat într-o superputere în domeniul dronelor. De la un solicitant de ajutor militar occidental, Kievul a devenit un centru al producției industriale militare și al inovației tehnice. Mai multe țări arabe au apelat la ajutorul său pentru a doborî dronele iraniene Shahed. Conform lui Zeleneski, Ucraina duce lipsă de sistemele Patriot fabricate în SUA. Acestea sunt singurele sisteme capabile să doboare rachetele balistice rusești, care se abat în fiecare noapte asupra civililor ucraineni adormiți.

Duminică, liderul de la Kiev a purtat discuții la Downing Street cu Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron. Volodimir Zelenski a spus că a reînnoit apelul adresat aliaților săi europeni de a „închide” spațiul aerian al Ucrainei – cu alte cuvinte, de a ajuta țara să respingă atacurile rusești la scară largă cu drone și rachete. Pe lângă rachetele de interceptare antibalistice, el vrea sprijin financiar pentru a transforma forțele armate mobilizate ale Ucrainei într-o armată de contract de tip european.

El a admis că rachetele Patriot sunt scumpe, costând 4 milioane de dolari bucata. Regatul Unit nu dispune de un program propriu de rachete antibalistice. El este de părere că Londra, Parisul, Berlinul și alte state membre ale UE ar trebui să colaboreze pentru a dezvolta o alternativă la versiunea americană. În schimb, Ucraina este gata să împărtășească prietenilor săi europeni experiența dobândită cu greu în domeniul războiului cu drone. „Regatul Unit se numără printre aceștia. Și NATO este foarte interesat de acest lucru. Este vorba de informații neprețuite. Volumul acestora este imens”, a declarat el.

Zelenski a ezitat să se pronunțe cu privire la viitoarele operațiuni militare. Totuși, atacurile cu drone de rază lungă și medie au făcut ca recuperarea peninsulei Crimeea – anexată de Rusia în 2014 – să devină o posibilitate tentantă, deși îndepărtată. Forțele ucrainene sunt ocupate cu distrugerea infrastructurii logistice a peninsulei și cu lovirea altor ținte militare și energetice din toată zona sudică ocupată a Ucrainei, a susținut el. „Totul se reduce la infrastructura critică. Aceasta îi ajută să militarizeze Crimeea noastră. Lucrăm la asta”, a adăugat el.

De multă vreme, mulți ruși au încercat să ignore războiul care face ravagii dincolo de granița cu Ucraina. Zelenski a susținut că scopul atacurilor de la distanță – în cadrul cărora drone au survolat blocurile de locuințe din zona metropolitană a Moscovei și a Sankt Petersburgului – este acela de a-i face pe locuitori să „simtă” ce înseamnă războiul. El a precizat: „Victoria în acest război va veni atunci când societatea rusă va recunoaște că războiul este îngrozitor, că războiul este o tragedie nu pentru cineva, undeva, ci pentru ei înșiși. Și cred că acesta este momentul decisiv”.

În luna mai, oligarhul rus Roman Abramovici s-a deplasat în secret la Kiev pentru discuții cu Zelenski. Președintele ucrainean a susținut că i-a spus lui Abramovici că nu va renunța niciodată la regiunea Donbas, așa cum dorește Moscova. Referindu-se la această întâlnire, el a declarat: „Cred că în anturajul lui Putin există oameni de diferite orientări. Jumătate dintre ei vor să continue acest război. Cealaltă jumătate vrea să-l oprească. Și cred că oamenii din mediul de afaceri înțeleg că economia Rusiei se află într-o situație teribilă. Este foarte aproape de colaps”.

Zelenski a acordat interviul pentru sursa citată cu puțin timp înainte de a se întâlni cu regele Charles al III-lea. Se pare că cei doi au dezvoltat o relație cordială și bazată pe încredere, a notat The Guardian.

Zelenski a dezvăluit anterior că monarhul l-a îndemnat pe Donald Trump, în timpul vizitei de stat a acestuia în Regatul Unit de anul trecut, să sprijine Ucraina, lucru pe care președintele american s-a arătat extrem de reticent să-l facă. Dacă războiul va continua să evolueze favorabil, ar putea monarhul să viziteze într-o bună zi palatul lui Zelenski din Kiev?

Președintele Ucrainei a zâmbit la auzul întrebării. A dat din cap cu entuziasm. „Știi, azi dimineață, când am vorbit la telefon cu soția mea [Olena], cu tot respectul pentru Keir [Starmer], soția mea i-a transmis salutări regelui. Și apoi prim-ministrului”, a mărturisit el. „Ucraina îl iubește pe Majestatea Sa. Mi-ar plăcea foarte mult să-l invit la Kiev. Poate chiar anul acesta. Nu știu cum stă treaba cu securitatea, dar, desigur, vrem să-l vedem”.

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Editor : A.M.G.