Ucraina îşi produce majoritatea armelor necesare în războiul cu Rusia şi chiar şi-ar putea dubla producţia dacă aliaţii săi i-ar oferi finanţarea adecvată acestui scop, a afirmat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski marţi la Berlin, unde a convenit cu Germania mai multe acorduri de colaborare militară şi a obţinut din partea guvernului german un angajament de finanţare pentru achiziţia a sute de noi rachete antiaeriene americane Patriot, relatează agenţiile Reuters şi DPA.



„Majoritatea armelor pe care Ucraina le foloseşte pentru diferite operaţiuni, de la lovituri împotriva ţintelor în profunzime, până la luptele din prima linie şi la apărarea aeriană, sunt acum fabricate în Ucraina”, a spus Zelenski la o conferinţă de presă comună cu cancelarul german Friedricz Merz.



Preşedintele ucrainean a mai susţinut că producţia militară a Ucrainei poate fi chiar dublată dacă ar primi suficiente fonduri din partea ţărilor care o susţin în războiul cu Rusia. „Pur şi simplu nu avem banii, dar am discutat aceasta într-o anumită măsură astăzi”, a menţionat Zelenski.



Cu ocazia acestei vizite Germania şi Ucraina au convenit mai multe înţelegeri de cooperare în domeniul apărării, inclusiv un acord privind producţia de drone, despre care Zelenski a susţinut că ar putea deveni unul dintre cele mai mari de acest fel din Europa.



De partea sa, cancelarul german Friedrich Merz a lăudat industria de apărare a Ucrainei, despre care a spus că a devenit cea mai inovatoare. „Prin sprijinul nostru, consolidăm atât capacităţile de apărare germane, cât şi cele europene, precum şi baza noastră industrială”, a justificat el sprijinul substanţial oferit Ucrainei de Germania în acest război.



Germania este principalul furnizor de ajutor militar din Europa către Ucraina. De la începutul războiului, lansat de Rusia în februarie 2022, Germania a oferit Ucrainei ajutoare militare în valoare de circa 55 de miliarde de euro, plus 11,5 miliarde de euro prevăzute în bugetul pentru anul în curs.



O mare parte din acest ajutor a fost folosită pentru a finanţa achiziţiile de arme americane. Cu ocazia vizitei lui Zelenski, guvernul german a anunţat că va plăti pentru Ucraina sute de rachete Patriot, produse de compania americană Raytheon, şi de asemenea noi sisteme antiaeriene IRIS-T, produse de compania germană Diehl Defence.



Zelenski a mai declarat că echipe din ambele ţări încă lucrează la detaliile acordului privind dronele. „Germania este unul dintre partenerii noştri majori, prin urmare sunt încrezător că vom avea unul dintre cele mai mari - probabil chiar cel mai mare - acorduri de acest fel, cel puţin din Europa”, a apreciat el.



Ministerul german al Apărării a precizat că proiectul privind producţia de drone va presupune constituirea unei societăţi mixte care va furniza mii de drone armatei ucrainene. Berlinul a fost de asemenea de acord să investească sute de milioane de euro pentru a finanţa noi capacităţi ucrainene de atac în profunzimea teritoriului rus.

