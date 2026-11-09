Zelenski susține că s-a „coordonat” cu UE înainte de negocierile de la Abu Dhabi: „Facem totul” pentru a obține rezultate

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că s-a coordonat cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, înainte de discuţiile Ucraina-Rusia sub mediere americană prevăzute în această săptămână la Abu Dhabi, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Ursula şi cu mine ne-am coordonat poziţiile privind reuniunea de la Abu Dhabi. Facem totul pentru ca formatul trilateral să producă rezultate”, a declarat el pe X.

Aceste discuţii, prevăzute marţi şi miercuri, vizează relansarea eforturilor diplomatice pentru încheierea conflictului din Ucraina, declanşat în 2022 de invazia rusă la scară mare.

Europenii încearcă să influenţeze aceste discuţii pentru a evita un eventual acord care să avantajeze revendicările ruseşti, în detrimentul intereselor lor de securitate şi celor ale Ucrainei.

Uniunea Europeană va fi reprezentată la Abu Dhabi, potrivit unui responsabil al UE care a cerut protecţia anonimatului.

„UE, NATO, E3 (Franţa, Germania şi Marea Britanie) vor fi prezente pe marginea acestor discuţii tripartite”, a precizat această sursă.

Consiliera diplomatică a preşedintelui Consiliului European, Antonio Costa, se va afla în Emiratele Arabe Unite (EAU), a declarat un alt responsabil european sub acoperirea anonimatului.

„Europenii vor fi bine reprezentaţi şi Franţa se va afla la Abu Dhabi pentru a participa la aceste discuţii”, a declarat duminică şi şeful diplomaţiei franceze Jean-Noel Barrot.

Dar nu se pune problema de participare directă, cel puţin în acest stadiu, a afirmat luni Kremlinul. Discuţiile se vor desfăşura într-un format strict „trilateral”, incluzând Kievul şi Washingtonul, a avertizat Moscova.

Unul dintre negociatorii americani, Jared Kushner, ginerele preşedintelui Donald Trump, a dat asigurări săptămâna trecută că SUA se vor consulta „strâns” cu europenii la Abu Dhabi.

„Şi, dacă sunt realizate progrese, ne vom propune să evoluăm către un format multilateral mai amplu, cu participarea lor directă”, a subliniat el vineri.

Editor : C.L.B.