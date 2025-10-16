Zelenski urmează să ajungă la Washington, unde va avea discuții cu Trump. „Subiectul principal”: rachetele Tomahawk

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să sosească joi la Washington, pentru a discuta cu liderul american Donald Trump despre livrări militare şi să se întâlnească cu reprezentanţi ai industriei americane de apărare. Racheta de croazieră de tip Tomahawk este „subiectul principal” al vizitei.

Volodimir Zelenski va fi primit, vineri, de către omologul său american Donald Trump, relatează AFP, preluat de News.ro.

Cei doi lideri vor dicuta despre livrarea către armata ucraineană a rachetei de croazieră de tip Tomahawk, „subiectul principal” al acestei vizite, a declarat pentru AFP un oficial ucrainean de rang înalt.

Zelenski urmează să sosească la Washington joi, pentru a se întâlni cu reprezentanţi ai industriei apărării, a mai precizat acest oficial sub protecţia anonimatului.

Președintele ucrainean vrea să afle „când anume vor fi posibile cu adevărat aprovizionările”, a mai declarat oficialul citat.

