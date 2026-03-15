Zelenski: Ucraina nu vrea să piardă sprijinul SUA din cauza războiului din Orientul Mijlociu. „Nu suntem în război cu Iranul"

volodimir zelenski mar a lago trump
Volodimir Zelenski, vorbește în timpul unei conferințe de presă comune cu Donald Trump, după o întâlnire la clubul Mar-a-Lago, pe 28 decembrie 2025, în Palm Beach, Florida. Foto: Profimedia Images
„Nu suntem în război cu Iranul”

Ucraina nu vrea să piardă sprijinul SUA în războiul împotriva Rusia din cauza crizei din Orientul Mijlociu, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Nu vrem să pierdem sprijinul americanilor”, a spus Volodimir Zelenski, adăugând că aceştia „sunt în prezent, fără îndoială, mai concentraţi pe Orientul Mijlociu”.

Declaraţiile lui Zelenski, făcute într-o conferință de presă, au fost sub embargou până duminică, potrivit AFP și Reuters, preluate de Agerpres.

„Ne demonstrăm disponibilitatea de a ajuta Statele Unite şi aliaţii săi din Orientul Mijlociu” oferindu-le expertiza ucraineană în domeniul dronelor şi „speram sincer că Statele Unite nu vor ignora problema războiului din Ucraina din cauza (conflictului) din Orientul Mijlociu”, a continuat el.

Ucraina doreşte bani şi tehnologie în schimbul ajutorului acordat ţărilor din Orientul Mijlociu în apărarea împotriva dronelor kamikaze iraniene, a declarat preşedintele Volodimir Zelenski, după ce Kievul a trimis specialişti în patru ţări din regiune.

Zelenski le-a declarat jurnaliştilor că fiecare echipă trimisă în Orientul Mijlociu este formată din zeci de persoane, care vor putea efectua evaluări de specialitate şi vor arăta cum ar trebui să funcţioneze apărarea împotriva acestor drone.

Liderul de la Kiev a afirmat că aproape 12 ţări din întreaga lume au solicitat ajutor din partea Ucrainei pentru a contracara aceste atacuri.

„Nu suntem în război cu Iranul”

El a declarat la începutul acestei săptămâni că echipe au fost trimise în Qatar, Emiratele Arabe Unite şi Arabia Saudită, în timp ce un alt oficial a spus că specialişti au fost trimişi la o bază militară americană din Iordania.

„Nu este vorba despre implicarea în operaţiuni. Noi nu suntem în război cu Iranul”, a spus Zelenski.

„Este vorba despre protecţie şi o evaluare amănunţită şi completă din partea noastră a modului de a contracara (dronele) Shahed”, a adăugat el, referindu-se la dronele dezvoltate de Iran.

El a spus că ceea ce Ucraina va primi în schimbul asistenţei sale trebuie încă discutat.

„Sincer, pentru noi astăzi, atât tehnologia, cât şi finanţarea sunt importante”, a afirmat Zelenski.

Top Citite
KC-135 Stratotankers
1
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Mojtaba Khamenei ar fi în comă. Liderul Suprem al Iranului nici nu știe că a fost numit...
racheta storm shadow
3
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce...
Vladimir Putin dă mâna cu membri ai serviciilor de securitate din Rusia
4
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin...
Donald Trump
5
„Ar fi un coșmar pentru Trump și întreaga lume.” Piedica de care s-ar putea lovi SUA în...
Gigi Becali a lăsat pe toată lumea ”mască”, după ce SUA a cerut să aducă avioane și militari în România. Cum l-a numit pe Trump
Digi Sport
Gigi Becali a lăsat pe toată lumea ”mască”, după ce SUA a cerut să aducă avioane și militari în România. Cum l-a numit pe Trump
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin, în timpul discursului în care a anunțat invadarea Ucrainei
„Ideea să-ți vorbească despre imoralitate criminalul nr. 1 al omenirii este halucinantă”. Criza încrederii și discordia planetară
A portrait of Iran’s late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, killed in the opening salvo of a US and Israeli attack on Iran on February 28, is seen hanging on the wall of a destroyed building, the site of an Israeli airstrike in Beirut’s southern suburb of Haret Hr
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 16. Israelul anunţă un „val de atacuri la scară largă” în vestul Iranului
New York Times Building in New York
Presa americană, ameninţată cu retragerea licenței dacă relatează „denaturat” despre războiul din Iran. „Ceva nu e în regulă”
photo-collage.png (92)
„Mamă, sunt în viață”. Un soldat ucrainean declarat mort după probe ADN și înmormântat s-a întors după trei ani de captivitate în Rusia
avion SUA E-8C Joint Surveillance Target Attack Radar System (JSTARS)
O țară a refuzat cererea SUA de a survola teritoriul său cu avioane militare. Ce motive a invocat
Recomandările redacţiei
d trumo la microfon gestuiculeaza, steaguri sua in spate
Trump spune că Iranul vrea să negocieze un armistiţiu. „S-ar putea să...
RAW INCENDIU BISERICA PRAHOVA 2 150326_00038
Incendiu puternic la o biserică din Prahova, în timpul slujbei de...
Torshavn and harbour, Nolsoy in the distance, Streymoy, Faroe Islands (Faroes), Denmark, Europe
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea...
photo-collage.png (93)
Incendii puternice de vegetație în două județe din țară: zeci de...
Ultimele știri
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 15 martie
Intervenții în lanț pe munte. Peste 40 de oameni au fost salvați, 17 au ajuns la spital
Nicușor Dan și Ilie Bolojan, mesaje de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care vor simți din nou fericirea, începând cu 15 martie 2026. Dispar energiile negative și apare o...
Cancan
Mai ninge sau nu în București primăvara aceasta? Prognozele meteorologilor Accuweather, Easeweather și ANM...
Fanatik.ro
Cristi Borcea „mitraliază” Rapidul după derby: „Prin Europa se va face de râs! E purceaua moartă în coteț!”...
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Victor Angelescu îl distruge pe Cîrjan: „Nu ai cum să ajungi fotbalist mare! Există karma şi a simţit pe...
Adevărul
Ce se va întâmpla cu „blocurile comuniste” peste câteva decenii: „Unii cred că vor rezista la nesfârșit”
Playtech
Ce înseamnă cu adevărat „sfertul academic”? Expresia folosită greșit de mulți români
Digi FM
Maioneză de post. Rețeta simplă, rapidă și cremoasă, numai bună de adăugat în salate în Postul Paștelui
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gata: nu mai există nicio îndoială! Irakul merge până la capăt: momentul așteptat de 40 de ani
Pro FM
Kelly Clarkson, la 24 de ani de la participarea la emisiunea care i-a adus faima: „Nu am primit premiul, au...
Film Now
De ce nu s-a căsătorit niciodată Al Pacino. Actorul, tatăl a patru copii, a avut relații cu mai multe actrițe...
Adevarul
Ce s-ar întâmpla dacă PSD iese de la guvernare în 2026
Newsweek
4 zile de foc pentru pensionari. Strategia in 2 pași prin care PSD vrea să crească pensiile. Pleacă Bolojan?
Digi FM
"George Simion e ostaticul lui Maricel Păcuraru, al lui Dan Dungaciu și al lui Petrișor Peiu". Un fost aliat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
A adoptat un motan și a crezut că i-a salvat viața. După trei ani a aflat că riscă 300.000€ amendă și...
Film Now
Dakota Johnson, pictorial de senzație la 36 de ani. Fanii, uimiți: „Nimeni nu poate fi ca tine când e vorba...
UTV
Liviu Vârciu reacționează după ce Lucian Mitrea a povestit că l-a găsit în pat cu Andreea Bănică