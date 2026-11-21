Preşedintele american Donald Trump le-a spus liderilor europeni, în cadrul reuniunii Coaliţiei de Voinţă desfăşurate joi la Berlin, că Europa cheltuieşte prea mulţi bani pentru războiul din Ucraina şi că ar putea folosi aceste fonduri pentru propriile ţări după încheierea conflictului, a declarat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Reuters.

Trump a participat telefonic la reuniunea aliaţilor Ucrainei. Zelenski, care a luat parte la întâlnire, a spus că preşedintele american nu a formulat observaţia ca pe o ameninţare.

„A spus că Europa cheltuieşte foarte mulţi bani şi că i-ar putea folosi pentru propriile ţări după încheierea războiului. Nu a sunat ca o ameninţare”, le-a spus Zelenski jurnaliştilor, înaintea unei întâlniri la Kiev cu ministrul britanic al apărării, Wes Streeting.

Declaraţiile vin în contextul reluării discuţiilor privind încheierea războiului, după o pauză de nouă luni. Negocierile au fost reluate luna aceasta, la Abu Dhabi, iar Zelenski a salutat recentele declaraţii ale emisarilor americani privind implicarea Europei ca partener cu drepturi depline în procesul de pace. El a spus însă că partea americană trebuie să stabilească agenda şi data unei noi runde de discuţii.

Preşedintele ucrainean s-a arătat totodată sceptic în privinţa disponibilităţii liderului rus Vladimir Putin de a face compromisuri. „Sunt puţin mai sceptic decât americanii în privinţa faptului că el este pregătit să facă compromisuri. Asta le-am spus, de altfel, şi reprezentanţilor echipei americane”, a declarat Zelenski.

Putin nu a dat semne că ar renunţa la cererea ca Ucraina să cedeze întreaga regiune Donbas din estul ţării în schimbul păcii. Zelenski a respins această condiţie, amintind că numeroşi militari ucraineni au murit apărând teritoriul respectiv de la declanşarea invaziei ruse la scară largă, în 2022.

„O provocare revoltătoare”

Trump a declarat vineri, la întoarcerea la Washington, că Putin şi-ar fi exprimat clar dorinţa de a pune capăt războiului prin mijloace diplomatice. Zelenski a spus însă că nu este convins de intenţiile liderului rus şi a estimat că Moscova ar putea încerca să amâne o nouă întâlnire.

Liderul ucrainean a reiterat că este pregătit să participe la reuniunea G20 pe care Trump urmează să o găzduiască luna viitoare, la Miami, şi că ar fi dispus să poarte acolo discuţii directe cu Putin. Până în prezent, Zelenski nu a primit o invitaţie.

Zelenski s-a întâlnit la Kiev cu ministrul britanic al apărării, Wes Streeting, după un bombardament rusesc soldat cu moartea a două persoane, între care un băiat de şapte ani, în oraşul Krivoi Rog. Preşedintele ucrainean a descris vizita drept un semn important de solidaritate.

Streeting a afirmat că declaraţiile lui Putin despre dorinţa de pace sunt contrazise de bombardamentele ruseşti. El a calificat, de asemenea, drept „o provocare revoltătoare” încălcarea spaţiului aerian polonez şi a îndemnat aliaţii să intensifice sprijinul pentru Ucraina.

Zelenski: „Ucraina doreşte foarte mult să fie în NATO”

Ucraina doreşte „foarte mult” să adere la NATO, a declarat sâmbătă preşedintele Volodimir Zelenski, în condiţiile în care posibilitatea acordării unor garanţii de securitate pentru Kiev similare celor prevăzute de Alianţa Nord-Atlantică a revenit în centrul discuţiilor dintre statele occidentale, transmite France Presse, preluată de Agerpres.

„Desigur, Ucraina doreşte foarte mult să fie în NATO”, le-a spus Zelenski jurnaliştilor, la Kiev, apreciind că aderarea la Alianţă reprezintă una dintre „cele mai evidente garanţii de securitate” pentru ţara sa.

Tot sâmbătă, Zelenski a declarat că summitul trilateral din această săptămână, la care au participat liderii Chinei, Rusiei şi Statelor Unite, a fost „foarte nereuşit” pentru preşedintele rus Vladimir Putin. Potrivit liderului ucrainean, Putin nu a reuşit să recreeze Conferinţa de la Ialta, care a decis soarta Europei în 1945, relatează Reuters.

Subiectul aderării Ucrainei la NATO, exclus de Washington începând din 2025, a revenit în discuţie în ultimele zile, în contextul unor noi negocieri pentru încheierea invaziei ruse, care durează de aproape cinci ani.

Joi, la o reuniune desfăşurată la Berlin cu aliaţii Kievului, emisarul american Jared Kushner a declarat că Statele Unite ar putea fi dispuse să ofere Ucrainei „o garanţie de securitate similară celei prevăzute de articolul 5” al Tratatului Atlanticului de Nord.

Această prevedere, care reprezintă unul dintre principiile fundamentale ale NATO, stipulează că un atac împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor aliaţilor.

Prezent la aceeaşi reuniune de la Berlin, preşedintele francez Emmanuel Macron a pledat pentru reluarea discuţiilor privind aderarea Ucrainei la NATO.

Vineri, Preşedinţia franceză a apreciat, la rândul său, că oferirea unei protecţii de tipul celei prevăzute de articolul 5 ar echivala, în practică, cu primirea Ucrainei în Alianţa Nord-Atlantică.

Tot vineri, două rachete şi o dronă despre care există suspiciunea că ar fi ruseşti au căzut în sud-estul Poloniei, stat membru NATO şi vecin al Ucrainei. Secretarul general al Alianţei, Mark Rutte, a denunţat ulterior „încălcări grave” ale spaţiului aerian polonez.

Editor : C.S.