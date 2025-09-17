Zelenski trage semnalul de alarmă: „Polonia „nu poate salva oameni” în cazul unui „atac aerian masiv al Rusiei”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Polonia nu va putea „salva oameni” în cazul unui atac aerian „masiv” al Rusiei, după ce Varșovia a interceptat doar patru dintre cele 19 drone care i-au încălcat spațiul aerian săptămâna trecută, relatează TVPWorld.

În cadrul unui interviu acordat Sky News, Zelenski a comparat performanțele Ucrainei în materie de apărare aeriană cu cele ale Poloniei, citând experiența Kievului în respingerea atacurilor rusești.

„Forțele noastre aeriene colaborează cu personalul de apărare aeriană și grupurile mobile, astfel încât este vorba de un sistem multiplu, care include și avioane și interceptori de drone... toate acestea au acționat împotriva a 810 amenințări aeriene și, în acele zile, au distrus 700, ceea ce este un număr mare”, a spus el.

El a adăugat: „Dacă comparați 810 și noi am distrus mai mult de 700, iar ei aveau, de exemplu, 19, cred că 19 drone, și au distrus patru...Desigur, nu pot salva oameni dacă au un atac masiv.”

Zelenski a spus că sunt de înțeles capacitățile limitate de apărare împotriva dronelor ale Poloniei, având în vedere lipsa sa de experiență directă în război.

„Acesta nu este un mesaj pentru prietenii noștri polonezi – ei nu sunt în război, de aceea este de înțeles că nu sunt pregătiți pentru astfel de lucruri.”

Zelenski a adăugat că Ucraina este gata să ajute Varșovia să-și consolideze apărarea, oferind instruire în tactici de combatere a dronelor.

El a mai spus că atacurile Rusiei pe teritoriul polonez au fost concepute pentru a semăna nesiguranță printre aliații NATO și a slăbi sprijinul occidental pentru Kiev.

Interviul lui Zelenski pentru Sky News, aici:

Editor : M.C