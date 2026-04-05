Zelenski: Ucraina e pregătită să ajute la deblocarea Strâmtorii Ormuz, dar aliații nu ne-au cerut acest lucru

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu acordat agenției AP că Ucraina este pregătită să contribuie la deblocarea Strâmtorii Hormuz, dar nu a primit nicio solicitare din partea aliaților în acest sens, relatează RBC Ukraine.

Zelenski a subliniat că Ucraina are o experiență unică în ceea ce privește deblocarea rutelor maritime și este gata să o împărtășească. Potrivit acestuia, o provocare similară a avut loc deja în Marea Neagră, când Rusia a încercat să blocheze coridorul de securitate alimentară al Ucrainei, folosind mai multe mijloace - de la nave la rachete și aviație.

„Am paralizat Flota Rusă din Marea Neagră și i-am îndepărtat de coridor. Apoi am organizat convoaie pentru navele civile folosind drone maritime pentru a contracara elicopterele rusești și alte arme ofensive”, a amintit președintele.

El a menționat că acum coridorul alimentar se află sub control ucrainean și funcționează.

„Putem împărtăși această expertiză cu alte țări, dar nimeni nu ne-a cerut să venim să ajutăm în cazul Strâmtorii Hormuz. Partenerii ne-au cerut doar să împărtășim expertiza noastră”, a adăugat Zelenski.

Iranul a blocat Strâmtoarea Hormuz după atacurile comune ale SUA și Israelului. Această mișcare a declanșat o criză petrolieră la scară largă la nivel mondial, care a dus la creșterea prețurilor la combustibil.

Donald Trump a apelat chiar la aliații NATO să-l ajute să deblocheze Strâmtoarea Hormuz, dar aceștia au refuzat, ceea ce a provocat indignarea președintelui american și noi declarații privind părăsirea NATO.

Teheranul a anunțat în sâmbătă că strâmtoarea este deschisă numai pentru navele țărilor care nu sunt ostile Iranului. Săptămâna trecută, Iranul a autorizat trecerea a 20 de nave sub pavilion pakistanez.

Mesaj dur către Iran

Duminică, Trump a reiterat un ultimatum dat sâmbătă Teheranului, prin care cerea deschiderea Strâmtorii Ormuz până marți.

„Deschideţi naibii Strâmtoarea, ticăloşi nebuni, sau veţi trăi în iad - O să vedeți voi! Slavă lui Allah”, a scris acesta duminică pe Truth Social.

„Marţi va fi Ziua Centralei Electrice şi Ziua Podului, toate la un loc, în Iran. Nu va fi nimic asemănător!!!”, a mai scris el.

Iranienii au vorbit mult despre ultimatumul şi ameninţările lui Trump încă de la primul avertisment al preşedintelui SUA, acum puţin peste o săptămână, anunţă Al Jazeera.

Aceştia spun că sunt pregătiţi pentru orice ameninţă SUA. Au văzut deja unele dintre acestea, inclusiv atacuri asupra instalaţiilor lor energetice în ultimele zile, aşa că spun că o parte din ceea ce ameninţă el a fost deja în curs de desfăşurare.

Şi spun, de asemenea, că au mijloacele şi capacitatea de a riposta dacă aceste ameninţări sunt puse în aplicare. Iranul ameninţă că va ataca aceleaşi instalaţii din regiune, în special Israelul.

Deci, aceasta este, în esenţă, ideea care este reiterată aici iar şi iar. Se spune că Iranul a dovedit că are capacităţile necesare, contrar a ceea ce spun SUA, şi că încă mai poate riposta; încă poate provoca durere duşmanilor săi şi îşi poate apăra ţara.

