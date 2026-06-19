Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că forţele armate ale ţării sale sunt practic a „doua cea mai puternică armată a NATO", relatează dpa, citată de Agerpres.

Ucraina şi-a dovedit capacitatea de a rezista agresiunii ruse şi este un partener important pentru ţările NATO, a afirmat preşedintele ucrainean într-o întâlnire cu presa, adăugând că „NATO are nevoie de noi", conform site-ului Hromadske.

El a adăugat că acest fapt este deja recunoscut de către toţi şefii de stat din NATO.

Armata ucraineană s-a dovedit a fi mai mult decât capabilă să se opună forţelor armate ruse - considerate pe scară largă a doua cea mai puternică armată din lume- în apărarea împotriva invaziei Moscovei, potrivit lui Zelenski.

Ucraina nu este membră a Alianţei Nord-Atlantice, a cărei cea mai puternică armată este cea a SUA. Unul dintre obiectivele declarate ale Moscovei în război este să împiedice aderarea Kievului la alianţa militară occidentală, aşa cum este prevăzut în Constituţia Ucrainei.

De când SUA încearcă să medieze conflictul, discuţiile despre posibila aderare a Ucrainei la Alianţa Nord-Atlantică au fost puse pe pauză.

Volodimir Zelenski crede că preşedintele rus Vladimir Putin va rămâne la Kremlin până la moartea sa, scopul său fiind de a restabili Uniunea Sovietică, destrămată în 1991.

„Însă această restabilire este imposibilă fără Ucraina şi de aceea situaţia actuală este atât de dificilă pentru noi, dragi ucraineni", a spus Zelenski.

La sfârşitul anului 2025, Statele Unite au discutat un plan de încheiere a războiului, care, în special, prevedea drept una din condiţii solicitarea Rusiei ca Ucraina să renunţe la aspiraţia de a adera la NATO. Atunci preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că Kievul nu este de acord cu această condiţie. Potrivit acestuia, decizia privind aderarea Ucrainei la Alianţă ar trebui luată doar de ţările NATO, nu de Rusia.

În acelaşi timp, preşedintele american Donald Trump declarase că Ucraina „nu a avut niciodată vreo şansă" să adere la NATO, potrivit site-ului ucrainean nikvesti.com.

Editor : M.B.