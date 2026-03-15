Zelenski: Ucraina nu vrea să piardă sprijinul SUA din cauza războiului din Orientul Mijlociu. „Nu suntem în război cu Iranul”

Ucraina nu vrea să piardă sprijinul SUA în războiul împotriva Rusia din cauza crizei din Orientul Mijlociu, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Nu vrem să pierdem sprijinul americanilor”, a spus Volodimir Zelenski, adăugând că aceştia „sunt în prezent, fără îndoială, mai concentraţi pe Orientul Mijlociu”.

Declaraţiile lui Zelenski, făcute într-o conferință de presă, au fost sub embargou până duminică, potrivit AFP și Reuters, preluate de Agerpres.

„Ne demonstrăm disponibilitatea de a ajuta Statele Unite şi aliaţii săi din Orientul Mijlociu” oferindu-le expertiza ucraineană în domeniul dronelor şi „speram sincer că Statele Unite nu vor ignora problema războiului din Ucraina din cauza (conflictului) din Orientul Mijlociu”, a continuat el.

Ucraina doreşte bani şi tehnologie în schimbul ajutorului acordat ţărilor din Orientul Mijlociu în apărarea împotriva dronelor kamikaze iraniene, a declarat preşedintele Volodimir Zelenski, după ce Kievul a trimis specialişti în patru ţări din regiune.

Zelenski le-a declarat jurnaliştilor că fiecare echipă trimisă în Orientul Mijlociu este formată din zeci de persoane, care vor putea efectua evaluări de specialitate şi vor arăta cum ar trebui să funcţioneze apărarea împotriva acestor drone.

Liderul de la Kiev a afirmat că aproape 12 ţări din întreaga lume au solicitat ajutor din partea Ucrainei pentru a contracara aceste atacuri.

„Nu suntem în război cu Iranul”

El a declarat la începutul acestei săptămâni că echipe au fost trimise în Qatar, Emiratele Arabe Unite şi Arabia Saudită, în timp ce un alt oficial a spus că specialişti au fost trimişi la o bază militară americană din Iordania.

„Nu este vorba despre implicarea în operaţiuni. Noi nu suntem în război cu Iranul”, a spus Zelenski.

„Este vorba despre protecţie şi o evaluare amănunţită şi completă din partea noastră a modului de a contracara (dronele) Shahed”, a adăugat el, referindu-se la dronele dezvoltate de Iran.

El a spus că ceea ce Ucraina va primi în schimbul asistenţei sale trebuie încă discutat.

„Sincer, pentru noi astăzi, atât tehnologia, cât şi finanţarea sunt importante”, a afirmat Zelenski.

