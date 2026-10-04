Zelenski: Ucraina își va acoperi deficitul bugetar până la finalul anului. Kievul vrea să acceseze în avans fonduri europene

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina își va acoperi deficitul bugetar actual până la sfârșitul anului, în urma negocierilor cu Uniunea Europeană. Kievul intenționează, de asemenea, să utilizeze în avans o parte din fondurile europene prevăzute pentru 2027, pentru a comanda drone militare necesare în primele luni ale anului viitor, în timp ce Bruxelles-ul condiționează acordarea finanțărilor de îndeplinirea unor obiective de reformă, scrie Kyiv Post.

Ucraina își va acoperi deficitul bugetar din perioada războiului până la sfârșitul acestui an, a anunțat președintele Volodimir Zelenski într-un interviu acordat Reuters.

Zelenski a declarat că negocierile purtate de oficialii ucraineni la Bruxelles au dus la stabilirea unui cadru viabil pentru gestionarea deficitului de finanțare pe termen scurt al statului, menținând în același timp un ritm constant al achizițiilor destinate forțelor armate.

„În ultimele câteva luni am lucrat la deficitul nostru financiar. Vom acoperi deficitul actual până la sfârșitul anului”, a declarat Zelenski, potrivit comentariilor publicate de administrația prezidențială. „Mai avem câteva probleme de rezolvat, dar vom acoperi deficitul.”

Președintele a descris rezolvarea deficitului drept un succes important pentru Ucraina, pentru echipa sa de negociere și pentru partenerii europeni, subliniind că stabilizarea bugetului de stat a fost obținută prin ajustări fiscale și mecanisme de creditare.

Fonduri europene în avans și contracte pentru drone în 2027

Zelenski a explicat că guvernul intenționează să utilizeze mai devreme o parte din creditele europene programate inițial pentru 2027, astfel încât producătorii ucraineni din industria de apărare să primească fonduri încă de la începutul anului și să poată menține producția fără întreruperi.

„Nu a fost ușor. Am lucrat la bugetul nostru, împreună cu partenerii noștri, în special cu Uniunea Europeană, și vom încerca, de asemenea, să folosim parțial fondurile din împrumuturi pentru anul viitor”, a spus Zelenski. „Vom aduce aceste fonduri mai aproape de luna ianuarie și vom folosi banii pentru a comanda drone pentru ianuarie și februarie 2027. Echipa mea s-a întors de la Bruxelles și mi-a prezentat situația. Totul funcționează bine. Sper că lucrurile vor continua astfel.”

Demersurile pentru asigurarea în avans a fondurilor destinate achizițiilor vin după discuțiile purtate la Bruxelles între oficialii economici ucraineni și reprezentanții europeni, în cadrul cărora ministrul ucrainean al Finanțelor, Serhii Marcenko, a prezentat necesarul de finanțare pe termen lung pentru următorul an fiscal.

Marcenko avertizase anterior că Ucraina s-ar putea confrunta în 2027 cu un deficit de finanțare de aproximativ 69 de miliarde de euro, estimând necesități de circa 40 de miliarde de euro pentru operațiunile de apărare și alte 29 de miliarde de euro pentru funcționarea administrației civile și a serviciilor publice.

Finanțările, condiționate de reforme. Discuții privind activele rusești înghețate

Planurile privind utilizarea liniilor de credit vin în timp ce Bruxelles-ul gestionează acordarea fondurilor din mecanismul UE de sprijin financiar în valoare de 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026-2027.

Din cele 45 de miliarde de euro prevăzute pentru 2026, Comisia Europeană a acordat până acum aproximativ 15 miliarde de euro. Oficialii europeni au subliniat că următoarele tranșe rămân condiționate de îndeplinirea unor obiective de reformă, în special în ceea ce privește combaterea corupției, funcționarea sistemului judiciar și transparența administrației publice.

Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a declarat, în cadrul reuniunilor de coordonare cu donatorii, că finalizarea reformelor legislative rămâne principalul mecanism prin care Ucraina poate obține acces la fondurile deja angajate și a îndemnat instituțiile ucrainene să colaboreze îndeaproape pentru îndeplinirea criteriilor tehnice.

În paralel, capitalele europene au discutat propuneri privind utilizarea activelor suverane rusești imobilizate pentru sprijinirea apărării și reconstrucției Ucrainei.

Kievul susține folosirea unei părți din cele aproximativ 210 miliarde de euro reprezentând rezerve ale Băncii Centrale a Rusiei imobilizate în Europa, cea mai mare parte fiind deținută în Belgia prin depozitarul Euroclear. Unele state membre, printre care Belgia, Franța și Italia, au cerut însă prudență, invocând posibile riscuri juridice și pentru stabilitatea piețelor financiare.

Pentru a completa sprijinul bugetar bilateral, instituțiile europene integrează Ucraina și în inițiative industriale mai ample. Comisia Europeană a aprobat 325 de milioane de euro pentru finanțarea a cinci Proiecte Europene de Apărare de Interes Comun (EDPCI), Ucraina participând la patru dintre aceste proiecte de cooperare.

Editor : Ș.A.